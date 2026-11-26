Zwei Tage lang stand Infineon am Ende der DAX-Tabelle, am Donnerstag gehört der Münchner Chipkonzern zu den Spitzenreitern. Um 09:10 Uhr notierte die Infineon Aktie 4,4 Prozent höher bei 42,69 Euro. Am Mittwoch hatte sie bei 40,90 Euro geschlossen, dem tiefsten Stand seit April. Die runde Marke von 40 Euro wurde nicht unterschritten. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, der Impuls kam aus New York und Asien.
Infineon Aktie: Die 40 Euro haben gehalten – nach 16 Prozent Absturz kaufen Anleger zurück
Die Infineon Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,4 Prozent auf 42,69 Euro. In den zwei Tagen zuvor hatte der Chipkonzern rund 16 Prozent verloren und war auf den tiefsten Stand seit April gefallen. Experten sprechen von einer technischen Gegenbewegung.
Der Auslöser
Die Wende kam über Nacht
Am Mittwochabend drehte die Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte zeitweise knapp 5 Prozent verloren und war fast auf sein Tief vom Freitag gefallen. Dieses Tief hielt, am Ende stand nur ein Minus von 0,6 Prozent. Der Halbleiterindex SOX, im Verlauf mehr als 8 Prozent schwächer, holte noch deutlicher auf. Asiens Chipwerte nahmen die Vorlage am Donnerstag auf.
In Frankfurt sind nun die Titel gefragt, die zuvor am stärksten gefallen waren. Reuters nennt neben Infineon auch Aixtron und Suss Microtec mit Aufschlägen von 4 bis 5 Prozent.
Die Einordnung
Gekauft wird der Preis, nicht die Nachricht
Am Montag war die Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang auf 48,42 Euro gesprungen. Am Dienstag verlor sie 9,7 Prozent, am Mittwoch weitere 6,5 Prozent. Operativ hat sich in dieser Woche nichts geändert: Infineon setzte im Geschäftsjahr 2026 rund 16,35 Milliarden Euro um und stellt für 2027 ein Wachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht.
Marktbeobachter stufen die Erholung laut Reuters als überwiegend charttechnisch ein. Die Wall Street ist heute geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt. Ob die Käufer bleiben, zeigt sich deshalb erst in der kommenden Woche.
Die Infineon Aktie hat eine Marke verteidigt, keinen Trend gedreht. Bis zum Montagskurs fehlen noch rund 13 Prozent.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie am 26. November 2026?
Chipwerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wo schloss die Aktie am Mittwoch?
Bei 40,90 Euro, nach einem Minus von 6,5 Prozent.
Wie viel verlor sie in zwei Tagen?
Rund 16 Prozent: 9,7 Prozent am Dienstag und 6,5 Prozent am Mittwoch.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.