Die deutsche Industrie wächst beim Umsatz und schrumpft bei den Jobs: Im dritten Quartal 2026 stieg der Industrieumsatz laut einer EY-Auswertung von Destatis-Daten um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro – der höchste Wert seit vier Jahren und das dritte Plus in Folge. Zugleich arbeiteten Ende September 2026 mit 5,3 Millionen Menschen 140.200 weniger in der Industrie als ein Jahr zuvor (dpa/Handelsblatt, 16.11.2026). Für Anleger ist das ein Signal an DAX und Autoaktien: Umsatz und Beschäftigung entwickeln sich auseinander, und die Branchen unterscheiden sich stark.
Industrie: Umsatz auf Vierjahreshoch, aber 140.200 Jobs weniger - Was heißt das für die Volkswagen Aktie und Autowerte?
Die deutsche Industrie steigert den Umsatz im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro, streicht aber binnen eines Jahres 140.200 Stellen – allein 36.100 in der Autoindustrie. Was die EY-Auswertung für DAX, Autoaktien und die Industriepolitik bedeutet.
Die Daten
Wer wächst, wer schrumpft – und wer treibt den Umsatz?
Treiber sind laut dem Bericht der KI-Boom, Preiserhöhungen und staatliche Milliardenausgaben für Rüstung. Die Metallerzeugung und -bearbeitung legte um 19,5 Prozent zu, die Elektroindustrie um gut 12 Prozent (beide laut Artikel durch den Bau von Rechenzentren), Chemie und Pharma um 5,6 Prozent. Der Maschinenbau stagnierte, die Autobranche verlor 2 Prozent. Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt, ein Teil des Plus stammt also aus höheren Preisen.
|Branche
|Umsatz gegenüber Vorjahr
|Metallerzeugung und -bearbeitung
|+19,5%
|Elektroindustrie
|gut +12%
|Chemie und Pharma
|+5,6%
|Maschinenbau
|stagniert
|Autoindustrie
|-2%
Veränderung zum Vorjahresquartal, nicht inflationsbereinigt.
Quelle: EY auf Basis von Destatis, dpa/Handelsblatt 16.11.2026
Der Arbeitsmarkt
Warum fallen trotz Umsatzplus so viele Jobs weg – und wie stark trifft es die Autoindustrie?
In der Autoindustrie gingen binnen eines Jahres 36.100 Stellen verloren (minus 5 Prozent), seit 2019 gut 143.500. EY-Partner Jan Brorhilker sagte laut Handelsblatt: „Gerade in Schlüsselbranchen hält der Stellenabbau unvermindert an.“ Weil an den Autoherstellern viele Zulieferer hängen, bremse die Schwäche die gesamte Industrie. Eine laufend aktualisierte Datenseite zum Thema (deindustrialisierung-deutschland.com, geprüft 23.11., 4:50 Uhr) zählt zusätzlich 28 Unternehmen mit angekündigtem Stellenabbau von zusammen 134.089 Stellen, darunter Volkswagen mit 35.000 bis 2030; sie bezieht selbst politisch Position und ist daher nur Einordnung, keine neutrale Quelle. Ankündigungen sind laut der Seite nicht mit umgesetztem Abbau gleichzusetzen.
Dieselbe Seite nennt für Januar bis August 2026 insgesamt 17.252 Unternehmensinsolvenzen (plus 6,6 Prozent) und einen durchschnittlichen Industriestrompreis von 17,9 Cent je Kilowattstunde 2026, gegenüber 9,1 US-Cent für US-Industriekunden. Diese Zahlen stammen nicht aus der EY-Studie und sollten vor einer Verwendung gegen Destatis und Bundesnetzagentur geprüft werden.
Die Politik
Was bedeutet das für die Bundesregierung – und für die Wachstumsprognose?
Die Bundesregierung prognostiziert für 2026 ein Wachstum von 1,3 Prozent. Der Bericht verweist darauf, dass staatliche Rüstungsausgaben den Umsatz stützen; dass neue Jobs entstehen, geht daraus nicht hervor. Politisch umstritten sind in der Debatte Energiepreise, Lohnnebenkosten, Steuern und Genehmigungsverfahren. Die Positionen der Parteien dazu gehen auseinander; aktiencheck.de nimmt dazu keine Wertung vor.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten – und welche Daten stehen diese Woche an?
Am Dienstag, 24.11., um 10:00 Uhr erscheint das ifo-Geschäftsklima, am Mittwoch, 25.11., um 8:00 Uhr das deutsche BIP des dritten Quartals (zweite Veröffentlichung), am Freitag, 27.11., um 9:55 Uhr folgen die Arbeitslosenzahlen für November (dpa-AFX-Wochenvorschau, 20.11., 16:35 Uhr). Der deutsche Einkaufsmanagerindex der Industrie stieg am Montag laut dpa-AFX auf 55,0 Punkte.
Häufige Fragen zu Industrie, Jobs und Autoaktien
Wie viele Industriejobs sind in Deutschland weggefallen? Ende September 2026 waren es 140.200 weniger als ein Jahr zuvor, seit 2019 rund 405.800 (EY/Destatis).
Wächst die Industrie trotzdem? Ja, der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro, nicht inflationsbereinigt.
Welche Branche leidet besonders? Die Autoindustrie mit minus 36.100 Stellen binnen eines Jahres und minus 2 Prozent Umsatz.
Was heißt das für die Volkswagen Aktie? Ein direkter Kurszusammenhang ist in den geprüften Quellen nicht belegt; Volkswagen nennt die Datenseite mit 35.000 Stellen bis 2030.
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