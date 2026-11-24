Am Geschäft liegt es nicht. Infineon setzte im vierten Geschäftsquartal 2026 rund 4,71 Milliarden Euro um, ein Rekord, und plant für 2027 rund vier Milliarden Euro Umsatz mit Rechenzentren. Doch die Infineon-Aktie folgt derzeit weniger den eigenen Zahlen als der Stimmung im KI-Sektor. Schon am Freitag hatte sie 7,91 Prozent verloren. Vom Jahreshoch im Juni bei 88,83 Euro ist der Kurs inzwischen rund 51 Prozent entfernt. Marktanalyst Timo Emden von CapTrader spricht von einem Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen, den Huangs Rückkehr nur kurz überdeckt habe.