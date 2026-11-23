Die Infineon Aktie (Handelssymbol IFX, ISIN DE0006231004) ist am Montag, 23. November 2026, mit 48,42 Euro zum Xetra-Schluss der zweitstärkste DAX Gewinner. Das Plus von 6,56 Prozent war nur hinter Siemens Energy (+6,88 Prozent) zu holen. Hauptgrund war die breite Erholung der Technologiewerte nach der Crash-Woche, ausgelöst vor allem durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, dazu kam ein positives Analystenvotum von Rothschild & Co Redburn.
Infineon Aktie DAX Gewinner: Plus 6,56 Prozent zum Xetra-Schluss, Platz 2 hinter Siemens Energy – trägt der Sprung über 48 Euro über den Tag hinaus?
Die Infineon Aktie ist mit 48,42 Euro und +6,56 Prozent zum Xetra-Schluss zweitstärkster DAX Gewinner am Montag, der DAX schließt bei 25.337 Punkten. Die Tagesbilanz zeigt, was die Erholung antrieb und welche Marken jetzt zählen.
Der DAX selbst schloss nach Xetra-Angaben bei 25.337 Punkten und damit 2,2 Prozent höher (Kursindex). Infineon legte also gut dreimal so stark zu wie der Leitindex.
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?
Tech-Erleichterung
Die Sorgen im Technologiesektor ließen nach, als Nvidia nach einem Kurswechsel Jensen Huang wieder an die Konzernspitze holte. Chipwerte wie Infineon gehörten zu den Hauptnutznießern.
Überfällige Gegenbewegung
Nach dem Absturz am Freitag, als die Aktie fast acht Prozent verloren hatte, griffen laut Marktberichten zunächst charttechnisch orientierte Käufer zu.
Analystenstimme
Nach Medienberichten nahm Rothschild & Co Redburn die Aktie wieder in die Beobachtung auf und äußerte sich positiv. Einstufung und Zielmarke geben wir hier bewusst nicht wieder.
Eine konkrete Unternehmensmeldung von Infineon gab es am Montag nicht. Die jüngsten Eckdaten stammen vom 10. November und bleiben die fundamentale Basis der Debatte.
Was sagen die Zahlen hinter der Erholung?
Mit dem Geschäftsjahr 2026 schloss Infineon laut Pressemitteilung ein Rekordquartal ab: Der Umsatz im vierten Quartal lag bei 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge bei 23,8 Prozent. Über das Gesamtjahr kam der Konzern auf 16,353 Milliarden Euro Umsatz (+12 Prozent) und einen bereinigten Free Cashflow von 1,925 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Allein die Stromversorgung für Rechenzentren soll in Richtung 4 Milliarden Euro wachsen. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie.
Gerade diese KI-Verknüpfung machte die Aktie in der Crash-Woche angreifbar. Anleger fürchteten, dass der Ausbau der Rechenzentren in den USA ins Stocken geraten könnte, dazu kamen Zinssorgen. Seit dem Juni-Hoch hat der Kurs nach Medienberichten rund die Hälfte seines Werts eingebüßt. Zum Xetra-Schluss notiert die Aktie nun wieder deutlich über der 48-Euro-Marke.
Wie sieht das Chartbild nach dem Sprung aus?
Als wichtige Unterstützung gilt laut Marktbeobachtern das Tief von Anfang November bei 44,74 Euro. Nach oben müsste die Aktie zunächst die 50-Tage-Linie und danach die 200-Tage-Linie zurückerobern, um das Chartbild aufzuhellen. Seit Jahresbeginn liegt das Papier trotz der Korrektur noch im Plus, nach unserer Rechnung bei rund 29 Prozent.
|Platz
|Unternehmen
|Kurs
|Veränderung
|Gewinner 1
|Siemens Energy
|126,46
|+6,88 %
|Gewinner 2
|Infineon Technologies
|48,42
|+6,56 %
|Gewinner 3
|HOCHTIEF
|356,20
|+5,38 %
|Gewinner 4
|Deutsche Bank
|30,525
|+4,79 %
|Gewinner 5
|Rheinmetall
|725,20
|+4,59 %
|Letzter 1
|Deutsche Börse
|310,90
|-1,33 %
|Letzter 2
|Bayer
|52,98
|-0,71 %
|Letzter 3
|Deutsche Telekom
|26,25
|-0,34 %
|Letzter 4
|Beiersdorf
|79,00
|-0,23 %
|Letzter 5
|Mercedes-Benz Group
|37,625
|+0,01 %
Schlusskurse in Euro, Veränderung zum Vortag in Prozent. Bei Mercedes-Benz handelt es sich um den schwächsten Wert im Plus.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss
Was sollten Anleger bei der Infineon Aktie jetzt beachten?
Entscheidend wird, ob der Kurs die Marke von 48 Euro in den nächsten Handelstagen verteidigt und wie die Tech-Branche auf weitere Nachrichten zu Nvidia und zur Chip-Politik reagiert. Dazu kommen die Zinsdiskussion in den USA und die Frage, ob sich der Ausbau der Rechenzentren fortsetzt. Die nächsten Fixpunkte aus dem Unternehmenskalender sind die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, die nach Medienberichten Anfang Februar erwartet werden, und die Hauptversammlung am 25. Februar 2027.
Wie fällt die Bilanz der DAX Gewinner aus?
Neben Siemens Energy und Infineon holten auch HOCHTIEF, Deutsche Bank und Rheinmetall deutlich auf. Am Ende der Tabelle standen Deutsche Börse (-1,33 Prozent), Bayer, Deutsche Telekom und Beiersdorf, insgesamt schlossen nur vier Werte im Minus. Der Markt belohnte also vor allem die zuvor stark gefallenen Zykliker und Technologiewerte.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie heute? Die Aktie (IFX, DE0006231004) profitierte von der Erholung der Technologiewerte nach der Crash-Woche und der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
Ist Infineon heute DAX Gewinner? Ja, mit +6,56 Prozent zum Xetra-Schluss belegt Infineon Platz 2 hinter Siemens Energy (+6,88 Prozent).
Wo schloss die Infineon Aktie am Montag? Zum Xetra-Schluss bei 48,42 Euro, rechnerisch nach rund 45,44 Euro am Freitag.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor? Nach Medienberichten Anfang Februar 2027 für das erste Quartal des Geschäftsjahres, die Hauptversammlung ist für den 25. Februar 2027 angesetzt.
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