Selten hat ein deutscher Konzern so selbstbewusst in die Zukunft geblickt – und selten hat die Börse so skeptisch reagiert. Die Infineon-Aktie (Kürzel: IFX, ISIN: DE0006231004) hat am Montag zum dritten Mal in Folge nachgegeben und schloss auf Xetra bei 48,79 Euro, klar unter der Marke von 50 Euro. Dabei hatte der Münchner Chipkonzern erst vor einer Woche einen Rekordausblick vorgelegt: rund 20 Milliarden Euro Umsatz im neuen Geschäftsjahr, ein Wachstum von mehr als 20 Prozent. Der Grund für die Diskrepanz sitzt 9.000 Kilometer entfernt im Silicon Valley – und legt heute um 22:20 Uhr deutscher Zeit Zahlen vor.
Infineon-Aktie: 20-Milliarden-Plan, aber Kurs unter 50 Euro – hängt jetzt alles an Nvidia?
Infineon peilt 20 Mrd. Euro Umsatz und doppelt so viel KI-Geschäft an – trotzdem notiert die Aktie 44 Prozent unter dem Rekord. Heute Nacht liefern Nvidias Zahlen den nächsten Test.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- Kürzel
- IFX (Xetra)
- Schlusskurs
- 48,79 €
- Rekordhoch
- 87,79 € (2. Juni 2026)
- Dividendenvorschlag
- 0,38 € je Aktie
Stand: 16.11.2026, Xetra-Schlusskurs laut aktiencheck.de DAX-Check, Rekordhoch laut boerse.de
Die Ausgangslage
Warum fällt die Infineon-Aktie trotz Rekordausblick?
Infineon ist längst nicht mehr nur Autochip-Lieferant. Die Münchner liefern die Leistungshalbleiter, die Strom in KI-Rechenzentren effizient verteilen – und sind damit Teil der Nvidia-Wertschöpfungskette.
Seit Mai 2025 arbeitet Infineon mit Nvidia an einer neuen 800-Volt-Stromarchitektur für KI-Rechenzentren; vergangene Woche wurde die Kooperation auf Wandler mit Galliumnitrid-Chips ausgeweitet. Genau diese Nähe wird jetzt zur Belastung. Seit dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November und Berichten über gekappte Investitionsprognosen für KI-Hardware stehen Chipwerte weltweit unter Druck. Am Montag fiel der Philadelphia-Halbleiterindex um 5,3 Prozent, Nvidia verlor 4,12 Prozent, Micron 7,62 Prozent.
In Asien setzte sich der Ausverkauf am Dienstagmorgen fort: Der koreanische Kospi rutschte zeitweise um mehr als zwei Prozent unter die Marke von 5.000 Punkten, Samsung gab zum Start ebenfalls nach. Für Infineon bedeutet das: Der Handelstag in Frankfurt beginnt im Schatten der Nacht, die eigentliche Entscheidung fällt aber erst nach Xetra-Schluss.
Die Zahlen
Infineon Quartalszahlen: Wie stark ist das KI-Geschäft wirklich?
Die Bilanz vom 10. November liest sich wie eine Wachstumsgeschichte. Im Geschäftsjahr 2026, das Ende September endete, stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, das vierte Quartal war mit 4,71 Milliarden Euro und einer Segmentergebnis-Marge von 23,8 Prozent ein Rekord. Der Umsatz mit KI-Stromversorgung verdoppelte sich auf 1,7 Milliarden Euro und macht inzwischen gut zehn Prozent des Konzerns aus.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027 (Ausblick)
|Umsatz
|16,35 Mrd. € (+12 %)
|rund 20 Mrd. € (> +20 %)
|Segmentergebnis-Marge
|19,7 %
|Mitte 20-Prozent-Bereich
|Rechenzentrumsumsatz
|rund 2,2 Mrd. €
|knapp 4 Mrd. €
|Investitionen
|–
|3,0 bis 3,5 Mrd. €
Quelle: Infineon, Statement zum Analysten-Call und Pressemitteilung vom 10.11.2026
Infineon: Umsatz je Geschäftsjahr
Mrd. €
- Ziel des Managements
Quelle: Infineon, 10.11.2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|GJ 2026
|16,35
|GJ 2027
|rund 20
Vorstandschef Jochen Hanebeck spricht von steigenden Auftragsbeständen, die die Sichtbarkeit verbessern. Mehrjährige Kapazitätsvereinbarungen mit Kunden, unterschrieben oder in Verhandlung, summieren sich laut Infineon auf mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet der Konzern rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge von etwa 23 Prozent. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie erhalten, drei Cent mehr als im Vorjahr.
Die Bewertung
Infineon Aktie: Übertreibung oder berechtigte Vorsicht?
Vom Rekordhoch bei 87,79 Euro Anfang Juni ist die Aktie rund 44 Prozent entfernt, auf Jahressicht liegt sie mit gut 30 Prozent dennoch im Plus. Gemessen an rund 1,3 Milliarden Aktien bringt Infineon knapp 64 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Der Markt preist damit ein, dass der KI-Boom bei den Investitionen der großen Cloud-Konzerne an Tempo verlieren könnte – und dass die klassischen Absatzmärkte Auto und Industrie nicht schnell genug anspringen.
Die Analysten halten mehrheitlich zu Infineon, haben ihre Kursziele nach den Zahlen aber teils deutlich zurückgenommen. Laut Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel bei 80,79 Euro, bei 22 Kauf- und zwei Halteempfehlungen.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Berenberg
|Buy
|100 € (unverändert)
|Bernstein
|Outperform
|82 € (zuvor 102 €)
|BofA
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|UBS
|Neutral
|55 € (zuvor 64 €)
Quelle: Investing.com (16.11.2026), aktiencheck.de (16.11.2026)
Abhängigkeit von der KI-Stimmung
Fällt der Ausblick von Nvidia enttäuschend aus, dürfte das gesamte KI-Zuliefer-Ökosystem erneut unter Druck geraten – auch Infineon.
Hohe Investitionen
Mit 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro Capex setzt Infineon auf weiteres Wachstum; eine Abkühlung würde die Auslastung belasten.
Währung
Der Ausblick unterstellt einen Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro, Verschiebungen wirken direkt auf Umsatz und Marge.
Der Kalender
Wann kommen die nächsten Termine für Infineon?
FAQ zur Infineon-Aktie
Was erwartet Infineon für das Geschäftsjahr 2027? Rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Wachstum von über 20 Prozent, und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich.
Wie hoch ist die Infineon-Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026, über die die Hauptversammlung im Februar 2027 abstimmt.
Was hat Infineon mit Nvidia zu tun? Beide arbeiten seit Mai 2025 an einer 800-Volt-Stromversorgung für KI-Rechenzentren; Infineon liefert die Leistungshalbleiter.
Was ist das Kursziel der Analysten? Im Schnitt 80,79 Euro laut Investing.com, die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) bis 100 Euro (Berenberg).
Wann legt Infineon die nächsten Quartalszahlen vor? Am 3. Februar 2027 für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027.
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