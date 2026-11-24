Die größte Nachricht der Branche kam aus der Schweiz. ABB verkauft seine Robotersparte für 5,375 Milliarden Dollar an den japanischen Technologieinvestor SoftBank. Wer die ABB Aktie wegen der Roboter hält, hält künftig vor allem einen Elektrotechnikkonzern. Yaskawa bleibt ein Spezialist für Roboter und Antriebe. Teradyne aus den USA besitzt mit Universal Robots einen führenden Hersteller leichter Roboterarme, die neben Menschen arbeiten, und mit Mobile Industrial Robots einen Anbieter fahrender Roboter. Die Aktie hat binnen eines Monats rund 27 Prozent verloren. Rockwell Automation, Honeywell und Siemens liefern die Steuerungen und die Software, ohne die keine automatisierte Fabrik läuft.