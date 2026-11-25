Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?

Nach dem Absturz vom Dienstag setzt sich der Ausverkauf fort. Nvidia verlor in New York weiter, die Zweifel am KI-Boom belasten den Chipsektor.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.

Wie weit ist die Infineon Aktie vom Hoch entfernt?

Im Juni notierte sie bei 88,83 Euro. Mit 42,775 Euro liegt sie rund 52 Prozent darunter.