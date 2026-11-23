Die deutsche Industrie wächst beim Umsatz und schrumpft bei den Jobs: Im dritten Quartal 2026 stieg der Industrieumsatz laut einer EY-Auswertung von Destatis-Daten um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro – der höchste Wert seit vier Jahren und das dritte Plus in Folge. Zugleich arbeiteten Ende September 2026 mit 5,3 Millionen Menschen 140.200 weniger in der Industrie als ein Jahr zuvor (dpa/Handelsblatt, 16.11.2026). Für Anleger ist das ein Signal an DAX und Autoaktien: Umsatz und Beschäftigung entwickeln sich auseinander, und die Branchen unterscheiden sich stark.