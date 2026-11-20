Der Stimmungsumschwung hat einen klaren Ursprung. Am Donnerstag hatten Anleger darauf gesetzt, dass der Rekord-Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic die angeschlagenen Technologiewerte wiederbelebt. Davon profitierten zunächst genau jene Aktien, die zuvor am stärksten gelitten hatten – darunter Infineon. Doch die Rechnung ging nicht auf. An der Wall Street weiteten die Börsen ihre Verluste am Abend aus, die Nasdaq verlor mehr als zwei Prozent.

In der Nacht setzte sich der Ausverkauf in Asien fort, mit besonders deutlichen Verlusten an den technologielastigen Börsen in Südkorea, Japan und Taiwan. Am Freitagmorgen erreichte die Welle Europa. Neben Infineon gerieten auch die Chipausrüster Aixtron und Süss Microtec sowie Siemens Energy unter Druck. Die Landesbank Baden-Württemberg nennt die Stimmung am deutschen Markt stark angeknackst und verweist auf Unsicherheiten rund um den Ausbau der Rechenzentren in den USA und die Krise beim KI-Marktführer Nvidia.