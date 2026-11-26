aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:43 9 Min.

DZ BANK hält an spektakulärer Kaufempfehlung fest

Ist die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach den jüngsten Kursturbulenzen eine der spannendsten Kaufgelegenheiten im deutschen Technologiesektor? Während an den internationalen Börsen die Nervosität rund um künstliche Intelligenz, milliardenschwere Technologieinvestitionen und die weitere Entwicklung der Halbleiterindustrie zunimmt, bleibt die DZ BANK für Deutschlands führenden Chiphersteller ausgesprochen optimistisch. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 24. November 2026 bestätigt Analyst Dirk Schlamp das Rating "kaufen" und belässt den fairen Wert bei 77 Euro. Gemessen am aktuellen Xetra-Kurs von 42,78 Euro (+4,6%) eröffnet sich damit ein enormes rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 80 Prozent. Die Botschaft der DZ BANK dürfte bei vielen Anlegern für Aufmerksamkeit sorgen: Während die Börse mit erheblichen Unsicherheiten kämpft, setzt Dirk Schlamp auf die langfristige Ertragskraft des Halbleiterkonzerns. Besonders das Geschäft mit energieeffizienten Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren könnte Infineon in eine neue Wachstumsdimension führen.

Infineon-Aktienanalyse: DZ BANK bleibt bei Rating "kaufen" und fairem Wert von 77 Euro

Die aktuelle Infineon-Aktienanalyse der DZ BANK ist ein bemerkenswertes Zeichen des Vertrauens in die strategische Ausrichtung des Münchener Halbleiterkonzerns. Analyst Dirk Schlamp bestätigt sowohl das Rating "kaufen" als auch den fairen Wert von 77 Euro. Trotz der erheblichen Kursschwankungen sieht der Experte offensichtlich keinen Anlass, seine grundsätzlich positive Einschätzung zu verändern. Nach der von dpa-AFX veröffentlichten Zusammenfassung seiner Aktienanalyse vom 24. November 2026 würden insbesondere das Wachstum im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und die zyklische Erholung der Halbleiterindustrie die Gewinne von Infineon antreiben. KI-Rechenzentren blieben dabei der wichtigste Wachstumsmotor. Damit setzt Dirk Schlamp auf zwei Entwicklungen, die sich im Idealfall gegenseitig verstärken könnten: einen strukturellen Wachstumsschub durch künstliche Intelligenz und eine konjunkturell bedingte Erholung in traditionellen Absatzmärkten. Für Infineon könnte diese Kombination erhebliche Auswirkungen auf Umsatz, Profitabilität und Unternehmensbewertung haben.

Fairer Wert 77 Euro: Schlummern in der Infineon-Aktie tatsächlich 80 Prozent Kurspotenzial?

Die Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und der Bewertung der DZ BANK ist außergewöhnlich groß. Bei einem Xetra-Kurs von 42,78 Euro und einem fairen Wert von 77 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,22 Euro je Aktie beziehungsweise rund 79,99 Prozent. Damit zählt die Kaufempfehlung von Dirk Schlamp zu den ausgesprochen optimistischen Einschätzungen für den deutschen Halbleiterkonzern. Besonders interessant ist, dass die DZ BANK ihren fairen Wert nicht erst aufgrund der jüngsten Kursverluste angehoben, sondern ihre bestehende Bewertung bestätigt hat. Bereits in seiner Aktienanalyse vom 10. November 2026 hatte Dirk Schlamp am Rating "kaufen" und am fairen Wert von 77 Euro festgehalten. Die erhebliche Diskrepanz zwischen Börsenkurs und fairem Wert zeigt, wie unterschiedlich die gegenwärtigen Marktrisiken und die langfristigen Ertragsperspektiven bewertet werden können. Allerdings handelt es sich bei dem fairen Wert um eine analytische Schätzung und keineswegs um eine Garantie für die zukünftige Kursentwicklung.

KI-Rechenzentren: Warum Infineon zu einem wichtigen Profiteur der nächsten Technologiewelle werden könnte

Wenn Anleger über künstliche Intelligenz sprechen, stehen meist Unternehmen wie NVIDIA, AMD oder die großen amerikanischen Technologiekonzerne im Mittelpunkt. Doch die enorme Rechenleistung moderner KI-Systeme wäre ohne eine leistungsfähige und effiziente Energieversorgung kaum denkbar. Genau hier kommt Infineon ins Spiel. Die zunehmend komplexen KI-Beschleuniger benötigen gewaltige Mengen elektrischer Energie, die zuverlässig bereitgestellt und möglichst verlustarm umgewandelt werden muss. Leistungshalbleiter übernehmen dabei zentrale Aufgaben. Sie steuern elektrische Ströme, ermöglichen effiziente Spannungswandlungen und helfen, Energieverluste zu reduzieren. Je leistungsfähiger die KI-Infrastruktur wird, desto größer könnten die Anforderungen an diese Komponenten ausfallen. Für Infineon eröffnet sich damit ein attraktiver Markt, dessen Entwicklung nicht allein von der Anzahl verkaufter KI-Prozessoren, sondern auch von deren Energiebedarf und der Architektur zukünftiger Rechenzentren abhängt. Die DZ BANK und Analyst Dirk Schlamp betrachten KI-Rechenzentren entsprechend als entscheidenden Wachstumstreiber für Infineon. Der unveränderte faire Wert von 77 Euro unterstreicht das Vertrauen des Analysten in diese Entwicklung.

Dirk Schlamp setzt auf Power-Chips als Wachstumstreiber

Bereits in seiner Infineon-Aktienanalyse vom 10. November 2026 hatte Dirk Schlamp die Bedeutung von Leistungshalbleitern für KI-Anwendungen hervorgehoben. Diese würden nach seiner Einschätzung die nächste Wachstumsphase des Konzerns ermöglichen. Gleichzeitig gewinne die zyklische Erholung der Branche an Dynamik. Die jüngste Aktienanalyse der DZ BANK vom 24. November 2026 knüpft an diese Argumentation an. Infineon könnte sich zunehmend als Zulieferer für die weltweit wachsende KI-Infrastruktur etablieren. Aus redaktioneller Sicht liegt der besondere Reiz dieses Geschäftsmodells darin, dass Infineon nicht zwangsläufig darauf angewiesen ist, welcher einzelne Anbieter von KI-Prozessoren langfristig die Nase vorn hat. Unabhängig vom Wettbewerb zwischen verschiedenen KI-Plattformen benötigen Rechenzentren leistungsfähige Systeme zur Stromversorgung. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, welchen Anteil Infineon an diesem wachsenden Markt erobern und mit welchen Margen der Konzern seine technologischen Vorteile monetarisieren kann.

Zyklische Erholung könnte Infineon zusätzlichen Rückenwind verschaffen

Neben künstlicher Intelligenz spielt die Erholung der klassischen Halbleitermärkte eine wichtige Rolle in der Infineon-Aktienanalyse von Dirk Schlamp. Die Halbleiterindustrie ist seit jeher durch ausgeprägte Konjunkturzyklen geprägt. Phasen hoher Nachfrage und knapper Produktionskapazitäten wechseln sich mit Lagerkorrekturen, Preisdruck und schwächerer Auslastung ab. Eine nachhaltige Normalisierung der Lagerbestände bei Kunden und Distributoren könnte deshalb erhebliche positive Auswirkungen auf Infineon haben. Steigende Bestellvolumina würden nicht nur den Umsatz unterstützen, sondern könnten auch die Auslastung der Produktionsanlagen verbessern. Wegen der hohen Fixkosten in der Halbleiterfertigung kann eine bessere Kapazitätsauslastung überproportional zur Ergebnisentwicklung beitragen. Sollte sich die von der DZ BANK erwartete zyklische Erholung tatsächlich materialisieren, könnte Infineon gleichzeitig von einem verbesserten traditionellen Halbleitergeschäft und dem strukturellen Wachstum des KI-Marktes profitieren. Genau diese Kombination macht das Rating "kaufen" von Analyst Dirk Schlamp besonders interessant.

Automobilgeschäft: Wird aus dem Sorgenkind ein neuer Kurstreiber?

