Infineon Aktie: DAX Verlierer – Chip-Beben vor den Nvidia-Zahlen, droht der Test des Novembertiefs?

Die Infineon Aktie kommt zum Wochenstart nicht zur Ruhe. Gegen 9:45 Uhr notiert der Chipkonzern auf Xetra bei 49,25 Euro, ein Minus von 1,25 Prozent – damit zählt Infineon zu den größten DAX Verlierern. Kurz nach Handelsbeginn war die Aktie zeitweise sogar das Schlusslicht im DAX und lag fast 3 Prozent im Minus. Schon am Freitag hatte die Infineon-Aktie 4,29 Prozent verloren. Der Grund liegt nicht in München, sondern in Kalifornien: Die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang lässt Anleger weltweit aus Chipwerten flüchten. Am Dienstagabend folgen die Nvidia-Zahlen – für Infineon ein Härtetest.