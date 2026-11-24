Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) steht am Dienstagmittag ganz unten im DAX. Um 12:34 Uhr kostet das Papier 46,645 Euro, ein Minus von 3,67 Prozent. Damit ist der Münchner Chipkonzern der größte DAX Verlierer am Mittag. Der Rückschlag kommt nur einen Tag nach einem Kursfeuerwerk: Am Montag war die Infineon-Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro gesprungen. Jetzt geben Anleger einen Großteil dieser Gewinne wieder ab.
Infineon Aktie: DAX Verlierer am Mittag – der Huang-Rausch verfliegt, wie tief rutscht der Chipkonzern noch?
Die Infineon Aktie ist am Dienstagmittag der größte DAX Verlierer: Minus 3,67 Prozent auf 46,645 Euro. Nach dem Kurssprung um 6,56 Prozent am Montag fehlen der Tech-Erholung die Anschlusskäufe, zusätzlich belastet eine Verkaufsempfehlung der UBS für Aixtron die Halbleiterwerte. Was hinter dem Rückschlag der Infineon Aktie steckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Erholung ohne Anschlusskäufe: warum die Infineon Aktie fällt
Der Montag war ein Befreiungsschlag für die Chipwerte. Der Dienstag zeigt, wie zerbrechlich die Stimmung bleibt.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) eine weltweite Erholungsrally bei Technologiewerten ausgelöst. Die Nvidia-Aktie sprang um fast ein Drittel, der Nasdaq 100 um 6,86 Prozent. Am Dienstag fehlen nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX die Anschlusskäufe: Der DAX gab bis zum Mittag 0,8 Prozent auf 25.129 Punkte nach, für den Nasdaq 100 wurden vorbörslich rund 2 Prozent Minus erwartet. Marktbeobachter fragen sich, wie viel der Erholung nur auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Zusätzlich belastet ein Branchenkommentar: Die UBS empfiehlt Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Symbol: AIXA) zum Verkauf, die Aktie des Chipausrüsters bricht um rund 10 Prozent ein. Analyst Harry Blaiklock sieht das langfristige Umsatzwachstum bis 2029 bei 18 Prozent, deutlich unter den vom Markt eingepreisten 30 Prozent.
Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung
Nach dem Plus von 6,56 Prozent am Montag sichern Anleger Gewinne – die Erholung war schnell und steil.
Zweifel an der Nachhaltigkeit
Ob die Tech-Rally vom Montag mehr war als eine Eindeckung von Leerverkäufern, ist offen.
Druck auf die gesamte Branche
Die Verkaufsempfehlung für Aixtron erinnert daran, wie hoch die Erwartungen in vielen Chipwerten eingepreist sind.
Abhängigkeit vom KI-Zyklus
Infineon liefert Stromversorgungen für KI-Rechenzentren und hängt damit eng an der Stimmung rund um Nvidia.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel: das Geschäft läuft
Operativ hat Infineon zuletzt überzeugt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge sprang auf 23,8 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Vorstandschef Jochen Hanebeck rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht – mehr als 20 Prozent Wachstum. Mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren will Infineon 2027 knapp 4 Milliarden Euro umsetzen, nach rund 2,2 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr. Parallel kauft der Konzern bis spätestens 27. November bis zu sieben Millionen eigene Aktien für höchstens 450 Millionen Euro zurück, um Mitarbeiterprogramme zu bedienen.
Die Analysten
Gesenkte Ziele, aber weit über dem Kurs
Die Analysten haben ihre Kursziele nach den Zahlen gesenkt, weil die Bewertungen der gesamten Branche gefallen sind – ihre Kaufempfehlungen behielten die meisten aber bei. Jefferies sieht 74 Euro, die Deutsche Bank 75 Euro, JPMorgan 80 Euro und Bernstein 82 Euro. Am optimistischsten ist Berenberg mit 100 Euro, am vorsichtigsten die UBS mit 55 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Infineon Aktie: die Zone um 45 Euro im Blick
Mit dem Rückschlag nähert sich die Infineon Aktie wieder der Zone um 45 Euro. Hier lag der Schlusskurs vom vergangenen Freitag, hier markierte die Aktie Anfang November auch ihr Korrekturtief bei 45,37 Euro. Hält diese Unterstützung, wäre der Rücksetzer eine Atempause nach dem Montagssprung. Ein Bruch würde das charttechnische Bild deutlich eintrüben. Nach oben ist die Marke von 48,50 Euro die erste Hürde, danach die runde Marke von 50 Euro. Vom Rekordhoch bei 87,79 Euro ist die Aktie fast 47 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?
Nach dem Kurssprung vom Montag fehlen der Tech-Erholung die Anschlusskäufe. Zudem belastet eine Verkaufsempfehlung der UBS für Aixtron die Halbleiterwerte.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) über 74 bis 82 Euro (Jefferies, Deutsche Bank, JPMorgan, Bernstein) bis 100 Euro (Berenberg).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.