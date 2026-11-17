Seit Mai 2025 arbeitet Infineon mit Nvidia an einer neuen 800-Volt-Stromarchitektur für KI-Rechenzentren; vergangene Woche wurde die Kooperation auf Wandler mit Galliumnitrid-Chips ausgeweitet. Genau diese Nähe wird jetzt zur Belastung. Seit dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November und Berichten über gekappte Investitionsprognosen für KI-Hardware stehen Chipwerte weltweit unter Druck. Am Montag fiel der Philadelphia-Halbleiterindex um 5,3 Prozent, Nvidia verlor 4,12 Prozent, Micron 7,62 Prozent.

In Asien setzte sich der Ausverkauf am Dienstagmorgen fort: Der koreanische Kospi rutschte zeitweise um mehr als zwei Prozent unter die Marke von 5.000 Punkten, Samsung gab zum Start ebenfalls nach. Für Infineon bedeutet das: Der Handelstag in Frankfurt beginnt im Schatten der Nacht, die eigentliche Entscheidung fällt aber erst nach Xetra-Schluss.