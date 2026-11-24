Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?

Die Erholung nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ist verpufft. Nvidia verliert in New York deutlich, und die UBS-Verkaufsempfehlung für Aixtron schürt neue Zweifel am KI-Ausbau.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.

Wie weit ist die Infineon Aktie vom Hoch entfernt?

Im Juni notierte die Aktie bei 88,83 Euro. Mit 43,56 Euro liegt sie rund 51 Prozent darunter.