Die Infineon Aktie kommt zum Wochenstart nicht zur Ruhe. Gegen 9:45 Uhr notiert der Chipkonzern auf Xetra bei 49,25 Euro, ein Minus von 1,25 Prozent – damit zählt Infineon zu den größten DAX Verlierern. Kurz nach Handelsbeginn war die Aktie zeitweise sogar das Schlusslicht im DAX und lag fast 3 Prozent im Minus. Schon am Freitag hatte die Infineon-Aktie 4,29 Prozent verloren. Der Grund liegt nicht in München, sondern in Kalifornien: Die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang lässt Anleger weltweit aus Chipwerten flüchten. Am Dienstagabend folgen die Nvidia-Zahlen – für Infineon ein Härtetest.
Infineon Aktie: DAX Verlierer – Chip-Beben vor den Nvidia-Zahlen, droht der Test des Novembertiefs?
Die Infineon Aktie gehört am Montagvormittag zu den größten DAX Verlierern: Minus 1,25 Prozent auf 49,25 Euro, zeitweise ging es fast 3 Prozent abwärts. Eine neue Verkaufswelle bei Chipwerten in Asien und die Führungskrise bei Nvidia drücken den Münchner Halbleiterkonzern unter 50 Euro – trotz Rekordzahlen. Was die Infineon Aktie jetzt belastet und welche Marken zählen.
Der Auslöser
Nvidia-Angst aus Asien: warum die Infineon Aktie fällt
An den asiatischen Börsen setzte sich die Verkaufswelle bei Technologiewerten zum Wochenstart fort. In Frankfurt trifft sie vor allem die Halbleiter – allen voran Infineon.
Der japanische Nikkei verlor zeitweise bis zu 2,4 Prozent, auch in Taiwan und Südkorea gaben Chipwerte deutlich nach. Bereits am Freitag war der Nasdaq 100 um 1,22 Prozent gefallen. Anleger fürchten, dass die Führungskrise bei Nvidia die Investitionen in KI-Rechenzentren bremsen könnte. Für zusätzliche Unruhe sorgen Berichte, wonach Huang an einer Rückkehr an die Konzernspitze arbeiten soll. In Frankfurt geraten neben der Infineon Aktie auch Aixtron, Süss MicroTec und Siltronic unter Druck. Infineon ist über Stromversorgungen für KI-Rechenzentren eng mit Nvidia verbunden – genau dieses Geschäft gilt als einer der wichtigsten Wachstumstreiber.
Nvidia-Zahlen am Dienstag
Die ersten Quartalszahlen ohne Jensen Huang an der Spitze gelten als Stimmungstest für den gesamten KI-Sektor.
KI-Geschäft im Fokus
Mit Stromversorgungen für Rechenzentren setzte Infineon rund 2,2 Milliarden Euro um, 2027 sollen es knapp 4 Milliarden Euro werden.
Gesenkte Kursziele
Mehrere Analysten haben ihre Ziele zuletzt gekappt, weil die Bewertungen der gesamten Chipbranche gefallen sind.
Hohe Investitionen
Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro belasten den freien Cashflow.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel: das Paradox der Infineon Aktie
Das Paradoxe: Operativ läuft es bei Infineon so gut wie lange nicht. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge sprang auf 23,8 Prozent nach 18,2 Prozent ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro. Für 2027 stellt Vorstandschef Jochen Hanebeck rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht – mehr als 20 Prozent Wachstum – und eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Nach den Zahlen war die Aktie in der Vorwoche um rund 10 Prozent gestiegen. Diesen Gewinn hat die Infineon Aktie inzwischen zu einem großen Teil wieder abgegeben.
Wir erwarten im Geschäftsjahr 2027 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Profitabilität.
Die Analysten
Kursziele gesenkt – aber weit über dem Kurs
Die Analysten loben die Zahlen und senken trotzdem ihre Kursziele, weil die Bewertungen der gesamten Chipbranche gefallen sind. Jefferies kappte das Ziel von 96 auf 74 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. JPMorgan senkte von 96 auf 80 Euro, die Deutsche Bank von 85 auf 75 Euro und die UBS von 64 auf 55 Euro. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit 100 Euro. Selbst nach den Kürzungen liegt der Großteil der Ziele deutlich über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Infineon Aktie unter 50 Euro: die Zone um 48,50 Euro entscheidet
Mit dem Rutsch unter 50 Euro hat die Infineon Aktie eine psychologisch wichtige Marke verloren. Die nächste Unterstützung liegt um 48,50 Euro, das Niveau vom vergangenen Montag. Darunter rückt das Novembertief bei 45,37 Euro in den Blick – ein Bruch würde das charttechnische Bild deutlich eintrüben. Nach oben muss die Aktie zunächst die 50-Euro-Marke zurückerobern, danach wartet das Wochenhoch um 52 Euro. Vom Rekordhoch bei 87,79 Euro ist die Aktie rund 44 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?
Eine neue Verkaufswelle bei Chipwerten in Asien und die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang belasten die Halbleiterwerte. Am Dienstag legt Nvidia Quartalszahlen vor.
Was hat Infineon mit Nvidia zu tun?
Infineon liefert Stromversorgungen für KI-Rechenzentren. Dieses Geschäft soll 2027 auf knapp 4 Milliarden Euro Umsatz wachsen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) über 74 und 75 Euro (Jefferies, Deutsche Bank) und 80 Euro (JPMorgan) bis 100 Euro (Berenberg).
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