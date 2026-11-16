Infineon Aktie DAX Verlierer: Dritter Minustag in Folge, Washington schließt das Cloud-Schlupfloch – was bringt die Nvidia-Nacht?

Der Tagesverlauf zeigt, wie stark die Aktie am Takt der US-Chipbranche hängt. Bereits am Morgen rutschte die Infineon Aktie unter 50 Euro. Laut dpa-AFX lag das Minus um 14:44 Uhr bei rund 2,2 Prozent; Marktexperte Stephen Innes sprach von einem „Technologie-Kater". Um 15:41 Uhr notierte die Aktie auf Xetra bei 48,96 Euro (−1,84 Prozent) und war damit nach Siemens der zweitschwächste DAX-Wert. Bis zum Schluss verringerte sich der Abschlag auf rund 1,3 Prozent, während der DAX selbst auf seinem Tagestief bei 26.598,64 Punkten (−0,57 Prozent) schloss. Laut wallstreet-online war es der dritte Verlusttag in Folge.