Wer verstehen will, wie nervös die Börse derzeit ist, muss nur 24 Stunden auf die Infineon Aktie schauen. Am Donnerstagmittag stand der Münchner Chipkonzern mit einem Plus von rund 3,5 Prozent an der Spitze des DAX und eroberte die Marke von 50 Euro zurück. Am Freitagmittag gehört er mit einem Minus von mehr als fünf Prozent zu den drei schwächsten Werten im Leitindex. Um 12:12 Uhr notierte die Aktie im Xetra-Handel bei 46,68 Euro. An den Geschäftsaussichten hat sich in diesen 24 Stunden nichts geändert – an der Stimmung alles.
Infineon Aktie: Gestern DAX-Spitze, heute fast Schlusslicht – warum der Chipkonzern zum Spielball der KI-Angst geworden ist
Am Donnerstag führte die Infineon Aktie den DAX mit plus 3,5 Prozent an. Am Freitag verliert sie mehr als fünf Prozent und fällt auf 46,68 Euro. Dabei peilt der Konzern 20 Milliarden Euro Umsatz an. Was die Achterbahnfahrt auslöst und wo Analysten die Aktie sehen.
Der Auslöser
Infineon Aktie: Die Hoffnung auf Anthropic hat getrogen
Der Stimmungsumschwung hat einen klaren Ursprung. Am Donnerstag hatten Anleger darauf gesetzt, dass der Rekord-Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic die angeschlagenen Technologiewerte wiederbelebt. Davon profitierten zunächst genau jene Aktien, die zuvor am stärksten gelitten hatten – darunter Infineon. Doch die Rechnung ging nicht auf. An der Wall Street weiteten die Börsen ihre Verluste am Abend aus, die Nasdaq verlor mehr als zwei Prozent.
In der Nacht setzte sich der Ausverkauf in Asien fort, mit besonders deutlichen Verlusten an den technologielastigen Börsen in Südkorea, Japan und Taiwan. Am Freitagmorgen erreichte die Welle Europa. Neben Infineon gerieten auch die Chipausrüster Aixtron und Süss Microtec sowie Siemens Energy unter Druck. Die Landesbank Baden-Württemberg nennt die Stimmung am deutschen Markt stark angeknackst und verweist auf Unsicherheiten rund um den Ausbau der Rechenzentren in den USA und die Krise beim KI-Marktführer Nvidia.
Das Geschäft
20 Milliarden Euro Umsatz im Blick – die Zahlen sprechen eine andere Sprache
Operativ liefert Infineon derzeit wenig Anlass zur Sorge. Am 10. November hat der Konzern sein Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 16,35 Milliarden Euro und einem Segmentergebnis von 3,22 Milliarden Euro abgeschlossen. Das Schlussquartal brachte mit 4,71 Milliarden Euro einen Rekord. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie erhalten.
Ein wichtiger Treiber ist ausgerechnet jenes Thema, das die Aktie derzeit belastet: künstliche Intelligenz. Infineon liefert Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren und hat dafür zuletzt eine weitere Zusammenarbeit vereinbart. Je mehr Rechenzentren gebaut werden, desto mehr dieser Chips werden benötigt. Wachsen die Zweifel am Ausbau, leidet die Fantasie.
Die Analysten
Kursziele weit über dem Kurs – aber auch hier wird gestrichen
Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. Jefferies empfiehlt die Infineon Aktie mit einem Kursziel von 74 Euro zum Kauf, die Deutsche Bank nennt 75 Euro. Beide Ziele liegen rund 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Allerdings wurde zuletzt auch der Rotstift angesetzt: Ein Analysehaus hat sein Kursziel im November von 96 auf 74 Euro reduziert. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Die wichtigsten Marken
46,37 Euro: das bisherige Tagestief und erste Unterstützung.
rund 49,30 Euro: der Schlusskurs vom Donnerstag.
50 Euro: die psychologisch wichtige Marke, die am Donnerstag zurückerobert und am Freitag wieder abgegeben wurde.
Jahresbilanz: Trotz des Rücksetzers liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie heute?
Wegen des weltweiten Ausverkaufs bei KI- und Technologiewerten nach schwachen Vorgaben aus den USA und Asien. Eine Unternehmensnachricht ist nicht der Grund.
Wie stark fällt die Aktie?
Zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 46,68 Euro.
Wie laufen die Geschäfte?
Infineon hat ein Rekordquartal mit 4,71 Milliarden Euro Umsatz gemeldet und peilt für 2027 rund 20 Milliarden Euro an.
Was hat Infineon mit KI zu tun?
Der Konzern liefert Chips für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren.
Wie hoch sind die Kursziele?
Jefferies nennt 74 Euro, die Deutsche Bank 75 Euro.
Fazit
Infineon Aktie: Solide Zahlen, aber die Stimmung führt Regie
Die Infineon Aktie ist derzeit weniger ein Urteil über das Unternehmen als ein Stimmungsbarometer für den KI-Sektor. Dass ein Wert an einem Tag den DAX anführt und am nächsten zu den größten Verlierern zählt, ohne dass sich die Fakten ändern, zeigt die Nervosität der Anleger. Wer auf das operative Geschäft schaut, findet Wachstum und volle Auftragsbücher. Wer auf den Chart schaut, sieht ein Ringen um die Marke von 50 Euro. Entschieden wird es nicht in München, sondern an der Wall Street.
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