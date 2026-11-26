Am Mittwochabend drehte die Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte zeitweise knapp 5 Prozent verloren und war fast auf sein Tief vom Freitag gefallen. Dieses Tief hielt, am Ende stand nur ein Minus von 0,6 Prozent. Der Halbleiterindex SOX, im Verlauf mehr als 8 Prozent schwächer, holte noch deutlicher auf. Asiens Chipwerte nahmen die Vorlage am Donnerstag auf.

In Frankfurt sind nun die Titel gefragt, die zuvor am stärksten gefallen waren. Reuters nennt neben Infineon auch Aixtron und Suss Microtec mit Aufschlägen von 4 bis 5 Prozent.