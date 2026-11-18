Am 10. November legte Infineon die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vor. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis erreichte 1,119 Milliarden Euro, die Marge 23,8 Prozent. Im Gesamtjahr setzte der Konzern 16,353 Milliarden Euro um. Die Dividende soll auf 0,38 Euro je Aktie steigen.

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht – ein Plus von mehr als 20 Prozent – und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20er-Prozentbereich. Für das erste Quartal erwartet Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz.