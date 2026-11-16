Infineon Aktie: Droht der Rutsch aufs Monatstief?

Das bullische Szenario: Könne sich die Infineon Aktie jetzt nachhaltig über der SMA20 (50,64 EUR) behaupten, bestehe die Perspektive auf einen erneuten Anlauf an die SMA50 bei 54,89 EUR. Voraussetzung hierfür sei, dass der schwache Tagesschluss von Freitag im heutigen Handel nicht bestätigt werde. Sollte die SMA50 angelaufen werden, sei dort jedoch mit Widerstand zu rechnen: Da diese Linie zuletzt als Support fungiert habe, dürfte der Kurs mehrere Anläufe benötigen, um sie wieder zu überwinden.