Anthropic hat seine Aktien zu 83 Dollar platziert, über der zuvor angepeilten Spanne, und wird mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Das löste vor allem bei Technologiewerten Erleichterung aus. Nach dpa-AFX spielten Infineon und Siemens Energy im DAX den ganzen Tag über die erste Geige. Infineon selbst ist am Börsengang nicht beteiligt: Der Konzern liefert Leistungshalbleiter, auch für die Stromversorgung von Rechenzentren, und wird deshalb zum KI-Sektor gezählt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es am Tag nicht.