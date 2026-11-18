Die deutsche Industrie baut weiter Stellen ab: Gesamtmetall meldet für September 2026 rund 3,73 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie, 95.800 weniger als ein Jahr zuvor (minus 2,5 Prozent), den niedrigsten Stand seit Oktober 2013. Die Autoindustrie kam Mitte 2026 laut Statistischem Bundesamt auf 691.500 Beschäftigte, ein Rückgang um 42.300 oder 5,8 Prozent und der niedrigste Stand seit 2005. An der Börse spiegelt sich das gemischt wider: Die Siemens Aktie lag um 12:10 Uhr MEZ bei 266,60 Euro (minus 1,19 Prozent), der DAX bei 26.047,68 Punkten (finanzen.at).
Industrie-Jobabbau: Metall und Elektro auf Tiefstand seit 2013, Autoindustrie minus 5,8 Prozent – Wie lange trägt der DAX die Industrie-Schwäche?
Die deutsche Metall- und Elektroindustrie beschäftigt so wenige Menschen wie seit 2013 nicht mehr, die Autoindustrie so wenige wie seit 2005. Parallel läuft der Tarifkonflikt mit Warnstreiks. Was die Zahlen für Siemens Aktie, Autoaktien und den DAX bedeuten.
Die Zahlen
Wie viele Industrie-Jobs gehen verloren?
Die Zahlen stammen aus Verbandsmitteilungen und Statistik, nicht aus einer einheitlichen Erhebung – sie sind daher nur eingeschränkt vergleichbar.
|Bereich
|Zahl
|Stand
|Metall- und Elektroindustrie
|3,73 Mio. Beschäftigte, minus 95.800 (minus 2,5 %)
|September 2026
|Autoindustrie
|691.500 Beschäftigte, minus 42.300 (minus 5,8 %)
|Ende erstes Halbjahr 2026
|Verarbeitendes Gewerbe
|minus 144.100 (minus 2,7 %)
|binnen eines Jahres
|Industrie insgesamt
|minus 167.000 Stellen (minus 2,1 %)
|drittes Quartal 2026
Die Gesamtmetall-Werte für August (3,72 Mio., minus 94.100) und September (3,73 Mio., minus 95.800) passen nicht lückenlos zusammen; die Redaktion prüft das Original. DWN-Zahl nur nach Teaser, Volltext hinter Paywall.
Quelle: Gesamtmetall (Mitteilung 13.11.2026) laut Leadersnet; Destatis laut leinetal24/Merkur (09.11.2026); DWN/dpa (18.11.2026)
Der Arbeitgeberverband Metall NRW nennt für die Branche derzeit rund 10.000 wegfallende Stellen pro Monat – das ist eine Verbandsangabe ohne genannte Erhebung. Gesamtmetall verweist außerdem darauf, dass die Produktion der Metall- und Elektroindustrie rund 15 Prozent unter dem Niveau von 2018 liegt.
Tarifrunde
Was fordert die IG Metall – was bieten die Arbeitgeber?
In Nordrhein-Westfalen steht die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie im Konflikt. Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung von 1 Prozent für Juli 2027 und eine dauerhafte Erhöhung um 1,3 Prozent ab Juli 2028 bei 26 Monaten Laufzeit. Seit Anfang November gibt es Warnstreiks; nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich bis zum 6. November mehr als 400.000 Beschäftigte. Beide Positionen stehen einander bislang gegenüber, eine Einigung ist nicht in Sicht.
Mittelstand
Wo trifft der Abbau konkret?
Mehrere Mittelständler haben zuletzt Einschnitte angekündigt. Siedle in Furtwangen will rund 90 Stellen abbauen und nennt eine schwache Baukonjunktur und gestiegene Kosten; der Standort soll laut Unternehmensangaben erhalten bleiben.
Allerdings bedeutet die geplante Reduzierung nicht automatisch 90 Kündigungen.
Warema Kunststofftechnik und Maschinenbau in Marktheidenfeld streicht 80 Stellen, der Sondermaschinenbauer Paul Köster in Medebach ist von 90 Stellen betroffen und hatte im Juni ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Börsennotierte Konzerne sind in diesen Fällen nicht betroffen; die Fälle zeigen aber, dass Zulieferer der Autoindustrie und der Bauwirtschaft unter Druck stehen.
Aktien
Was heißt das für Siemens Aktie, Autoaktien und DAX?
Für Anleger ist die Lage zweischneidig. Eine schwächere Beschäftigung kann auf Kostensenkungen und höhere Margen hindeuten, zugleich signalisiert sie schwächere Nachfrage. Autoaktien wie die Mercedes-Benz Aktie (39,11 Euro, minus 1,09 Prozent, 12:10 Uhr) bleiben im Fokus, weil die Autoindustrie den größten prozentualen Beschäftigungsrückgang zeigt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion. Dem gegenüber steht die Prognose einer Erholung: Für 2026 wird in Deutschland ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, und der ifo-Index stieg zuletzt zum sechsten Mal in Folge.
Die Termine
Worauf Anleger achten sollten
Tarifrunde Metall und Elektro: Verhandlungen und weitere Warnstreiks.
Heute Abend: Fed-Protokoll; EZB-Zinsentscheidung am 17. Dezember.
Nächste Beschäftigungs- und Produktionszahlen von Gesamtmetall und Destatis.
FAQ
Häufige Fragen zum Stellenabbau in der Industrie
Wie viele Jobs verliert die deutsche Industrie? Die Metall- und Elektroindustrie zählte im September 2026 rund 95.800 Beschäftigte weniger als ein Jahr zuvor; das Verarbeitende Gewerbe verlor binnen eines Jahres 144.100 Stellen.
Wie stark ist die Autoindustrie betroffen? Laut Statistischem Bundesamt sank die Beschäftigung bis Mitte 2026 um 5,8 Prozent auf 691.500, den niedrigsten Stand seit 2005.
Was fordert die IG Metall in NRW? 5 Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit; die Arbeitgeber bieten 1 Prozent Einmalzahlung und 1,3 Prozent ab Juli 2028.
Wie reagiert die Siemens Aktie? Die Siemens Aktie notierte um 12:10 Uhr MEZ bei 266,60 Euro (minus 1,19 Prozent); ein direkter Zusammenhang mit dem Stellenabbau ist nicht belegt.
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