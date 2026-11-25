Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Verlierer?

Der Ausverkauf im Chipsektor geht weiter. Belastend wirken neue US-Zollpläne und Sorgen um die Bewertungen im KI-Sektor. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit April.

Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?

Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Jefferies sieht 74 Euro, die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 77 Euro.