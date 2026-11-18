Die Gesamtmetall-Werte für August (3,72 Mio., minus 94.100) und September (3,73 Mio., minus 95.800) passen nicht lückenlos zusammen; die Redaktion prüft das Original. DWN-Zahl nur nach Teaser, Volltext hinter Paywall.

Quelle : Gesamtmetall (Mitteilung 13.11.2026) laut Leadersnet; Destatis laut leinetal24/Merkur (09.11.2026); DWN/dpa (18.11.2026)