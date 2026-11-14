Was für eine Achterbahnfahrt. In der Vorwoche hatte die Infineon-Aktie im globalen Ausverkauf der Chipwerte mehr als 9 Prozent verloren. Jetzt gehört sie zu den Stars des Marktes: Mit einem Plus von 10,05 Prozent ist sie DAX Gewinner der Woche und belegt Platz zwei der Wochengewinner im DAX, nur knapp hinter Siemens Energy. Rekordzahlen und ein Ausblick, der für das neue Geschäftsjahr mehr als 20 Prozent Wachstum verspricht, brachten die Käufer zurück. Doch der Freitag zeigte, wie nervös der Markt bleibt: Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang rutschte die Aktie um 4,29 Prozent auf 49,88 Euro und wieder unter die Marke von 50 Euro. Unsere Wochenanalyse ordnet ein, was hinter dem Wochengewinn steckt.
Infineon-Aktie DAX Gewinner: +10 % mit 20-Milliarden-Ausblick und KI-Strom – doch die Chip-Angst ist nicht vorbei
Die Infineon-Aktie ist DAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 10,05 Prozent belegt der Chipkonzern Platz zwei der Wochengewinner im DAX. Rekordquartal, ein Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro und knapp 4 Milliarden Euro Umsatz mit KI-Rechenzentren haben die Käufer zurückgebracht. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kurssprung, den Rückschlag am Freitag und was jetzt für die Infineon-Aktie zählt.
Wochenanalyse
Zwei Sprünge, zwei Rückschläge: die Woche der Infineon-Aktie
Kaum eine Aktie im DAX hat in dieser Woche so stark geschwankt wie Infineon. Der Wochengewinner stieg an zwei Tagen um mehr als 5 Prozent – und verlor an einem einzigen Tag mehr als 4 Prozent.
Montag – die Schnäppchenjäger kommen. Mit einem Plus von 5,50 Prozent auf 48,51 Euro war Infineon der größte DAX Gewinner des Tages. Die Deutsche Bank hielt den Ausverkauf bei europäischen Chipaktien für übertrieben. Zudem meldete Infineon einen technologischen Meilenstein: Im Werk Villach wurden erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid zu funktionsfähigen Leistungsbauelementen verarbeitet.
Dienstag – Rekordzahlen und Zinsschock. Am Morgen legte Infineon das stärkste Quartal seiner Geschichte vor, die Aktie stieg zeitweise um mehr als 6 Prozent. Nach den heißen US-Inflationsdaten am Nachmittag drehte sie jedoch ins Minus.
Mittwoch – der KI-Rückenwind. Starke Zahlen des US-Cloudanbieters CoreWeave linderten die Zweifel an der Rentabilität des KI-Ausbaus. Infineon gewann 6,60 Prozent auf 52,20 Euro, gestützt auch von den Rekordzahlen von Siemens Energy, die den Strombedarf der Rechenzentren unterstrichen.
Donnerstag und Freitag – das Huang-Beben. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang verunsicherte den gesamten Sektor. Am Freitag erfasste eine Verkaufswelle die US-Chipwerte, Jefferies senkte das Kursziel von 96 auf 74 Euro und bestätigte „Buy“. Die Infineon-Aktie verlor 4,29 Prozent – das Wochenplus blieb aber zweistellig.
Die Gründe für den Kurssprung
Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel: was den Wochengewinner antreibt
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro – ein Rekord. Das Segmentergebnis legte um 56 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro zu, die Marge sprang auf 23,8 Prozent nach 18,2 Prozent ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern stieg von 1,015 auf 1,512 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,35 auf 0,38 Euro je Aktie steigen.
Ein Ausblick wie seit Jahren nicht
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro – mehr als 20 Prozent Wachstum. Die Segmentergebnis-Marge soll in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen, rund 5 Prozentpunkte mehr als 2026.
Stromlieferant der KI-Rechenzentren
Mit Stromversorgungen für Rechenzentren setzte Infineon im abgelaufenen Jahr rund 2,2 Milliarden Euro um. Für 2027 peilt der Konzern knapp 4 Milliarden Euro an – fast eine Verdopplung. Jeder KI-Server braucht hocheffiziente Leistungshalbleiter.
Technologieführer bei 300 Millimeter
Mit dem ersten 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid für Leistungshalbleiter beherrscht Infineon nun Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid im großen Waferformat. Das senkt langfristig die Kosten je Chip.
Partnerschaft mit Nvidia
Bereits im Oktober hatte Infineon die Zusammenarbeit mit Nvidia bei Stromversorgungen auf Basis von Galliumnitrid für künftige KI-Rechenzentren vertieft.
Auto und Energie als zweites Standbein
Das Autogeschäft zieht nach zwei schwachen Jahren wieder an, getrieben von Elektroautos und softwaredefinierten Fahrzeugen. Der Ausbau der Stromnetze stützt zusätzlich das Industriegeschäft.
Wir erwarten im Geschäftsjahr 2027 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Profitabilität.
Einordnung
Rekordzahlen, aber 43 Prozent unter dem Rekordhoch
Trotz des Wochengewinns bleibt die Infineon-Aktie weit von ihren Höchstständen entfernt. Anfang Juni markierte sie bei 87,79 Euro ihren Rekord, am 5. November rutschte sie bis auf 45,37 Euro. Mit 49,88 Euro liegt sie noch rund 43 Prozent unter dem Hoch. Die Börse misst Infineon derzeit weniger an den eigenen Zahlen als an der Stimmung im KI-Sektor – und an Nvidia, dem wichtigsten Taktgeber für KI-Infrastruktur. Auf Basis des bereinigten Gewinns 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 29, auf Basis der Analystenschätzungen für 2027 bei rund 18. Für einen Konzern, der um mehr als 20 Prozent wachsen will, ist das ein moderater Wert.
Die Analysten
Kursziele gesenkt – aber weit über dem Kurs
Die Analysten loben die Zahlen – und senken trotzdem ihre Kursziele. Jefferies kappte das Ziel von 96 auf 74 Euro, JPMorgan von 96 auf 80 Euro, die Deutsche Bank von 85 auf 75 Euro und UBS von 64 auf 55 Euro. Der Grund ist fast überall derselbe: Die Bewertungen der gesamten Chipbranche sind gefallen. An den Gewinnschätzungen liegt es nicht – Jefferies-Analyst Janardan Menon hält den Ausblick sogar für möglicherweise konservativ. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit 100 Euro. Selbst nach den Kürzungen liegt der Großteil der Ziele deutlich über dem aktuellen Kurs. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Infineon legte am 10. November ein Rekordquartal vor und stellte für 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Zudem kehrten nach dem Chip-Ausverkauf der Vorwoche die Käufer zurück. Die Aktie stieg in der Woche vom 9. bis 13. November um 10,05 Prozent.
Warum fiel die Infineon-Aktie am Freitag?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erfasste eine Verkaufswelle die US-Chipwerte. Zudem senkte Jefferies das Kursziel von 96 auf 74 Euro. Die Aktie verlor 4,29 Prozent auf 49,88 Euro.
Wie viel Umsatz macht Infineon mit KI-Rechenzentren?
Rund 2,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026. Für 2027 peilt Infineon knapp 4 Milliarden Euro an.
Wie ist die Infineon-Aktie bewertet?
Auf Basis des bereinigten Gewinns 2026 liegt das KGV bei rund 29, auf Basis der Schätzungen für 2027 bei rund 18.
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