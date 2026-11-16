Infineon Aktie DAX Verlierer: Chip-Ausverkauf in Asien, Erholung bis Mittag – was verraten die Nvidia-Zahlen?

Die Infineon Aktie steht zum Wochenstart unter dem Eindruck der Chipschwäche in Asien, hat sich bis zum Mittag aber deutlich gefangen: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Halbleiterkonzerns aus Neubiberg (Kürzel: IFX, ISIN: DE0006231004) auf Xetra bei 49,42 Euro und damit 0,92 Prozent im Minus. Damit ist Infineon der fünftgrößte DAX Verlierer am Mittag. Am Vormittag hatte der Abschlag laut dpa-AFX noch bei bis zu 2,5 Prozent gelegen. Auslöser ist kein Unternehmensereignis, sondern ein Ausverkauf bei Chipwerten in Asien vor den Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend.