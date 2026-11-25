Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwochmorgen notiert das Papier des Münchner Halbleiterkonzerns bei 42,775 Euro, ein Minus von 3,21 Prozent. Damit ist Infineon erneut der größte DAX Verlierer am Morgen. Schon am Dienstag war die Infineon-Aktie um 9,68 Prozent auf 43,74 Euro abgestürzt. Jetzt rutscht sie noch tiefer – während der Leitindex leicht im Plus erwartet wird.
Infineon Aktie: DAX Verlierer am Morgen – nach dem 10-Prozent-Crash geht der Ausverkauf weiter, fällt jetzt die 40-Euro-Marke?
Die Infineon Aktie ist am Mittwochmorgen erneut der größte DAX Verlierer: Minus 3,21 Prozent auf 42,775 Euro. Schon am Dienstag war der Münchner Chipkonzern um fast 10 Prozent eingebrochen. Nvidia verlor in New York weiter, die Zweifel am KI-Boom bleiben. Was hinter dem erneuten Rückschlag der Infineon Aktie steckt.
Der Auslöser
Kein Halt nach dem Crash: warum die Infineon Aktie weiter fällt
Die Hoffnung auf eine schnelle Gegenbewegung erfüllt sich nicht. Der Druck aus dem US-Chipsektor hält an.
Nach dem Absturz vom Dienstag fehlt am Mittwochmorgen jede Erholung. Die Aktie von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) verlor in New York knapp 6 Prozent – die Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze ist damit komplett verpufft. Während der DAX vorbörslich rund 0,3 Prozent höher auf 25.095 Punkte taxiert wurde, bleibt der Technologiesektor unter Druck. Für die Infineon Aktie, die als Lieferant von Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren gilt, bedeutet das: Anleger verkaufen weiter, solange die Zweifel am Tempo der KI-Investitionen nicht ausgeräumt sind.
Nvidia gibt weiter nach
Die Huang-Rally ist verpufft, der Chipsektor bleibt unter Druck.
Zweiter Verlusttag in Folge
Nach minus 9,68 Prozent am Dienstag fehlt jede Gegenbewegung.
Zweifel am KI-Ausbau
Die UBS-Warnung zu Aixtron hat die Debatte um das Tempo der KI-Investitionen neu entfacht.
Neue Tiefs
Mit 42,775 Euro notiert die Aktie unter dem Schlusskurs vom Dienstag.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal gegen Kurssturz: das Geschäft liefert
Operativ läuft es bei Infineon gut. Im vierten Geschäftsquartal erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 4,71 Milliarden Euro, zudem kündigte er den Rückkauf von bis zu sieben Millionen eigenen Aktien an. Das Analysehaus Jefferies nannte zuletzt ein Kursziel von 74 Euro – weit über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. An der Börse zählt derzeit aber vor allem die Stimmung im KI-Sektor.
Die Marken
Infineon Aktie: die 40 Euro im Blick
Charttechnisch ist die Infineon Aktie angeschlagen. Der Schlusskurs vom Dienstag bei 43,74 Euro ist nun die erste Hürde nach oben. Nach unten rückt die runde Marke von 40 Euro in den Blick. Seit dem Hoch im Juni hat sich der Kurs mehr als halbiert.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?
Nach dem Absturz vom Dienstag setzt sich der Ausverkauf fort. Nvidia verlor in New York weiter, die Zweifel am KI-Boom belasten den Chipsektor.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Wie weit ist die Infineon Aktie vom Hoch entfernt?
Im Juni notierte sie bei 88,83 Euro. Mit 42,775 Euro liegt sie rund 52 Prozent darunter.
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