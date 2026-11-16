Die Infineon Aktie steht zum Wochenstart unter dem Eindruck der Chipschwäche in Asien, hat sich bis zum Mittag aber deutlich gefangen: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Halbleiterkonzerns aus Neubiberg (Kürzel: IFX, ISIN: DE0006231004) auf Xetra bei 49,42 Euro und damit 0,92 Prozent im Minus. Damit ist Infineon der fünftgrößte DAX Verlierer am Mittag. Am Vormittag hatte der Abschlag laut dpa-AFX noch bei bis zu 2,5 Prozent gelegen. Auslöser ist kein Unternehmensereignis, sondern ein Ausverkauf bei Chipwerten in Asien vor den Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend.
Infineon Aktie DAX Verlierer: Chip-Ausverkauf in Asien, Erholung bis Mittag – was verraten die Nvidia-Zahlen?
Die Infineon Aktie gehört am Montagmittag zu den DAX Verlierern: Um 12:10 Uhr notiert sie auf Xetra bei 49,42 Euro, ein Minus von 0,92 Prozent. Am Morgen hatte der Ausverkauf asiatischer Chipwerte die Aktie zeitweise um rund 2,5 Prozent gedrückt – bis zum Mittag hat sie einen guten Teil davon aufgeholt.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die Infineon Aktie heute?
Chip-Ausverkauf in Asien
In Japan und Südkorea kam es nach einem schwachen Freitag an der Nasdaq zu kräftigen Verlusten; in Seoul verlor die Aktie des Speicherchip-Herstellers SK Hynix laut dpa-AFX fast 8 Prozent. In Europa gerieten neben Infineon auch Aixtron (rund −1,5 Prozent) und STMicro (rund −1 Prozent) unter Druck. Marktstratege Stephen Innes sprach von einem „Technologie-Kater“.
Warten auf Nvidia
Der US-Chipkonzern legt am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Die Unsicherheit ist zusätzlich erhöht, weil es laut Marktberichten Turbulenzen an der Konzernspitze gibt. Vor einem solchen Termin reduzieren viele Anleger ihr Risiko im Halbleitersektor.
Nachwirkungen vom Freitag
Bereits am Freitag war die Infineon Aktie um rund 4,3 Prozent gefallen; damals belasteten Sorgen über strengere US-Exportkontrollen für Chips nach China.
Einordnung
Warum hat sich die Infineon Aktie bis Mittag erholt?
Dass sich das Minus bis zum Mittag mehr als halbiert hat, zeigt, dass Anleger nach den Abgaben vom Freitag selektiv zugreifen. Fundamental hat Infineon jüngst Argumente geliefert: Für das Geschäftsjahr 2026 meldete der Konzern am 10. November einen Umsatz von 16,35 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge von 19,7 Prozent, im vierten Quartal sogar 23,8 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Infineon einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht – ein Plus von mehr als 20 Prozent – und eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Die Dividende soll bei 0,38 Euro je Aktie liegen.
Trotzdem bleibt die Aktie anfällig für Schwankungen. Seit Jahresbeginn liegt sie laut boerse.de rund 34 Prozent im Plus, auf Monatssicht dagegen gut 10 Prozent im Minus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 87,79 Euro aus dem Juni ist sie rund 44 Prozent entfernt. Zuletzt hatten mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele zurückgenommen, um der Sektorschwäche Rechnung zu tragen. Charttechnisch ist die Marke von 50 Euro die erste Hürde, die die Aktie zurückerobern müsste.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Siemens
|272,40 €
|−2,51 %
|2
|Symrise
|95,46 €
|−1,87 %
|3
|Brenntag
|57,96 €
|−1,19 %
|4
|E.ON
|19,25 €
|−1,16 %
|5
|Infineon
|49,42 €
|−0,92 %
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Welche Termine sind für Infineon wichtig?
Kurzfristig ist der Dienstagabend entscheidend, wenn Nvidia nach US-Börsenschluss berichtet. Infineon selbst legt die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 laut Unternehmen voraussichtlich am 3. Februar 2027 vor; die Hauptversammlung ist für den 25. Februar 2027 geplant.
FAQ zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie heute? Ein Ausverkauf asiatischer Chipwerte und die Zurückhaltung vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend belasten. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die Infineon Aktie heute gefallen? Um 12:10 Uhr notierte sie auf Xetra bei 49,42 Euro, ein Minus von 0,92 Prozent. Am Vormittag lag der Abschlag zeitweise bei rund 2,5 Prozent.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Infineon Aktie? Das Kürzel ist IFX, die ISIN lautet DE0006231004.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 3. Februar 2027 vorgesehen.
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