Montag Euphorie, Dienstag Ernüchterung: Die Infineon-Aktie ist am Mittag mit einem Minus von 4,79 Prozent auf 46,10 Euro der größte EuroStoxx50 Verlierer (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect). Am Vortag hatte das Papier der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang zeitweise mehr als 8 Prozent Kursplus zu verdanken. Dieser Sprung wird nun zu großen Teilen wieder abgegeben.
Infineon-Aktie EuroStoxx50 Verlierer: Minus 4,8 Prozent nach der Huang-Rally – war der Chip-Sprung nur ein Strohfeuer?
Die Infineon-Aktie ist am Mittag der schwächste Wert im EuroStoxx50. Nach dem Sprung von mehr als 8 Prozent am Montag drehen Anleger die Chip-Rally um, Nvidia gibt kräftig nach. Was hinter dem Rückschlag steckt und was die Konzernzahlen dagegensetzen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Sitz
- Neubiberg bei München
- ISIN
- DE0006231004
- WKN
- 623100
- Handelssymbol
- IFX
- US-Handelssymbol
- IFNNY (ADR, außerbörslich)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die Infineon-Aktie trägt die ISIN DE0006231004 und die WKN 623100, an der Börse läuft sie unter dem Kürzel IFX. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter IFNNY gehandelt.
Die Ursachen
Warum die Infineon-Aktie heute abgibt
Die Huang-Rally verpufft
Die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang auf den Nvidia-Chefsessel trug den Chipsektor am Montag. Am Dienstag überwiegt wieder die Skepsis: Nvidia-Aktien wurden vorbörslich 3,5 Prozent tiefer gehandelt, später lag das Minus bei rund 4,8 Prozent. Marktanalyst Timo Emden von CapTrader sagt, die Personalie habe KI-Zweifel, Zinsrisiken und geopolitische Spannungen nur kurzfristig überdeckt.
Gewinnmitnahmen nach dem Sprung
Wer am Montag zu 49 Euro dabei war, sieht heute rote Zahlen. Nach einem Plus von mehr als 8 Prozent in einem Tag sind Gewinnmitnahmen die naheliegende Erklärung.
Ernüchterung im ganzen Sektor
Aixtron verlor zeitweise fast 9 Prozent, nachdem die UBS die Aktie auf „Sell“ abgestuft und das Kursziel auf 24 Euro gesenkt hat. Die Sorgen um die Rentabilität der KI-Investitionen belasten die Branche insgesamt.
Schwacher Gesamtmarkt
Der EuroStoxx50 notiert am Mittag rund 0,7 bis 0,9 Prozent im Minus bei etwa 6.030 Punkten. Zinssorgen und defensive Umschichtungen in Pharma, Telekom und Nahrungsmittel setzen Technologiewerte zusätzlich unter Druck.
Fundamental ist die Lage deutlich besser als die Tagesbewegung. Infineon hatte zuletzt ein Rekordquartal mit 4,706 Milliarden Euro Umsatz gemeldet und für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht gestellt. Das Geschäft mit Rechenzentren soll auf knapp 4 Milliarden Euro wachsen. Genau diese KI-Fantasie macht die Aktie aber anfällig, wenn der Markt an der Nachhaltigkeit der Rechenzentrums-Investitionen zweifelt.
Einordnung
Rückschlag oder Trendwende?
Für die Infineon-Aktie kommt es in den nächsten Tagen auf zwei Dinge an: ob Nvidia den Rückschlag stabilisiert und ob die Zinssorgen nachlassen.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum fällt die Infineon-Aktie heute?
Die Rally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang verpufft, Nvidia gibt nach, und Anleger nehmen nach dem Plus von mehr als 8 Prozent am Montag Gewinne mit.
Ist Infineon heute der schwächste Wert im EuroStoxx50?
Ja, mit minus 4,79 Prozent auf 46,10 Euro war Infineon am Mittag (ca. 13:40 Uhr) der größte EuroStoxx50 Verlierer.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Infineon-Aktie?
ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, in den USA außerbörslich IFNNY.
Was sagen die Konzernzahlen?
Infineon meldete zuletzt einen Rekordumsatz von 4,706 Milliarden Euro und stellt für 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht.
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