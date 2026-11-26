Die Infineon Aktie meldet sich als DAX Gewinner zurück: Der Münchner Chipkonzern steigt am Donnerstagmittag um 4,56% auf 42,76 Euro. Zwei Tage lang stand Infineon am Ende der DAX-Tabelle, nun kaufen Anleger den Absturz - und die 40-Euro-Marke hat gehalten.
Infineon Aktie DAX Gewinner am Mittag: +4,56% auf 42,76 Euro - 40-Euro-Marke hält nach 16% Absturz
Die Infineon Aktie gehört mit +4,56% auf 42,76 Euro zu den DAX Gewinnern am Mittag. Nach rund 16% Verlust in zwei Tagen kaufen Anleger den Chipwert zurück - doch trägt die Erholung?
Infineon Aktie: Warum der Chipwert als DAX Gewinner steigt
Auslöser ist die Kehrtwende bei den Technologiewerten. Der Halbleiterindex SOX war in den USA zwischenzeitlich um mehr als 8% eingebrochen und hatte ein neues Zwischentief markiert, machte dann aber einen großen Teil des Minus wett. Auch der Nasdaq 100, der zeitweise knapp 5% verloren hatte, schloss nur 0,6% im Minus. Das Tief vom Freitag hielt.
In Asien zogen Chipwerte nach: Advantest gewann mehr als 7%, SK Hynix zeitweise über 4%. In Europa legte der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology um rund 2,2% zu, nachdem er am Vortag ein Tief seit April erreicht hatte.
Für Infineon selbst nennen die Marktberichte keine neue Unternehmensmeldung. Beobachter sprechen von einer technischen Gegenbewegung nach einem überzogenen Rücksetzer.
Der Absturz: von 48,42 auf 40,90 Euro
Wie schnell die Stimmung dreht, zeigt der Wochenverlauf. Am Montag, 23.11., war die Infineon Aktie mit +6,56% auf 48,42 Euro zweitstärkster DAX Gewinner, getragen von der Erleichterung nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Dienstag und Mittwoch folgte der Rückschlag: Bis zum Mittwochsschluss bei 40,90 Euro gab die Aktie rund 16% ab und fiel zeitweise auf ein Tief seit April. Auf Wochensicht stand ein Minus von mehr als 10%.
|Tag
|Kurs
|Veränderung
|Montag, 23.11. (Schluss)
|48,42 Euro
|+6,56%
|Mittwoch, 25.11. (Schluss)
|40,90 Euro
|rund -16% seit Montag
|Donnerstag, 26.11. (Mittag)
|42,76 Euro
|+4,56%
Quelle: Xetra-Kurse, aktiencheck.de; Stand 26.11.2026
Fundamentaldaten: KI-Rechenzentren als Wachstumstreiber
Operativ läuft es bei Infineon besser, als der Kurs vermuten lässt. Mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 am 10.11. meldete der Konzern einen Rekord-Quartalsumsatz und einen Anstieg des Segmentergebnisses. Für 2027 stellt Infineon laut Berichten rund 20 Mrd. Euro Umsatz in Aussicht, die Stromversorgung für Rechenzentren soll nahezu 4 Mrd. Euro beisteuern.
Trotzdem notiert die Infineon Aktie mehr als 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von rund 89 Euro. Der Kurs spiegelt damit weniger die Geschäftszahlen als die Sorge um die Nachhaltigkeit des KI-Booms.
Chartbild: 40 Euro als Haltelinie
Die 40-Euro-Marke ist nach dem Absturz die entscheidende Unterstützung. Bis zum Montagsschluss von 48,42 Euro fehlen der Infineon Aktie noch rund 13%. Solange die Marke von 40 Euro hält, bleibt die Erholung intakt - ein erneuter Rückfall würde die Gegenbewegung infrage stellen.
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