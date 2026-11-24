Warum fällt die INDUS Holding Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Nach den starken, aber sondereffektgetragenen Zahlen und der Abstufung durch Oddo BHF bleiben Anleger vorsichtig.

Ist die INDUS Holding Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 2,78 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.