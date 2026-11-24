Was für ein Absturz: Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) bricht am Dienstag regelrecht ein. Am Abend notiert das Papier des Münchner Halbleiterkonzerns bei 43,56 Euro, ein Minus von 10,04 Prozent. Damit ist Infineon mit Abstand der größte DAX Verlierer am Abend. Noch am Montag war die Infineon-Aktie um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro gesprungen. Jetzt ist der gesamte Gewinn dahin – und mehr: Der Kurs liegt sogar unter dem Freitagsschluss von 44,42 Euro, als der Chip-Ausverkauf die Aktie um 8,5 Prozent nach unten gedrückt hatte.
Infineon Aktie: DAX Verlierer am Abend – minus 10 Prozent, der Huang-Rausch wird zum Kater, ist das Freitagstief jetzt Geschichte?
Die Infineon Aktie ist am Dienstagabend der größte DAX Verlierer: Minus 10,04 Prozent auf 43,56 Euro. Einen Tag nach dem Kurssprung um 6,6 Prozent bricht der Münchner Chipkonzern ein und fällt unter das Tief vom Freitag. Nvidia verliert in New York deutlich, die UBS schickt Aixtron mit einem Verkaufsvotum auf Talfahrt. Was hinter dem Absturz der Infineon Aktie steckt.
Der Auslöser
Vom Freudensprung zum Ausverkauf: warum die Infineon Aktie abstürzt
Am Montag feierte die Börse die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Am Dienstag folgt die Ernüchterung – und sie verschärft sich mit jeder Handelsstunde.
Am Vormittag verlor die Infineon Aktie nur rund 2 Prozent, am Mittag gut 3,5 Prozent. Mit dem Handelsstart in den USA beschleunigte sich der Ausverkauf: Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) rutschte in New York um mehr als 7 Prozent ab, nachdem der Kurs am Montag um fast ein Drittel gestiegen war. Marktbeobachter vermuten, dass ein Teil der Montagsrally nur aus Eindeckungen von Leerverkäufern bestand. Der Börsenbrief Index-Radar brachte es auf den Punkt: Die grundlegenden Probleme der vergangenen Wochen seien mit Huangs Rückkehr nicht gelöst. Entscheidend bleibe die Frage, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen rechnen.
Zusätzlich belastet ein Branchenkommentar: Die UBS stuft den Chipausrüster Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Symbol: AIXA) mit „Sell“ ein und halbiert das Kursziel auf 24 Euro. Analyst Harry Blaiklock erwartet, dass sich der Ausbau der Laser-Kapazitäten für KI-Rechenzentren ab 2028 verlangsamt. Die Aixtron-Aktie fiel zeitweise um rund 10 Prozent. Für die Infineon Aktie, die als Lieferant von Leistungshalbleitern für Rechenzentren gilt, ist das ein Warnsignal: Der Markt stellt das Tempo des KI-Ausbaus wieder infrage.
Nvidia dreht nach unten
Die Huang-Rally verpufft, der Nasdaq 100 gibt deutlich nach – deutsche KI-Werte folgen.
UBS-Warnung bei Aixtron
Zweifel am KI-Ausbau ab 2028 treffen die gesamte Halbleiterbranche.
Freitagstief gebrochen
Mit 43,56 Euro liegt der Kurs unter dem Schluss vom Freitag – charttechnisch ein Rückschlag.
Hohe Schwankungen
Minus 8,5, plus 6,6, minus 10 Prozent: Drei Tage, drei Extreme.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und Rückkauf: das Geschäft passt nicht zum Kurs
Operativ läuft es bei Infineon so gut wie lange nicht. Im vierten Geschäftsquartal erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 4,71 Milliarden Euro, für das Rechenzentrumsgeschäft stellt das Management kräftiges Wachstum in Aussicht. Zudem kündigte Infineon den Rückkauf von bis zu sieben Millionen eigenen Aktien an. Bei den Analysten gehen die Meinungen auseinander: Am Montag stützte eine Kaufempfehlung von Rothschild & Co Redburn den Kurs, Jefferies sieht ein Kursziel von 74 Euro, die Bank of America hatte ihr Ziel zuletzt gesenkt. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Infineon Aktie: wo jetzt der Boden liegt
Charttechnisch hat sich das Bild der Infineon Aktie deutlich eingetrübt. Mit dem Rutsch unter das Freitagstief von 44,42 Euro ist der Erholungsversuch vom Montag gescheitert. Die runde Marke von 45 Euro wird nun zum Widerstand, darüber der Montagsschluss bei 48,42 Euro. Nach unten richtet sich der Blick auf die Zone um 40 Euro. Seit dem Hoch im Juni bei 88,83 Euro hat sich die Aktie mehr als halbiert.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?
Die Erholung nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ist verpufft. Nvidia verliert in New York deutlich, und die UBS-Verkaufsempfehlung für Aixtron schürt neue Zweifel am KI-Ausbau.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Wie weit ist die Infineon Aktie vom Hoch entfernt?
Im Juni notierte die Aktie bei 88,83 Euro. Mit 43,56 Euro liegt sie rund 51 Prozent darunter.
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