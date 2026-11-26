Am Mittwochabend drehte die Wall Street. Der Nasdaq 100 fiel fast auf sein Tief vom Freitag, doch dieses Tief hielt, am Ende stand nur ein kleines Minus. Der Halbleiterindex holte noch deutlicher auf. In Asien zogen Chipwerte nach: Advantest gewann mehr als 7 Prozent, SK Hynix zeitweise über 4 Prozent. In Frankfurt sind nun jene Titel gefragt, die zuvor am stärksten gefallen waren: Marktberichten zufolge legten neben Infineon auch Aixtron und Suss Microtec um 4 bis 5 Prozent zu.

Beobachter stufen die Erholung überwiegend als technische Gegenbewegung ein. Charttechnisch gilt die Marke von 44 Euro als nächste Hürde, die 40 Euro als Unterstützung. Das ist eine Einordnung von Marktbeobachtern, keine Prognose von aktiencheck.de. Bis zum Montagskurs von 48,42 Euro fehlen noch rund 13 Prozent.