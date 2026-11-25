Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) findet keinen Boden. Am Mittwochabend notiert das Papier des Münchner Halbleiterkonzerns bei 40,795 Euro, ein Minus von 6,72 Prozent. Damit ist Infineon zum zweiten Mal in Folge der größte DAX Verlierer am Abend. Schon am Dienstag war die Infineon-Aktie um 9,68 Prozent auf 43,74 Euro eingebrochen. Jetzt fällt sie auf den tiefsten Stand seit April – und nähert sich der runden Marke von 40 Euro.
Infineon Aktie: DAX Verlierer am Abend – zweiter Crash-Tag in Folge, der Chipriese stürzt auf ein Tief seit April, fällt jetzt die 40-Euro-Marke?
Die Infineon Aktie ist am Mittwochabend erneut der größte DAX Verlierer: Minus 6,72 Prozent auf 40,795 Euro. Damit fällt der Münchner Chipkonzern auf den tiefsten Stand seit April. Neue US-Zollpläne, Zweifel an den KI-Bewertungen und ein Ausverkauf im Chipsektor setzen der Aktie zu. Was hinter dem Absturz der Infineon Aktie steckt.
Der Auslöser
Zölle, Bewertungen, Leerverkäufer: warum die Infineon Aktie abstürzt
Am Vormittag verlor die Aktie nur rund 2 Prozent. Am Nachmittag beschleunigte sich der Ausverkauf – getrieben von mehreren Belastungen gleichzeitig.
Am Markt herrscht laut dpa-AFX die Einschätzung vor, dass die Rally vom Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) vor allem von Eindeckungen der Leerverkäufer getragen war. Für eine nachhaltige Erholung fehlen die Käufer. Analysten der Commerzbank verweisen zudem auf die Sorgen der Investoren um hohe Bewertungen und die zunehmende Finanzierung des KI-Ausbaus über Schulden. Hinzu kommen neue Zollpläne: Die US-Regierung bereitet laut Berichten höhere Zölle auf Waren aus 16 Volkswirtschaften vor, darunter China und die EU. Für einen exportstarken Chipkonzern wie Infineon ist das ein weiteres Risiko.
Huang-Rally war Strohfeuer
Die Erholung vom Montag ging vor allem auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurück.
Bewertungssorgen
Investoren zweifeln an den Bewertungen und der Schuldenfinanzierung des KI-Booms.
Neue US-Zölle
Höhere Zölle auf Waren aus China und der EU würden auch Halbleiter treffen.
Tief seit April
Charttechnisch ist die Aktie auf den niedrigsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen.
Die Analysten
Kursziele um 75 Euro: die Lücke wird immer größer
Fundamental sehen mehrere Analysten deutlich mehr Potenzial. Jefferies bestätigt sein Kaufurteil mit einem Kursziel von 74 Euro, die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 77 Euro. Im vierten Geschäftsquartal erzielte Infineon zudem einen Rekordumsatz von 4,71 Milliarden Euro. Doch die Lücke zwischen Kurs und Analystenzielen wird mit jedem Verlusttag größer. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Infineon Aktie: 40 Euro als letzte Bastion
Charttechnisch steht die Infineon Aktie vor der runden Marke von 40 Euro. Fällt sie, droht eine weitere Verkaufswelle. Nach oben ist der Dienstagsschluss bei 43,74 Euro die erste Hürde. Seit dem Hoch im Juni hat sich der Kurs mehr als halbiert.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?
Der Ausverkauf im Chipsektor geht weiter. Belastend wirken neue US-Zollpläne und Sorgen um die Bewertungen im KI-Sektor. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit April.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Jefferies sieht 74 Euro, die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 77 Euro.
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