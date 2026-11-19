Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, Xetra-Kürzel: IFX) ist am Donnerstag zum Xetra-Schluss viertbester DAX Gewinner: Sie legt um 0,29 Prozent auf 49,35 Euro zu, nach 49,21 Euro am Vortag. Hauptgrund ist der Rekord-Börsengang von Anthropic, der am Vormittag die Chipwerte antrieb. Der Schwung hielt aber nicht: Der DAX gab im Handelsverlauf nach und schloss laut Marktbericht bei rund 25.464 Punkten, ein Minus von etwa 1,1 Prozent.
Infineon Aktie DAX Gewinner: Mini-Plus von 0,29 % statt 3,6 % am Mittag - wohin verschwand der Anthropic-Schwung?
Die Infineon Aktie schließt am Donnerstag als viertbester DAX Gewinner mit +0,29 % bei 49,35 Euro (Xetra, 17:29 Uhr). Am Mittag stand sie nach dem Anthropic-Börsengang noch über 50 Euro, der DAX gab zum Schluss rund 1 Prozent nach. Die Tagesbilanz der Infineon Aktie mit Kurs, Tops und Flops und den Gründen.
Das Kursplus seit Jahresbeginn lag nach Angaben von goldesel.de am Vormittag bei rund 34,7 Prozent; für den Schlussstand liegt keine geprüfte Zahl vor.
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?
Anthropic hat seine Aktien zu 83 Dollar platziert, über der zuvor angepeilten Spanne, und wird mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Das löste vor allem bei Technologiewerten Erleichterung aus. Nach dpa-AFX spielten Infineon und Siemens Energy im DAX den ganzen Tag über die erste Geige. Infineon selbst ist am Börsengang nicht beteiligt: Der Konzern liefert Leistungshalbleiter, auch für die Stromversorgung von Rechenzentren, und wird deshalb zum KI-Sektor gezählt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es am Tag nicht.
|Platz
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Gewinner 1
|Deutsche Bank
|30,195
|+0,67 %
|Gewinner 2
|Siemens
|267,45
|+0,55 %
|Gewinner 3
|Siemens Energy
|127,08
|+0,33 %
|Gewinner 4
|Infineon
|49,35
|+0,29 %
|Gewinner 5
|QIAGEN
|45,22
|+0,04 %
|Verlierer 1
|Fresenius Medical Care
|36,79
|-4,59 %
|Verlierer 2
|SAP
|187,54
|-3,29 %
|Verlierer 3
|Rheinmetall
|724,70
|-2,62 %
|Verlierer 4
|Fresenius
|52,11
|-2,47 %
|Verlierer 5
|Henkel Vz
|85,92
|-2,21 %
Kurse in Euro, Xetra, Stand 17:29/17:30 Uhr. DAX Performance-Index: 25.498,91 Punkte (-0,92 %), Stand 17:30 Uhr; der oben genannte Kursindex weicht davon ab.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam)
Wie viel vom Mittagsplus blieb zum Xetra-Schluss?
Am Mittag sah das Bild anders aus. Nach Investing.com stieg die Infineon Aktie gegen 12:50 Uhr um 3,6 Prozent auf 50,96 Euro, das Tageshoch lag bei 51,29 Euro. Damit war die psychologisch wichtige Marke von 50 Euro zeitweise zurückerobert. Zum Xetra-Schluss steht die Aktie mit 49,35 Euro wieder darunter. Dass sie dennoch im Plus schließt, ist angesichts der Marktlage ein relativer Erfolg: Nur fünf DAX-Werte liegen im Plus, dazu kommt Airbus mit +0,02 Prozent.
Was bremste die Chipwerte am Nachmittag?
Die Begeisterung über den Börsengang wich laut Marktbericht einer nüchterneren Sicht. Analyst Timo Emden sprach von einem Wechselbad zwischen KI-Hoffnung und wachsender Unsicherheit. Schon mittags hatte dpa-AFX darauf hingewiesen, dass der Effekt auf Technologiewerte beschränkt blieb, während der breite Markt schwach war. Der Stoxx Europe 600 Technologie war zuletzt auf den tiefsten Stand seit dem Sommer gefallen. Dazu kamen nach Investing.com falkenhafte Signale der US-Notenbank und robustere Inflationsdaten aus der Eurozone. Am Boden des DAX standen mit Fresenius Medical Care (-4,59 Prozent), SAP (-3,29 Prozent) und Rheinmetall (-2,62 Prozent) Werte aus ganz anderen Branchen.
Wie schlägt sich die Infineon Aktie gegenüber Siemens Energy?
Beide Werte sind unter den Gewinnern; Siemens Energy liegt mit +0,33 Prozent knapp vor Infineon. Der Chart zeigt den Verlauf der vergangenen drei Monate im Vergleich.
Worauf sollten Anleger bei der Infineon Aktie achten?
Operativ verweist Infineon auf Rekordergebnisse im Geschäftsjahr 2026 und ein Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für 2027. In der ersten Woche des Aktienrückkaufs wurden nach Investing.com rund 2,4 Millionen Aktien erworben. Kurzfristig dürfte aber vor allem die Stimmung im KI-Sektor den Kurs prägen: Anleger beobachten, wie sich die Anthropic-Aktie um den Ausgabepreis von 83 Dollar entwickelt. Als nächster Unternehmenstermin ist nach unseren Informationen die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 3. Februar 2027 vorgesehen.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Der Rekord-Börsengang von Anthropic hob die Stimmung für KI-Werte; Infineon wird dem Sektor zugerechnet. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie hat die Infineon Aktie zum Xetra-Schluss abgeschnitten?
Mit 49,35 Euro (+0,29 Prozent) als viertbester DAX Gewinner, nach einem Tageshoch von 51,29 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Infineon Aktie?
Das Xetra-Kürzel ist IFX, die ISIN lautet DE0006231004.
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