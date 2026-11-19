Warum steigt die Infineon Aktie heute?

Der Börsengang von Anthropic verbessert die Stimmung für KI-Werte. Infineon gilt als Profiteur, weil der Konzern die Stromversorgung für KI-Rechenzentren liefert.

Wie hoch ist das Umsatzziel von Infineon?

Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Infineon einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an, nach 16,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Mitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 ist für den 3. Februar 2027 angekündigt.