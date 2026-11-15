Infineon Aktie: 20-Milliarden-Ziel und KI-Strom, Kurs plus 9,6 Prozent – Prognose: Wird Nvidia zum Zünder oder zur Falle?

aktiencheck.de Redaktion 15.11.2026, 20:48 6 Min.

Die Infineon-Aktie ist einer der größten DAX Gewinner der Woche: Plus 9,61 Prozent nach einem Rekordquartal und einem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro. Doch der Freitag zeigte, wie eng die Aktie am KI-Sektor hängt. Unsere Infineon-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Infineon Chartanalyse jetzt bestimmen, warum die Nvidia-Zahlen am 17. November den Ton angeben und was die Bewertung mittel- bis langfristig hergibt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Rekordzahlen, ein Ausblick wie seit Jahren nicht – und trotzdem ein Freitag zum Vergessen. Die Infineon-Aktie gehört mit einem Plus von 9,61 Prozent zu den größten DAX Gewinnern der Woche, doch am letzten Handelstag rutschte sie nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang um 4,29 Prozent auf 49,88 Euro und damit wieder unter die Marke von 50 Euro. Kaum eine Aktie zeigt so deutlich, wie sehr Europas Chipwerte am Tropf des KI-Sektors hängen. Unsere Infineon-Aktie Prognose zeigt, warum die kommenden Tage zur Weichenstellung werden. Wochenplus der Infineon-Aktie +9,61 % Xetra-Schlusskurs am 13. November 49,88 € Rekordumsatz im vierten Quartal, plus 19 Prozent 4,706 Mrd. € Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Mrd. € Ziel 2027 mit Strom für KI-Rechenzentren knapp 4 Mrd. € Quelle : Kursliste der Redaktion, Stand 15. November 2026; Xetra; Infineon, Mitteilung vom 10. November 2026 Die Quartalszahlen Rekordquartal und Margensprung: was Infineon geliefert hat Für jede seriöse Infineon Aktienprognose sind die Zahlen vom 10. November der Ausgangspunkt. Sie fielen stärker aus, als es der Kurs am Freitag vermuten lässt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis legte um 56 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro zu, die Marge sprang auf 23,8 Prozent nach 18,2 Prozent ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern stieg von 1,015 auf 1,512 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,35 auf 0,38 Euro steigen. 01 Mehr als 20 Prozent Wachstum geplant Für 2027 erwartet Infineon rund 20 Milliarden Euro Umsatz. Die Segmentergebnis-Marge soll in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen. 02 Stromlieferant der KI-Rechenzentren Mit Stromversorgungen für Rechenzentren setzte Infineon rund 2,2 Milliarden Euro um, 2027 sollen es knapp 4 Milliarden Euro werden. 03 Technologischer Meilenstein Im Werk Villach wurden erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid zu funktionsfähigen Leistungsbauelementen verarbeitet. 04 Auto und Netze als zweites Standbein Das Autogeschäft zieht nach zwei schwachen Jahren wieder an, der Netzausbau stützt das Industriegeschäft. Kurzfristige Prognose Infineon Chartanalyse: die 50-Euro-Marke ist der Prüfstein Die Infineon Chartanalyse zeigt eine klassische Gegenbewegung nach einem Ausverkauf. Vom Korrekturtief bei 45,37 Euro am 5. November kletterte die Aktie bis Mittwoch auf 52,20 Euro, ehe die Verkaufswelle am Freitag sie wieder unter 50 Euro drückte. Die runde Marke von 50 Euro ist damit der kurzfristige Prüfstein. Nach oben ist das Wochenhoch um 52 Euro die erste Hürde, danach rückt die Zone um 55 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Bereich um 48,50 Euro, das Niveau vom Montag, die erste Unterstützung, darunter das Novembertief bei 45,37 Euro. Vom Rekordhoch bei 87,79 Euro ist die Aktie rund 43 Prozent entfernt. 01 Szenario 1: Nvidia zündet Überzeugen die Nvidia-Zahlen am 17. November, könnte die Infineon-Aktie die 50-Euro-Marke schnell zurückerobern und das Wochenhoch um 52 Euro angreifen. Ein Schlusskurs darüber würde den Weg in Richtung 55 Euro öffnen. 02 Szenario 2: Pendeln zwischen 48 und 52 Euro Bleibt das Bild bei Nvidia gemischt, dürfte die Aktie in der Spanne der vergangenen Woche schwanken, bis neue Impulse kommen. 03 Szenario 3: Die Nvidia-Falle Enttäuschen die Zahlen oder der Ausblick, droht ein erneuter Test des Novembertiefs bei 45,37 Euro. Ein Bruch würde das charttechnische Bild deutlich eintrüben. Die Analysten Kursziele gesenkt – aber weit über dem Kurs Die Analysten loben die Zahlen und senken trotzdem ihre Ziele, weil die Bewertungen der gesamten Chipbranche gefallen sind. Jefferies kappte das Ziel von 96 auf 74 Euro, JPMorgan von 96 auf 80 Euro, die Deutsche Bank von 85 auf 75 Euro und UBS von 64 auf 55 Euro. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit 100 Euro. Selbst nach den Kürzungen liegt der Großteil der Ziele deutlich über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Mittel- bis langfristige Prognose Infineon Aktienprognose: Wachstum zum moderaten Preis? Mittel- bis langfristig spricht viel für die Infineon-Aktie Prognose der Optimisten. Auf Basis des bereinigten Gewinns 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 29, auf Basis der Schätzungen für 2027 nur noch bei rund 18 – für einen Konzern, der um mehr als 20 Prozent wachsen will, ein moderater Wert. Infineon beherrscht als einer der wenigen Anbieter Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid im großen Waferformat. Das macht den Konzern zum zentralen Lieferanten für Rechenzentren, Elektroautos und Stromnetze. Der Haken: Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro drücken den freien Cashflow, und der Ausblick verlangt Rekorde in Serie. Was für die Infineon-Aktie spricht Rekordquartal mit 23,8 Prozent Marge

Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für 2027

Fast doppelt so viel Umsatz mit KI-Rechenzentren geplant

KGV 2027 um 18

Erholung im Autogeschäft Was gegen die Infineon-Aktie spricht Starke Abhängigkeit von der Stimmung bei Nvidia

Hohe Investitionen belasten den Cashflow

Nettogewinn im Schlussquartal unter den Erwartungen

Mehrere Kursziele wurden gesenkt Termine für die Infineon-Aktie 17. November 2026: Quartalszahlen von Nvidia – die ersten nach dem Rücktritt von Jensen Huang

3. Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027

Februar 2027: Hauptversammlung mit Abstimmung über die Dividende von 0,38 Euro Häufige Fragen zur Infineon-Aktie Prognose Wie lautet die kurzfristige Infineon-Aktie Prognose?

Kurzfristig entscheidet die Marke von 50 Euro. Ein Schlusskurs über dem Wochenhoch um 52 Euro würde das Bild aufhellen, ein Rückfall unter 48,50 Euro rückt das Novembertief bei 45,37 Euro in den Blick. Die Nvidia-Zahlen am 17. November dürften die Richtung vorgeben. Warum ist die Infineon-Aktie DAX Gewinner der Woche?

Infineon legte ein Rekordquartal vor und stellte für 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Die Aktie stieg um 9,61 Prozent. Warum fiel die Infineon-Aktie am Freitag?

Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erfasste eine Verkaufswelle die Chipwerte, zudem senkte Jefferies das Kursziel auf 74 Euro. Welche Kursziele nennen Analysten?

Die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) über 74 und 75 Euro (Jefferies, Deutsche Bank) und 80 Euro (JPMorgan) bis 100 Euro (Berenberg). Fazit: Infineon-Aktie Prognose – starke Zahlen, nervöser Markt Die Infineon-Aktie ist zu Recht unter den DAX Gewinnern der Woche. Rekordumsatz, Margensprung und ein Ausblick mit mehr als 20 Prozent Wachstum zeigen, dass Infineon zu den wichtigsten europäischen Profiteuren des KI-Ausbaus zählt. Kurzfristig ist die Infineon Chartanalyse aber eine Nervenprobe: Solange die Aktie unter 50 Euro notiert, bleibt die Erholung fragil, und die Nvidia-Zahlen am 17. November können zum Zünder oder zur Falle werden. Mittel- bis langfristig spricht die Infineon Aktienprognose mit einem KGV um 18 für 2027 für ein attraktives Verhältnis aus Wachstum und Bewertung – wer einsteigt, muss allerdings starke Schwankungen aushalten.

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