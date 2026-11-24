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Infineon Aktie: DAX-Schlusslicht mit 73,7% Potenzial bis zum Kursziel - warum die Stromversorgung von KI-Servern jetzt zählt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:17 2 Min.

Infineon fällt ans DAX-Ende, während das Bernstein-Kursziel von 82 Euro rund 74% über dem aktuellen Kurs liegt.

Bild: Infineon Technologies AG

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker: IFX) verliert am Dienstag im Handelsverlauf 1,20 Euro oder 2,48% auf 47,22 Euro und steht damit am DAX-Ende. Das Analystenteam um Mark Newman hält in der Infineon-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 23. November 2026 am Rating "outperform" und am Kursziel von 82 Euro fest. Zwischen Börsenkurs und Kursziel liegen damit 34,78 Euro je Aktie. Um das Ziel zu erreichen, müsste der Kurs um rund 73,7% steigen. Wie viel KI steckt im Kursrutsch? Mark Newman und sein Team bei Bernstein Research seien der Frage nachgegangen, ob das Ausmaß der Kursverluste bei KI-Aktien zum Geschäft der jeweiligen Unternehmen mit Cloud-Rechenzentren passe. Bei vielen der untersuchten Titel sei die Korrektur gemessen an diesem Engagement zu weit gegangen. Daraus würden sich nach Einschätzung von Bernstein Research bei einzelnen Aktien Chancen ergeben. Für Infineon lässt sich diese Frage an einem konkreten Produkt festmachen. Die Leistungshalbleiter des Konzerns helfen, Strom in die Spannungen umzuwandeln, die Prozessoren und andere Komponenten im Rechenzentrum benötigen. Wie viel das Geschäft inzwischen für Infineon bedeutet, zeigt die eigene Prognose: Im Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen mit Stromversorgungen für Rechenzentren annähernd vier Milliarden Euro Umsatz. Ob die Betreiber neue Rechenleistung wie geplant installieren oder Projekte verschieben, hat für Infineon also handfeste wirtschaftliche Folgen. Was Mark Newman im Chipsektor unterscheidet Bernstein Research vergibt in der Branchenstudie unterschiedliche Rollen. Unter den Serverherstellern sei Dell der Favorit der Analysten um Mark Newman. Auch die Aussichten der Speicherhersteller würden sie positiv beurteilen. Broadcom bleibe im Chipbereich der "US-Top-Pick", Apple gelte weiterhin als "sicherer Hafen". Für Infineon lautet das Urteil von Bernstein Research unverändert: Kursziel 82 Euro, Rating "outperform". Gerade das unveränderte Kursziel macht den Abstand von fast 74% erklärungsbedürftig. Mark Newman hat seine Bewertung in der Infineon-Aktienanalyse bestätigt. Das rechnerische Potenzial fällt so groß aus, weil die Aktie inzwischen bei 47,22 Euro steht. Der operative Prüfstein für Anleger ist damit greifbarer als die Tagesplatzierung im DAX: Kommen die Bestellungen für die Stromversorgung von Rechenzentren in dem Umfang herein, den Infineon für 2027 erwartet? Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden, bevor beim nächsten KI-Stammtisch wieder nur über die schnellste GPU geredet wird. Ohne Stromversorgung ist selbst der teuerste KI-Chip ein ziemlich ehrgeiziger Briefbeschwerer. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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