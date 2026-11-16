Die Infineon-Aktie (Handelssymbol: IFX, ISIN: DE0006231004) steckt mitten im Sturm, der seit dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang durch die Chipbranche fegt. Laut dpa-AFX verlor das Papier am Montagnachmittag rund 2,2 Prozent und gehörte damit zu den schwächsten Werten im DAX, der um 14:44 Uhr 0,14 Prozent tiefer bei 26.711,89 Punkten stand. Bereits am Vormittag war die Aktie auf Xetra unter die Marke von 50 Euro gerutscht. Dabei hat Infineon erst vor einer Woche einen Ausblick vorgelegt, der nach Aufbruch klingt.
Infineon-Aktie: 20-Milliarden-Ziel trifft Nvidia-Beben – wird der Dienstag zum Wendepunkt?
Die Infineon-Aktie verliert am Montag rund 2 Prozent und fällt unter 50 Euro. Dabei peilt der Chipkonzern 20 Milliarden Euro Umsatz an und will das KI-Stromgeschäft mehr als verdoppeln.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- ISIN
- DE0006231004
- Sitz
- Neubiberg bei München
- Umsatz GJ 2026
- 16,353 Mrd. €
- Segmentmarge GJ 2026
- 19,7 %
Stand: 16.11.2026, Kursveränderung laut dpa-AFX, 14:44 Uhr
Tech-Kater in Frankfurt
Warum fällt die Infineon-Aktie vor den Nvidia-Zahlen?
Infineon leidet nicht an eigenen Problemen, sondern an der Nervosität vor einem einzigen Termin: Am Dienstagabend legt Nvidia nach US-Börsenschluss die ersten Quartalszahlen ohne Jensen Huang vor.
Huang war am 12. November mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den KI-Konzern seitdem interimistisch. Marktstratege Stephen Innes sprach laut dpa-AFX von einem spürbaren „Technologie-Kater“. Neben Infineon standen auch Aixtron und Siltronic unter Druck. Thomas Altmann von QC Partners erwartet, dass sich Anleger bis zu den Zahlen zurückhalten.
Für Infineon ist die Verbindung zu Nvidia eng. Seit Mai 2025 arbeiten beide Unternehmen an einer Stromversorgung mit 800 Volt Gleichstrom für KI-Rechenzentren. Jede Sorge um die Investitionen in KI-Rechenzentren trifft damit direkt das am schnellsten wachsende Geschäft des Münchner Konzerns.
Die Zahlen
Was steckt hinter dem 20-Milliarden-Ziel der Infineon-Aktie?
Im vierten Geschäftsquartal erzielte Infineon einen Rekordumsatz von 4,706 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent zum Vorjahr. Die Segmentergebnis-Marge erreichte 23,8 Prozent. Über das gesamte Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, die Marge stieg von 17,5 auf 19,7 Prozent.
Infineon: Umsatz und Ziel
Mrd. Euro
- Ziel des Managements
Ziel bei einem Wechselkurs von 1,15 EUR/USD; keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Infineon, Pressemitteilung zum Geschäftsjahr 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|GJ 2026 (Ist)
|16,353
|GJ 2027 (Ziel)
|rund 20
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Infineon rund 20 Milliarden Euro Umsatz an – mehr als 20 Prozent Wachstum, gerechnet mit einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro. Die Segmentmarge soll im mittleren 20-Prozent-Bereich liegen. Für das erste Quartal stellt der Vorstand rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei etwa 23 Prozent Marge in Aussicht, die Investitionen sollen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro betragen.
KI-Stromversorgung verdoppelt
Der Umsatz mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren verdoppelte sich im Geschäftsjahr 2026 auf 1,7 Mrd. Euro; mit Rechenzentren insgesamt setzte Infineon 2,2 Mrd. Euro um.
Fast 4 Milliarden als nächstes Ziel
Für das GJ 2027 erwartet Infineon knapp 4 Mrd. Euro Umsatz mit Stromversorgung für Rechenzentren – laut Börse Express inklusive des klassischen Rechenzentrumsgeschäfts von rund 500 Mio. Euro.
Langfristige Verträge
Langfristige Lieferverträge und Kapazitätsreservierungen summieren sich einschließlich laufender Verhandlungen auf mehr als 10 Mrd. Euro.
Technologiesprung
Laut electrive fertigte Infineon in Villach erstmals Siliziumkarbid-Chips auf 300-Millimeter-Wafern unter Produktionsbedingungen – ein solcher Wafer liefert rund 2,3-mal so viele Chips wie einer mit 200 Millimetern.
Am Tag der Zahlen sprang die Aktie laut Börse Express zeitweise um mehr als 7 Prozent und kurz über 50 Euro. Ein Teil dieses Gewinns ist nun wieder verloren.
Kursbild und Bewertung
Wie weit ist die Infineon-Aktie vom Rekord entfernt?
Anfang Juni hatte die Infineon-Aktie mit knapp 88 Euro ein Rekordhoch markiert. Mit einem Kurs knapp unter 50 Euro liegt sie damit mehr als 40 Prozent darunter. Das Monatstief vom 5. November bei 45,37 Euro ist allerdings nicht weit entfernt. Die zentrale Frage für Anleger lautet: Preist der Markt die KI-Fantasie schon vollständig aus – oder fürchtet er zu Recht, dass die Investitionswelle in Rechenzentren abebbt?
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Infineon-Aktie?
Nach den Zahlen senkten mehrere Häuser ihre Ziele – folgten damit aber eher dem gefallenen Sektor als einer schlechteren Einschätzung des Geschäfts. Mehrere Analysten werteten den Ausblick als konservativ.
|Bank
|Analyst
|Urteil
|Kursziel
|Berenberg
|Tammy Qiu
|Buy
|100 € (unverändert)
|Bernstein
|David Dai
|Outperform
|82 € (zuvor 102 €)
|Deutsche Bank
|Johannes Schaller
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|Jefferies
|Janardan Menon
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|UBS
|Francois-Xavier Bouvignies
|Neutral
|55 € (zuvor 64 €)
Quelle: wallstreet-online, onvista, finanzen.net, finanzen.at
Bernstein begründete die Senkung laut wallstreet-online mit der Unsicherheit über das Tempo des KI-Ausbaus in den USA. Deutsche-Bank-Analyst Schaller sah die größte positive Überraschung im Autoausblick, Berenberg hält die Ziele des Managements für konservativ. Die UBS sprach von Ergebnissen im Rahmen der Erwartungen.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum fällt die Infineon-Aktie heute? Halbleiterwerte stehen vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag unter Druck. Der Rücktritt von Jensen Huang hat die Unsicherheit über den KI-Ausbau erhöht, an dem Infineon mit Stromversorgungschips für Rechenzentren hängt.
Welche Prognose hat Infineon für 2027? Rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Segmentmarge im mittleren 20-Prozent-Bereich, bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Infineon-Aktie? Der Vorstand schlägt 0,38 Euro je Aktie vor, 3 Cent mehr als im Vorjahr. Abstimmen soll die Hauptversammlung im Februar 2027.
Welches Kursziel nennen Analysten für Infineon? Die jüngsten Ziele reichen von 55 Euro (UBS, Neutral) bis 100 Euro (Berenberg, Buy).
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