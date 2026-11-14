Infineon-Aktie DAX Gewinner: +10 % mit 20-Milliarden-Ausblick und KI-Strom – doch die Chip-Angst ist nicht vorbei

Montag – die Schnäppchenjäger kommen. Mit einem Plus von 5,50 Prozent auf 48,51 Euro war Infineon der größte DAX Gewinner des Tages. Die Deutsche Bank hielt den Ausverkauf bei europäischen Chipaktien für übertrieben. Zudem meldete Infineon einen technologischen Meilenstein: Im Werk Villach wurden erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid zu funktionsfähigen Leistungsbauelementen verarbeitet.

Dienstag – Rekordzahlen und Zinsschock. Am Morgen legte Infineon das stärkste Quartal seiner Geschichte vor, die Aktie stieg zeitweise um mehr als 6 Prozent. Nach den heißen US-Inflationsdaten am Nachmittag drehte sie jedoch ins Minus.

Mittwoch – der KI-Rückenwind. Starke Zahlen des US-Cloudanbieters CoreWeave linderten die Zweifel an der Rentabilität des KI-Ausbaus. Infineon gewann 6,60 Prozent auf 52,20 Euro, gestützt auch von den Rekordzahlen von Siemens Energy, die den Strombedarf der Rechenzentren unterstrichen.

Donnerstag und Freitag – das Huang-Beben. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang verunsicherte den gesamten Sektor. Am Freitag erfasste eine Verkaufswelle die US-Chipwerte, Jefferies senkte das Kursziel von 96 auf 74 Euro und bestätigte „Buy“. Die Infineon-Aktie verlor 4,29 Prozent – das Wochenplus blieb aber zweistellig.