Zwei Tage lang stand Infineon am Ende der DAX-Tabelle, am Donnerstag gehört der Münchner Chipkonzern zu den Spitzenreitern. Die Infineon-Aktie (Xetra-Symbol IFX, ISIN DE0006231004) stieg am Morgen um 4,4 Prozent auf 42,69 Euro. Am Mittwoch hatte sie bei 40,90 Euro geschlossen, dem tiefsten Stand seit April. Die runde Marke von 40 Euro wurde nicht unterschritten. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht: Der Impuls kam aus New York und Asien. Ist das der Boden, oder holt der Markt nur Luft?
Infineon-Aktie: 40 Euro verteidigt nach dem Crash – Boden oder nur Atempause?
Nach rund 16 Prozent Verlust in zwei Tagen springt die Infineon-Aktie am Donnerstag um mehr als 4 Prozent an. Die 40-Euro-Marke hielt – doch die KI-Zweifel bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG, Neubiberg bei München
- ISIN
- DE0006231004
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- Ausblick 2027
- Umsatzwachstum von mehr als 20 %
Stand: 26.11.2026, Kurse Xetra, 09:10 Uhr
Der Absturz
Warum ist die Infineon-Aktie so tief gefallen – und was ist seit Montag passiert?
Am Montag sprang die Infineon-Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang auf 48,42 Euro. Dann kippte die Stimmung: Dienstag minus 9,7 Prozent, Mittwoch minus 6,5 Prozent.
Operativ hat sich in dieser Woche nichts geändert. Der Auslöser war die Flucht aus KI-Werten: Am Mittwoch verlor der Nasdaq 100 zeitweise knapp fünf Prozent, der Halbleiterindex SOX lag im Verlauf mehr als acht Prozent im Minus. Hinzu kommen Sorgen um die Finanzierung des KI-Booms und, nach Marktberichten, die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Die Oktober-Inflation in den USA lag laut Marktdaten bei 3,8 Prozent und damit über den Erwartungen. Chipwerte wie Infineon, die als Zulieferer der KI-Rechenzentren gelten, trifft diese Mischung besonders hart.
Der Konzern selbst liefert dagegen Rückenwind: Im Geschäftsjahr 2026 setzte Infineon rund 16,35 Milliarden Euro um und stellt für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht. Das wäre ein Umsatz von rund 20 Milliarden Euro – getragen von Stromversorgung für KI-Rechenzentren, Autochips und Leistungshalbleitern.
Die Wende
Warum steigt die Infineon-Aktie am Donnerstag – und wie belastbar ist die Erholung?
Am Mittwochabend drehte die Wall Street. Der Nasdaq 100 fiel fast auf sein Tief vom Freitag, doch dieses Tief hielt, am Ende stand nur ein kleines Minus. Der Halbleiterindex holte noch deutlicher auf. In Asien zogen Chipwerte nach: Advantest gewann mehr als 7 Prozent, SK Hynix zeitweise über 4 Prozent. In Frankfurt sind nun jene Titel gefragt, die zuvor am stärksten gefallen waren: Marktberichten zufolge legten neben Infineon auch Aixtron und Suss Microtec um 4 bis 5 Prozent zu.
Beobachter stufen die Erholung überwiegend als technische Gegenbewegung ein. Charttechnisch gilt die Marke von 44 Euro als nächste Hürde, die 40 Euro als Unterstützung. Das ist eine Einordnung von Marktbeobachtern, keine Prognose von aktiencheck.de. Bis zum Montagskurs von 48,42 Euro fehlen noch rund 13 Prozent.
|Tag
|Kurs
|Veränderung
|Montag, 23.11.
|48,42 €
|Kurssprung nach Huang-Rückkehr
|Dienstag, 24.11.
|rund 43,74 €
|−9,7 %
|Mittwoch, 25.11.
|40,90 €
|−6,5 %
|Donnerstag, 26.11. (09:10 Uhr)
|42,69 €
|+4,4 %
Xetra-Schlusskurse bzw. Morgenkurs 09:10 Uhr; Veränderungen laut Marktdaten.
Quelle: Xetra-Kurse, eigene Auswertung
Wichtig für die Einordnung: Die Wall Street ist heute wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Ob die Käufer bleiben, zeigt sich deshalb erst in der kommenden Woche.
Das große Bild
Wie viel KI steckt in der Infineon-Aktie – und was kommt nach der Erholung?
Infineon ist kein reiner KI-Wert, aber an der Börse wird das Unternehmen längst als Mitspieler im KI-Boom gehandelt. Genau darin liegt das Risiko: Kippt die Stimmung gegen die großen KI-Investoren, geraten auch die Zulieferer unter Druck, obwohl ihre Bestellbücher gefüllt sind. Umgekehrt gilt: Solange die Rechenzentrumsnachfrage hält, bleibt der Ausblick für 2027 ein starkes Argument. Die entscheidenden Impulse kommen von außen: Schlagzeilen zu Nvidia, die Entscheidung der US-Notenbank Anfang Dezember und die Frage, ob die Chipwerte in den USA die Erholung bestätigen. Das ist eine Einschätzung, keine Prognose.
Die Termine
Welche Termine sind für die Infineon-Aktie jetzt wichtig?
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum steigt die Infineon-Aktie am 26. November 2026?
Chipwerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wo schloss die Infineon-Aktie am Mittwoch?
Bei 40,90 Euro, nach einem Minus von 6,5 Prozent. Das war der tiefste Stand seit April.
Wie viel verlor die Infineon-Aktie in zwei Tagen?
Rund 16 Prozent: 9,7 Prozent am Dienstag und 6,5 Prozent am Mittwoch.
Welche Prognose hat Infineon für 2027?
Das Unternehmen stellt ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht, nach rund 16,35 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026.
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