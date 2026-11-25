Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Der Kursgewinn passt zur Zeit vor einem wichtigen Termin: Laut Marktberichten legt Inditex am 2. Dezember die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres vor, das von Februar bis Januar läuft. Traditionell nennt der Konzern dabei auch erste Umsatztrends aus dem laufenden Quartal – in diesem Jahr einschließlich des Black Friday, der auf den 27. November fällt. Zuletzt hatte die Aktie nach ihrem Rekordhoch etwas nachgegeben. In der Woche, in der der IBEX 35 wegen Zweifeln an der künstlichen Intelligenz 5,73 Prozent verlor, gab Inditex nur 3,12 Prozent ab.