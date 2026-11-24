Sie schweißen Karosserien, lackieren Türen und bestücken Platinen, seit Jahrzehnten und rund um die Uhr. Industrieroboter sind die Arbeitspferde der Automatisierung. Jetzt bekommen sie ein Gehirn: Künstliche Intelligenz soll aus starren Maschinen lernfähige Helfer machen. Goldman Sachs erwartet bis 2035 rund 6,5 Millionen humanoide Roboter. Die Frage für Anleger lautet, ob die alten Meister diesen Wandel anführen oder von ihm überrollt werden. Den Takt gibt die Fanuc Aktie vor.
Industrieroboter Aktien: Fanuc meldet Rekordaufträge – und ABB verkauft seine Roboter an SoftBank
Die klassischen Roboterbauer stehen vor einem Umbruch. Fanuc meldet 49 Prozent mehr Aufträge und die höchste Marge seit fünf Jahren, ABB gibt seine Robotersparte für 5,4 Milliarden Dollar ab. Fanuc, ABB, Yaskawa, Teradyne, Rockwell, Honeywell und Siemens im Überblick.
Der Platzhirsch
Fanuc wächst wie seit Jahren nicht mehr
Der japanische Konzern meldete für das Quartal bis Ende September einen Rekordumsatz von 242 Milliarden Yen. Die operative Marge erreichte mit 26 Prozent den höchsten Stand seit fünf Jahren, die Aufträge stiegen um 49 Prozent auf 306 Milliarden Yen. Fanuc hob die Jahresprognose an und erwartet nun einen Umsatz von einer Billion Yen und einen operativen Gewinn von 240 Milliarden Yen. Zugleich arbeitet das Unternehmen mit Fujitsu, Yaskawa und Kawasaki an einer Plattform für lernfähige Roboter auf Basis von Nvidia-Technik. Der in den USA gehandelte Hinterlegungsschein verlor am 20. November im schwachen Markt 5,51 Prozent auf 15,26 Dollar.
Der Umbruch
ABB steigt aus, Teradyne setzt auf Leichtgewichte
Die größte Nachricht der Branche kam aus der Schweiz. ABB verkauft seine Robotersparte für 5,375 Milliarden Dollar an den japanischen Technologieinvestor SoftBank. Wer die ABB Aktie wegen der Roboter hält, hält künftig vor allem einen Elektrotechnikkonzern. Yaskawa bleibt ein Spezialist für Roboter und Antriebe. Teradyne aus den USA besitzt mit Universal Robots einen führenden Hersteller leichter Roboterarme, die neben Menschen arbeiten, und mit Mobile Industrial Robots einen Anbieter fahrender Roboter. Die Aktie hat binnen eines Monats rund 27 Prozent verloren. Rockwell Automation, Honeywell und Siemens liefern die Steuerungen und die Software, ohne die keine automatisierte Fabrik läuft.
Einordnung der Redaktion: Industrieroboter Aktien sind der Teil der Robotik, in dem schon heute Milliarden verdient werden. Die Fanuc Aktie zeigt, dass der Zyklus dreht. Der Verkauf der ABB-Sparte an SoftBank zeigt etwas anderes: Selbst etablierte Konzerne sind unsicher, ob sie den Sprung zur lernenden Maschine selbst stemmen wollen. Für Anleger heißt das, genau hinzusehen, was in einer Aktie nach dem Umbau noch steckt.
FAQ
Häufige Fragen zu Industrieroboter Aktien
Wie laufen die Geschäfte bei Fanuc?
Im Quartal bis Ende September erzielte Fanuc einen Rekordumsatz von 242 Milliarden Yen, die Aufträge stiegen um 49 Prozent.
Verkauft ABB seine Roboter?
Ja. ABB gibt die Robotersparte laut Berichten für 5,375 Milliarden Dollar an SoftBank ab.
Wie lauten die Handelssymbole der Industrieroboter Aktien?
Fanuc: FANUY (US-Freiverkehr), in Deutschland FUC, ISIN JP3802400006. ABB: ABBNY. Yaskawa: YASKY. Teradyne: TER. Rockwell Automation: ROK. Honeywell: HON. Siemens: SIEGY (US-Freiverkehr). Die übrigen ISIN, WKN und deutschen Handelssymbole werden nachgetragen.
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