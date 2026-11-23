Mit dem Geschäftsjahr 2026 schloss Infineon laut Pressemitteilung ein Rekordquartal ab: Der Umsatz im vierten Quartal lag bei 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge bei 23,8 Prozent. Über das Gesamtjahr kam der Konzern auf 16,353 Milliarden Euro Umsatz (+12 Prozent) und einen bereinigten Free Cashflow von 1,925 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Allein die Stromversorgung für Rechenzentren soll in Richtung 4 Milliarden Euro wachsen. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie.

Gerade diese KI-Verknüpfung machte die Aktie in der Crash-Woche angreifbar. Anleger fürchteten, dass der Ausbau der Rechenzentren in den USA ins Stocken geraten könnte, dazu kamen Zinssorgen. Seit dem Juni-Hoch hat der Kurs nach Medienberichten rund die Hälfte seines Werts eingebüßt. Zum Xetra-Schluss notiert die Aktie nun wieder deutlich über der 48-Euro-Marke.