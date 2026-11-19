Der größte Gewinner im DAX heißt am Donnerstagmittag Infineon. Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) steigt um rund 3,5 Prozent auf 50,91 Euro und erobert damit die Marke von 50 Euro zurück, die sie zu Wochenbeginn verloren hatte. Der DAX selbst kommt nur auf ein Plus von 0,4 Prozent auf rund 25.830 Punkte. Der Auslöser sitzt nicht in Neubiberg, sondern in San Francisco: Der KI-Entwickler Anthropic geht heute an die Börse – und die Nachfrage nach den Aktien war so groß, dass die ganze Branche aufatmet.
Infineon Aktie an der DAX-Spitze: Anthropic-Börsengang zündet die Chip-Rally - Warum die 50-Euro-Marke jetzt zur Schicksalslinie wird
Plus 3,5 Prozent, Platz eins im DAX: Die Infineon Aktie springt am Tag des Rekord-Börsengangs von Anthropic zurück über 50 Euro. Hinter dem Kurssprung steckt mehr als gute Laune im KI-Sektor – Infineon liefert die Stromversorgung für die Rechenzentren, die der KI-Boom braucht. Was die Infineon Aktie jetzt treibt, was Analysten sagen und wo die Risiken liegen.
Der Auslöser
Ein Börsengang als Stimmungstest für die KI
Anthropic hat seine Aktien zu 83 Dollar ausgegeben und damit über der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Das Unternehmen wird mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet, im vorbörslichen Handel lagen die Kurse rund 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Für die Börse ist das ein Signal: Das Geld für Künstliche Intelligenz ist da. Davon profitieren heute genau jene Werte, die in den vergangenen Tagen am stärksten gelitten hatten. Im TecDAX legen Aixtron, Süss MicroTec und Elmos zwischen 4 und 6 Prozent zu.
Der Börsengang ist Segen und Fluch zugleich.
Stanzl verweist auf die Kehrseite: Ein Börsengang dieser Größe bindet enorm viel Kapital, das an anderer Stelle fehlen kann. Entscheidend sei, wie sich der Anthropic-Kurs in den ersten Tagen um den Ausgabepreis herum verhält. Hält er sich, nimmt das Druck vom KI-Sektor. Fällt er darunter, wäre es nach den Nvidia-Zahlen die zweite gute Nachricht, die der Markt verkauft.
Das Geschäft
Warum gerade die Infineon Aktie am KI-Strom hängt
Infineon baut keine KI-Prozessoren. Der Konzern liefert die Leistungshalbleiter, die den Strom in den Rechenzentren regeln – und jeder neue KI-Server braucht davon mehr. Im Geschäftsjahr 2026 hat Infineon damit rund 1,7 Milliarden Euro umgesetzt. Für 2027 stellt der Vorstand knapp 4 Milliarden Euro in Aussicht, wobei diese Zahl erstmals auch das klassische Rechenzentrumsgeschäft enthält. Insgesamt soll der Konzernumsatz von 16,4 auf rund 20 Milliarden Euro steigen. Das vierte Quartal brachte mit 4,71 Milliarden Euro einen Rekordumsatz, die Marge lag bei 23,8 Prozent. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie erhalten.
Die Analysten
Kursziele zwischen 74 und 96 Euro
Die Analysten haben ihre Ziele zuletzt gesenkt, bleiben aber mehrheitlich positiv. Jefferies empfiehlt die Infineon Aktie mit einem Kursziel von 74 Euro zum Kauf, die Deutsche Bank nennt 75 Euro, JPMorgan bleibt mit 96 Euro bei „Overweight“. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Selbst das niedrigste dieser Ziele liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. Dass die Aktie trotzdem um 50 Euro pendelt, zeigt, wie groß das Misstrauen gegenüber dem KI-Zyklus geworden ist.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Der Börsengang von Anthropic verbessert die Stimmung für KI-Werte. Infineon gilt als Profiteur, weil der Konzern die Stromversorgung für KI-Rechenzentren liefert.
Wie hoch ist das Umsatzziel von Infineon?
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Infineon einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an, nach 16,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Mitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 ist für den 3. Februar 2027 angekündigt.
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