Die Infineon Aktie (Kürzel: IFX, ISIN: DE0006231004) hat den Wochenauftakt als einer der DAX Verlierer beendet: Zum Xetra-Schluss lag das Papier des Halbleiterkonzerns aus Neubiberg laut Dow Jones rund 1,3 Prozent im Minus und blieb damit unter der Marke von 50 Euro. Hauptgrund ist kein Unternehmensereignis, sondern ein Kater im gesamten Chipsektor – ausgelöst durch die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang und eine neue Exportregel aus Washington, die den Fernzugriff auf KI-Chips im Ausland beschränkt.
Infineon Aktie DAX Verlierer: Dritter Minustag in Folge, Washington schließt das Cloud-Schlupfloch – was bringt die Nvidia-Nacht?
Die Infineon Aktie zählt am Montag zu den DAX Verlierern: Zum Xetra-Schluss stand laut Dow Jones ein Minus von rund 1,3 Prozent, am Nachmittag waren es zeitweise über 2 Prozent. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und neuen US-Exportregeln für KI-Rechenzentren halten sich Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag zurück.
Schlussbilanz am Montag
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?
Der Tagesverlauf zeigt, wie stark die Aktie am Takt der US-Chipbranche hängt. Bereits am Morgen rutschte die Infineon Aktie unter 50 Euro. Laut dpa-AFX lag das Minus um 14:44 Uhr bei rund 2,2 Prozent; Marktexperte Stephen Innes sprach von einem „Technologie-Kater". Um 15:41 Uhr notierte die Aktie auf Xetra bei 48,96 Euro (−1,84 Prozent) und war damit nach Siemens der zweitschwächste DAX-Wert. Bis zum Schluss verringerte sich der Abschlag auf rund 1,3 Prozent, während der DAX selbst auf seinem Tagestief bei 26.598,64 Punkten (−0,57 Prozent) schloss. Laut wallstreet-online war es der dritte Verlusttag in Folge.
Führungskrise bei Nvidia
Jensen Huang ist am 12. November als Nvidia-Chef zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern interimistisch. Laut Dow Jones sorgen sich Anleger, wie der KI-Ausbau finanziert wird – Huang hatte Nvidia zu einem zentralen Geldgeber des Booms gemacht.
Neue US-Regel gegen Fernzugriff
Das US-Handelsministerium verlangt nach Angaben von TechCrunch künftig Lizenzen für KI-Chips und Server in Rechenzentren weltweit, wenn diese Rechenleistung an Firmen aus China oder anderen Embargoländern liefern könnten. Für Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien gelten zusätzliche Lizenzpflichten.
Schwache Wall Street
An der Nasdaq gerieten Chipwerte am Nachmittag deutlich unter Druck, Micron und Intel verloren im frühen Handel mehr als sechs Prozent. In Deutschland schlossen auch Aixtron (−2,8 Prozent) und Suss (−1,6 Prozent) schwächer.
Infineon selbst liefert keine KI-Beschleuniger und ist von der neuen Regel nicht direkt betroffen. Die Aktie hängt aber über die Stromversorgung für KI-Rechenzentren an demselben Investitionszyklus wie Nvidia. Seit 2025 arbeiten beide Unternehmen an einer 800-Volt-Gleichstromversorgung für KI-Rechenzentren. Jeder Zweifel an der Ausbaugeschwindigkeit trifft damit das am schnellsten wachsende Geschäft des Konzerns.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Siemens
|272,75 €
|−2,38 %
|2
|Infineon
|48,96 €
|−1,84 %
|3
|Siemens Energy
|129,30 €
|−1,51 %
|4
|Symrise
|96,08 €
|−1,23 %
|5
|Zalando
|28,14 €
|−1,16 %
Xetra-Kurse, Stand 15:41 Uhr. Zum Schluss laut Dow Jones: Siemens Energy −1,8 %, Infineon −1,3 %.
Quelle: finanzen.ch / finanzen.at; Dow Jones (XETRA-SCHLUSS)
Fundament gegen Stimmung
Was spricht trotz des Rückschlags für die Infineon Aktie?
Fundamental hat Infineon erst vor einer Woche geliefert. Für das Geschäftsjahr 2026 meldete der Konzern am 10. November einen Umsatz von 16,353 Milliarden Euro (+12 Prozent) und im vierten Quartal einen Rekordumsatz von 4,706 Milliarden Euro bei 23,8 Prozent Segmentergebnis-Marge. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Infineon rund 20 Milliarden Euro Umsatz an – ein Plus von mehr als 20 Prozent – bei einer Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich und einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro. Mit Stromversorgungen für Rechenzentren will der Konzern annähernd 4 Milliarden Euro erlösen. Die Dividende soll von 0,35 auf 0,38 Euro steigen.
Die Börse honoriert das bislang nur zum Teil. Auf Wochensicht steht laut wallstreet-online noch ein Plus von gut 7 Prozent, auf Monatssicht dagegen ein Minus von gut 7 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 87,79 Euro aus dem Juni ist die Aktie weit entfernt. Charttechnisch bleibt die runde Marke von 50 Euro die erste Hürde, die das Papier zurückerobern müsste.
Welche Termine sind für Infineon wichtig?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend. Infineon selbst legt die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 voraussichtlich am 3. Februar 2027 vor, die Hauptversammlung ist für den 25. Februar 2027 geplant.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie heute?
Die Chipbranche leidet unter der Führungskrise bei Nvidia, einer neuen US-Exportregel für KI-Rechenzentren und schwachen US-Chipwerten. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie stark hat die Infineon Aktie heute verloren?
Zum Xetra-Schluss rund 1,3 Prozent laut Dow Jones. Um 15:41 Uhr notierte sie bei 48,96 Euro (−1,84 Prozent).
Wie lauten Kürzel und ISIN der Infineon Aktie?
Das Kürzel ist IFX, die ISIN lautet DE0006231004.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 3. Februar 2027 vorgesehen.
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