Ein entscheidender Faktor für die langfristige Entwicklung von Infineon bleibt das Automobilgeschäft. Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme, digitale Fahrzeugarchitekturen und die zunehmende Elektrifizierung zahlreicher Fahrzeugfunktionen erhöhen grundsätzlich den Bedarf an Halbleitern. Allerdings ist die Automobilindustrie gleichzeitig mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Schwankende Fahrzeugnachfrage, intensiver Wettbewerb, insbesondere in China, und die Unsicherheit über das Tempo der Elektromobilitätswende können das Wachstum begrenzen. Aus redaktioneller Sicht könnte eine Stabilisierung dieses wichtigen Absatzmarktes einen zusätzlichen Impuls für Infineon liefern. Sollte sich die Nachfrage nach Fahrzeughalbleitern erholen, während gleichzeitig das KI-Geschäft expandiert, könnte dies die Abhängigkeit des Konzerns von einzelnen Wachstumsfeldern reduzieren. Eine Verzögerung der automobilen Erholung bleibt hingegen ein wesentliches Risiko für die unterstellte Ergebnisentwicklung.

Industrie, Energiewende und Stromnetze eröffnen weitere Chancen

Infineon verfügt neben dem Automobil- und KI-Geschäft über weitere langfristig interessante Absatzmärkte. Der Umbau der internationalen Energieversorgung, die Modernisierung von Stromnetzen, industrielle Automatisierung und der zunehmende Einsatz elektrischer Antriebssysteme benötigen effiziente Leistungselektronik. Halbleiter auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid können in verschiedenen Anwendungen dazu beitragen, Energieverluste zu reduzieren und leistungsfähigere Systeme zu ermöglichen. Für Infineon bietet diese Entwicklung die Möglichkeit, zusätzliche Wachstumsfelder zu erschließen. Allerdings erfordert der Aufbau entsprechender Produktionskapazitäten erhebliche Investitionen. Ob sich diese Investitionen langfristig auszahlen, hängt von der Nachfrageentwicklung, dem technologischen Wettbewerb und der erzielbaren Profitabilität ab.

Infineon-Aktie: Diese Risiken sollten Anleger keinesfalls unterschätzen

So überzeugend die langfristige Wachstumsgeschichte auch erscheinen mag, die Infineon-Aktie ist keineswegs frei von Risiken. Erstens könnten die milliardenschweren Investitionen der großen Technologiekonzerne in KI-Rechenzentren geringer ausfallen als erwartet, sollte sich die wirtschaftliche Rendite dieser Projekte verzögern. Zweitens könnte eine erneute konjunkturelle Abschwächung die Nachfrage aus der Automobilindustrie und dem Industriesektor belasten. Drittens könnten geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen und der zunehmende Wettbewerb durch chinesische Halbleiterhersteller zusätzlichen Druck erzeugen. Viertens stellen die hohen Investitionskosten der Halbleiterproduktion ein finanzielles Risiko dar, insbesondere wenn neue Kapazitäten nicht ausreichend ausgelastet werden. Auch steigende Zinsen könnten die Bewertung wachstumsorientierter Technologieunternehmen belasten. Diese redaktionell eingeordneten Risikofaktoren sind wichtig, um den fairen Wert von 77 Euro der DZ BANK angemessen zu beurteilen. Ein hohes rechnerisches Kurspotenzial bedeutet nicht automatisch ein geringes Anlagerisiko.

Infineon-Aktie steigt um 4,6 Prozent: Der Beginn einer nachhaltigen Erholung?

Mit einem aktuellen Xetra-Kurs von 42,78 Euro und einem Tagesplus von 4,6 Prozent sendet die Infineon-Aktie ein erstes positives Signal nach den jüngsten Turbulenzen. Ob daraus eine nachhaltige Trendwende entsteht, bleibt allerdings abzuwarten. Entscheidend dürfte sein, ob sich die fundamentalen Wachstumserwartungen in den kommenden Quartalen durch höhere Umsätze, verbesserte Margen und steigende Gewinne bestätigen lassen. Die Infineon-Aktienanalyse der DZ BANK liefert mit dem unveränderten Rating "kaufen" und dem fairen Wert von 77 Euro jedenfalls eine ausgesprochen optimistische fundamentale Perspektive. Analyst Dirk Schlamp setzt dabei weniger auf kurzfristige Börsenbewegungen als auf die strukturellen Wachstumschancen durch künstliche Intelligenz und die Erholung der Halbleiterbranche.

Fazit: DZ BANK sieht enormes Aufwärtspotenzial für die Infineon-Aktie