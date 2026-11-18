Die Infineon Aktie (Xetra-Kürzel IFX, ISIN DE0006231004) ist am Mittwochmorgen einer der größten DAX Gewinner. Gegen 09:25 Uhr kostet das Papier des Münchner Chipkonzerns auf Xetra 49,35 Euro und damit 1,37 Prozent mehr als zum Vortagesschluss von 48,69 Euro. Damit liegt Infineon auf Platz zwei im Leitindex, nur Siemens Energy legt stärker zu. Den Takt gibt Nvidia vor: Der US-Konzern hat mit seinen Quartalszahlen die Furcht vor einem Einbruch der KI-Investitionen fürs Erste gedämpft.
Infineon Aktie DAX Gewinner: Nvidias 130-Milliarden-Ausblick zieht den Chipkonzern hoch – hält diesmal die 48-Euro-Marke?
Die Infineon Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 49,35 Euro, 1,37 Prozent über dem Vortag. Auslöser sind die starken Quartalszahlen von Nvidia, die Halbleiterwerte in ganz Europa stützen.
Der Auslöser
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Nvidia meldete am Dienstagabend einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar, davon 107,6 Milliarden Dollar mit Rechenzentren. Für das laufende Quartal peilt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar an – mehr als von Analysten erwartet.
Für Infineon ist diese Zahl wichtig: Der Konzern liefert Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von KI-Servern und will mit diesem Geschäft im laufenden Geschäftsjahr knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Die Nachrichtenagentur dpa-AFX berichtete am Morgen, KI-Werte hätten sich nach den Nvidia-Zahlen erholt; neben Infineon zogen auch Aixtron, Suss Microtec und Siltronic an. Europaweit legten Halbleiterwerte wie ASML und STMicroelectronics zu.
Nvidia-Ausblick stützt die Lieferkette
Ein Umsatzziel von rund 130 Milliarden Dollar signalisiert anhaltend hohe Investitionen in KI-Rechenzentren – und damit Bedarf an Stromversorgungschips.
Rückenwind aus Asien
In Südkorea stieg der Kospi am Morgen dank der Halbleiter-Schwergewichte um rund 2 Prozent.
Erholung nach schwachen Tagen
Am Dienstag hatte die Infineon Aktie vor den Nvidia-Zahlen nachgegeben, auf Monatssicht lag sie bis dahin fast 6 Prozent im Minus.
Eine eigene Unternehmensmeldung von Infineon liegt heute nicht vor.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Was hat Infineon zuletzt geliefert?
Am 10. November legte Infineon die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vor. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis erreichte 1,119 Milliarden Euro, die Marge 23,8 Prozent. Im Gesamtjahr setzte der Konzern 16,353 Milliarden Euro um. Die Dividende soll auf 0,38 Euro je Aktie steigen.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht – ein Plus von mehr als 20 Prozent – und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20er-Prozentbereich. Für das erste Quartal erwartet Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz.
Chartbild
Wo steht die Infineon Aktie technisch?
Trotz des Jahresplus von knapp 30 Prozent ist die Aktie weit von ihrem Rekordhoch aus dem Juni entfernt, das je nach Handelsplatz bei knapp 88 bis rund 90 Euro lag. Laut boerse.de notierte das Papier am Dienstag unter der 20-Tage-Linie bei rund 50,50 Euro und unter der 200-Tage-Linie bei rund 57,60 Euro.
Charttechniker sehen um 48 Euro eine wichtige Unterstützung; ein Bruch würde nach einer Analyse bei ariva den Weg Richtung 40 Euro öffnen. Auf der Oberseite gilt die Marke von 56 Euro als Widerstand, an dem sich ein fallender Keil auflösen würde. Mit dem heutigen Plus entfernt sich die Aktie zunächst etwas von der Unterstützung.
Termine
Was sollten Anleger bei Infineon jetzt beachten?
Am Donnerstag steht mit dem Börsengang von Anthropic ein weiterer Stimmungstest für KI-Werte an, am Abend kommt zudem das Protokoll der US-Notenbank. Infineon selbst legt die Zahlen zum ersten Quartal am 3. Februar 2027 vor, die Hauptversammlung folgt am 25. Februar 2027.
FAQ zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Die starken Nvidia-Zahlen und der Umsatzausblick von rund 130 Milliarden Dollar stützen Halbleiterwerte. Um 09:25 Uhr lag die Aktie auf Xetra 1,37 Prozent im Plus bei 49,35 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Infineon Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet IFX, die ISIN DE0006231004.
Wann veröffentlicht Infineon die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 3. Februar 2027 geplant.
Welche Prognose hat Infineon für 2027?
Der Konzern erwartet rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge im mittleren 20er-Prozentbereich.
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