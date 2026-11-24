Die INDUS Holding Aktie verliert am Dienstagmittag: Um 12:45 Uhr notiert die Beteiligungsgesellschaft bei 33,20 Euro, ein Minus von 2,78 Prozent. Die INDUS Holding Aktie ist damit SDAX Verlierer, obwohl der Konzern erst vor zwei Wochen kräftig gestiegene Gewinne gemeldet hat.
INDUS Holding Aktie: SDAX Verlierer am Mittag – Rekordzahlen, aber Wolfram-Effekt und Abstufung dämpfen
Die INDUS Holding Aktie fällt am Dienstagmittag um 2,78 Prozent auf 33,20 Euro und ist SDAX Verlierer. Neue Nachrichten gibt es nicht. Die Zahlen waren stark, doch der Wolfram-Effekt ist nicht dauerhaft, und Oddo BHF hat abgestuft.
Der Auslöser
Warum die INDUS Holding Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine neue Meldung zur INDUS Holding Aktie gibt es am Dienstag nicht. Die Schwäche knüpft an das an, was seit den Quartalszahlen vom 12. November den Kurs prägt: Die Ergebnisse wurden stark von einem Sondereffekt getragen, und das Urteil der Analysten fiel gemischt aus.
Nach neun Monaten stieg das bereinigte EBITA auf 218,5 Millionen Euro, nach 104,2 Millionen Euro im Vorjahr; die Marge liegt bei 14,5 Prozent, das Ergebnis je Aktie bei 4,11 Euro. Haupttreiber war die Beteiligung BETEK im Segment Materials Solutions, die von der Sondersituation bei Wolframcarbid profitierte. Der Engineering-Bereich blieb schwächer. Die Prognose bestätigte INDUS, sie berücksichtigt bereits eine deutliche Abschwächung im vierten Quartal. Oddo BHF stufte die INDUS Holding Aktie am 13. November von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel von 40 auf 39 Euro.
Einordnung
Starkes Jahr, aber wenig Nachhaltigkeit im Ergebnis
Andere Häuser bleiben freundlicher: LBBW nennt 42 Euro, NuWays sieht die INDUS Holding Aktie bei 41 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 41,90 Euro, die Dividende betrug zuletzt 1,30 Euro je Aktie. Der Markt fragt sich, wie viel vom Rekordergebnis bleibt, wenn der Wolfram-Effekt ausläuft.
FAQ
Häufige Fragen zur INDUS Holding Aktie
Warum fällt die INDUS Holding Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Nach den starken, aber sondereffektgetragenen Zahlen und der Abstufung durch Oddo BHF bleiben Anleger vorsichtig.
Ist die INDUS Holding Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 2,78 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der INDUS Holding Aktie?
ISIN DE0006200108, WKN 620010, Handelssymbol INH (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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