Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker: IFX) unter die Lupe.
Infineon Aktie: Droht der Rutsch aufs Monatstief?
Infineon verliert als DAX-Schlusslicht 3,18%, während Klatt vor weiteren Rücksetzern und einem möglichen Test des Monatstiefs bei 45,88 Euro warnt.
In seinen heutigen Aktien News blicke Klatt auf das Schlusslicht im deutschen Leitindex: Während am Freitag (13.11.2026) per Xetra-Schluss 31 Werte im DAX 40 mit Gewinnen aus dem Handel gegangen seien und lediglich 9 Titel Abschläge verzeichnet hätten, habe es die Infineon Aktie besonders hart getroffen. Mit einem Minus von 3,18% habe der Halbleiterkonzern den letzten Platz der Tabelle belegt – deutlich vor Hochtief (-1,11%) und MTU (-0,82%).
Für Anleger stelle sich zum Wochenstart die entscheidende Frage: Sei der deutliche Rücksetzer nur ein kurzer Ausrutscher gewesen oder setze sich der Abwärtstrend fort? Klatts detaillierte Chartanalyse zeige, auf welche Marken es jetzt ankomme.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Infineon Aktie
DAX-Schlusslicht: Die Infineon Aktie habe am Freitag (13.11.2026) per Xetra-Schluss 3,18% verloren und damit die Verliererliste im deutschen Leitindex angeführt.
Kritisches Chartbild: Im Tageschart notiere das Papier verbindlich unter der wichtigen SMA200 (57,53 EUR) und ringe aktuell an der SMA20 (50,64 EUR) um Stabilisierung.
Abwärtsrisiko überwiege: Werde der Wochenschlusskurs heute bestätigt, drohe der Durchbruch unter die Unterstützung im Bereich von 50 EUR und ein Test des Monatstiefs bei rund 45,88 EUR.
Chartcheck: Die Infineon Aktie im Tageschart
Ein Blick auf das übergeordnete Tageschart verdeutliche die aktuell angespannte Lage. Mitte September sei es der Infineon Aktie noch gelungen, sich ausgehend von der SMA200 (aktuell bei 57,53 EUR) zunächst über die SMA20 (aktuell bei 50,64 EUR) und – wenn auch unter Schwierigkeiten – über die SMA50 (aktuell bei 54,89 EUR) nach oben zu schieben.
Dieser Ausbruch habe sich jedoch als nicht nachhaltig erwiesen. Im Zuge einsetzender Gewinnmitnahmen habe das Wertpapier alle drei gleitenden Durchschnittslinien wieder preisgegeben und sich nachfolgend verbindlich unterhalb der langfristig richtungsweisenden SMA200 etabliert. In den letzten Handelstagen habe der Kurs immerhin wieder den Kontakt zur SMA20 gesucht.
Das bullische Szenario: Könne sich die Infineon Aktie jetzt nachhaltig über der SMA20 (50,64 EUR) behaupten, bestehe die Perspektive auf einen erneuten Anlauf an die SMA50 bei 54,89 EUR. Voraussetzung hierfür sei, dass der schwache Tagesschluss von Freitag im heutigen Handel nicht bestätigt werde. Sollte die SMA50 angelaufen werden, sei dort jedoch mit Widerstand zu rechnen: Da diese Linie zuletzt als Support fungiert habe, dürfte der Kurs mehrere Anläufe benötigen, um sie wieder zu überwinden.
Das bärische Szenario: Bestätige der Markt heute die Schwäche vom Freitag mit einer weiteren roten Tageskerze, richte sich der Blick wieder gen Süden. Gehe der Kontakt zur SMA20 verloren, rücke ein direkter Test des Monatstiefs auf die Agenda.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch
Kurzfristiger Blick: Die Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart
Auch im kurzfristigen 4h-Chart zeige sich, dass die Käufer derzeit Schwierigkeiten hätten, das Ruder herumzureißen. Nachdem ein Rücksetzer im Oktober noch erfolgreich von der SMA200 (im 4h-Chart aktuell bei 54,73 EUR) aufgefangen worden sei, hätten die Bullen diese Unterstützung im weiteren Verlauf aufgegeben.
Zwar habe sich das Papier immer wieder kurzzeitig über die SMA20 (aktuell 50,97 EUR) und die SMA50 (aktuell 50,16 EUR) geschoben, eine verbindliche Etablierung sei jedoch nicht gelungen. Auch der jüngste Erholungsversuch sei im Bereich der 53,00-EUR-Marke verkümmert. Zum Wochenschluss sei die Aktie wieder unter die SMA20 zurückgefallen, habe aber im Bereich der SMA50 vorerst Halt gefunden.
Für den heutigen Handelstag bedeute das: Gelinge der Sprung zurück über die SMA20 (50,97 EUR), müsse diese Bewegung zwingend mit hoher Dynamik und Momentum unterlegt sein. Fehle die Kraft, drohe der Ausbruch erneut zu verpuffen. Bei entsprechender Dynamik wäre hingegen Raum bis an die SMA200 (54,73 EUR). Rutsche der Kurs jedoch unter die SMA50 (50,16 EUR), wachse das Risiko einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung Monatstief erheblich.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): neutral / bärisch
Tagesprognose für heute: abwärts
Wichtige Chartmarken für die Infineon Aktie im Überblick
Widerstände (in EUR):
50,11
50,63
50,82
50,97
51,24 / 51,25
54,73
54,89
57,53
Unterstützungen (in EUR):
45,88: GAP
45,62
41,84
(Analyse vom 16.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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