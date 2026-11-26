Auslöser ist die Kehrtwende bei den Technologiewerten. Der Halbleiterindex SOX war in den USA zwischenzeitlich um mehr als 8% eingebrochen und hatte ein neues Zwischentief markiert, machte dann aber einen großen Teil des Minus wett. Auch der Nasdaq 100, der zeitweise knapp 5% verloren hatte, schloss nur 0,6% im Minus. Das Tief vom Freitag hielt.

In Asien zogen Chipwerte nach: Advantest gewann mehr als 7%, SK Hynix zeitweise über 4%. In Europa legte der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology um rund 2,2% zu, nachdem er am Vortag ein Tief seit April erreicht hatte.