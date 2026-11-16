Infineon-Aktie: 20-Milliarden-Ziel trifft Nvidia-Beben – wird der Dienstag zum Wendepunkt?

Huang war am 12. November mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den KI-Konzern seitdem interimistisch. Marktstratege Stephen Innes sprach laut dpa-AFX von einem spürbaren „Technologie-Kater“. Neben Infineon standen auch Aixtron und Siltronic unter Druck. Thomas Altmann von QC Partners erwartet, dass sich Anleger bis zu den Zahlen zurückhalten.

Für Infineon ist die Verbindung zu Nvidia eng. Seit Mai 2025 arbeiten beide Unternehmen an einer Stromversorgung mit 800 Volt Gleichstrom für KI-Rechenzentren. Jede Sorge um die Investitionen in KI-Rechenzentren trifft damit direkt das am schnellsten wachsende Geschäft des Münchner Konzerns.