Warum fällt die Infineon-Aktie heute?

Die Rally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang verpufft, Nvidia gibt nach, und Anleger nehmen nach dem Plus von mehr als 8 Prozent am Montag Gewinne mit.

Ist Infineon heute der schwächste Wert im EuroStoxx50?

Ja, mit minus 4,79 Prozent auf 46,10 Euro war Infineon am Mittag (ca. 13:40 Uhr) der größte EuroStoxx50 Verlierer.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Infineon-Aktie?

ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, in den USA außerbörslich IFNNY.

Was sagen die Konzernzahlen?

Infineon meldete zuletzt einen Rekordumsatz von 4,706 Milliarden Euro und stellt für 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht.