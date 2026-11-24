Ein Tag hat gereicht, um die Euphorie zu löschen: Die Infineon-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Minus von 9,68 Prozent bei 43,735 Euro und ist damit der größte EuroStoxx50 Verlierer des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Am Montag hatte die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang das Papier noch um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro getrieben. Jetzt notiert die Infineon-Aktie tiefer als vor der Rally.
Infineon-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages: Minus 9,7 Prozent nach dem Huang-Rausch – wie tief sitzt das Misstrauen gegen die KI-Rally?
Die Infineon-Aktie ist am Dienstag mit Abstand der größte EuroStoxx50 Verlierer. Der Chipkonzern verliert fast 10 Prozent und damit mehr als den gesamten Gewinn vom Montag. Nvidia fällt, Zollgerüchte und Zinsangst kommen hinzu. Was hinter dem Absturz steckt und was die Konzernzahlen dagegensetzen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Sitz
- Neubiberg bei München
- ISIN
- DE0006231004
- WKN
- 623100
- Handelssymbol
- IFX
- US-Handelssymbol
- IFNNY (ADR, außerbörslich)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Ursachen
Warum die Infineon-Aktie so stark fällt
Der Rally fehlen die Anschlusskäufe
Laut dpa-AFX fuhren deutsche KI-Werte wie Infineon am Dienstag wieder im Rückwärtsgang. Händler hatten schon am Mittag gefragt, wie viel vom Montagssprung bloße Eindeckungen von Leerverkäufen waren. Der US-Handel gab die Antwort: Die Käufer blieben aus.
Nvidia gibt wieder ab
Die Nvidia-Aktie verlor in New York 5,86 Prozent auf 155,38 Dollar, nachdem sie am Montag um 31,48 Prozent gestiegen war. Der Nasdaq 100 schloss 1,99 Prozent im Minus. Infineon gilt als Lieferant von Leistungshalbleitern für Rechenzentren und hängt deshalb an der KI-Stimmung.
Der Sektor bricht ein
STMicroelectronics verlor in Paris 10,2 Prozent, ASML 5,6 Prozent. Aixtron stürzte nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 16,3 Prozent ab. Der EuroStoxx50 schloss 1,16 Prozent tiefer bei 6.003,76 Punkten.
Zölle und Zinsen
Berichten zufolge bereiten die USA höhere Zölle auf Importe aus China, der EU und weiteren Ländern vor. Zudem gilt eine Zinsanhebung der US-Notenbank laut Jochen Stanzl von der Consorsbank inzwischen als so gut wie sicher. Für Technologiewerte sei das ein zweischneidiges Schwert.
Der Hintergrund
Rekordzahlen, aber kein Halt im Kurs
Am Geschäft liegt es nicht. Infineon setzte im vierten Geschäftsquartal 2026 rund 4,71 Milliarden Euro um, ein Rekord, und plant für 2027 rund vier Milliarden Euro Umsatz mit Rechenzentren. Doch die Infineon-Aktie folgt derzeit weniger den eigenen Zahlen als der Stimmung im KI-Sektor. Schon am Freitag hatte sie 7,91 Prozent verloren. Vom Jahreshoch im Juni bei 88,83 Euro ist der Kurs inzwischen rund 51 Prozent entfernt. Marktanalyst Timo Emden von CapTrader spricht von einem Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen, den Huangs Rückkehr nur kurz überdeckt habe.
Für die nächsten Tage zählt, ob Nvidia einen Boden findet und ob sich die Zollberichte bestätigen.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages?
Der KI-Rally vom Montag fehlten die Anschlusskäufe. Nvidia fiel um 5,86 Prozent, der Chipsektor brach ein, dazu kamen Zollgerüchte und Zinssorgen.
Wie viel hat die Infineon-Aktie verloren?
9,68 Prozent auf 43,735 Euro. Damit ist der Gewinn vom Montag mehr als aufgezehrt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Infineon-Aktie?
ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, in den USA außerbörslich IFNNY.
Gab es schlechte Nachrichten von Infineon?
Nein. Der Konzern hat zuletzt ein Rekordquartal gemeldet. Der Kurs folgt der Stimmung im KI-Sektor.
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