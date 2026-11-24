Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) eine weltweite Erholungsrally bei Technologiewerten ausgelöst. Die Nvidia-Aktie sprang um fast ein Drittel, der Nasdaq 100 um 6,86 Prozent. Am Dienstag fehlen nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX die Anschlusskäufe: Der DAX gab bis zum Mittag 0,8 Prozent auf 25.129 Punkte nach, für den Nasdaq 100 wurden vorbörslich rund 2 Prozent Minus erwartet. Marktbeobachter fragen sich, wie viel der Erholung nur auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Zusätzlich belastet ein Branchenkommentar: Die UBS empfiehlt Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Symbol: AIXA) zum Verkauf, die Aktie des Chipausrüsters bricht um rund 10 Prozent ein. Analyst Harry Blaiklock sieht das langfristige Umsatzwachstum bis 2029 bei 18 Prozent, deutlich unter den vom Markt eingepreisten 30 Prozent.