Eine Woche vor den Quartalszahlen setzen Anleger wieder auf Spaniens wertvollstes Unternehmen. Die Inditex-Aktie (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Handelssymbol Madrid: ITX, Xetra-Kürzel: IXD1, US-OTC-Symbol: IDEXY) steigt am Morgen um 1,20 Prozent auf 59,00 Euro und ist damit fünftgrößter IBEX 35 Gewinner (Stand 9:33 Uhr). Zur Eröffnung hatte das Plus sogar 1,75 Prozent betragen. Unsere Analyse zeigt, was den IBEX 35 Gewinner Inditex antreibt.
Inditex-Aktie IBEX 35 Gewinner: Zara-Mutter legt vor den Zahlen zu – was der Markt vom Weihnachtsgeschäft erwartet
Die Inditex-Aktie ist IBEX 35 Gewinner am Mittwochmorgen: plus 1,20 Prozent auf 59,00 Euro. Der Modekonzern hinter Zara notiert damit wieder nahe seinem Rekordhoch. Anfang Dezember folgen die Neunmonatszahlen samt ersten Hinweisen auf das Black-Friday-Geschäft. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und die Erwartungen.
Tagesanalyse
Positionierung vor dem Zahlentermin
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Der Kursgewinn passt zur Zeit vor einem wichtigen Termin: Laut Marktberichten legt Inditex am 2. Dezember die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres vor, das von Februar bis Januar läuft. Traditionell nennt der Konzern dabei auch erste Umsatztrends aus dem laufenden Quartal – in diesem Jahr einschließlich des Black Friday, der auf den 27. November fällt. Zuletzt hatte die Aktie nach ihrem Rekordhoch etwas nachgegeben. In der Woche, in der der IBEX 35 wegen Zweifeln an der künstlichen Intelligenz 5,73 Prozent verlor, gab Inditex nur 3,12 Prozent ab.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Inditex-Aktie antreibt
Vorfreude auf die Zahlen
Anleger positionieren sich vor den Neunmonatszahlen und den ersten Daten zum Weihnachtsgeschäft.
Robustes Wachstum
Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um rund 9 Prozent.
Analysten zuversichtlich
JP Morgan (JPMorgan Chase & Co., ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, US-Handelssymbol: JPM an der NYSE) rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatzplus von 8,5 Prozent zu konstanten Kursen.
Relative Stärke
In schwachen Börsenphasen hat sich die Aktie zuletzt besser gehalten als der Gesamtmarkt.
Hintergrund
Hohe Erwartungen an den Branchenprimus
Inditex gilt unter Analysten als bester Modehändler seiner Klasse. Die Messlatte liegt entsprechend hoch. Der spanische Vermögensverwalter Bestinver erwartet für den November ein Umsatzplus von rund 7 Prozent zu konstanten Kursen – gebremst durch einen starken Vorjahresmonat und eine verhaltenere Kauflaune in Spanien. Nach der Rally ist die Unterstützung der Analysten leicht gesunken: Der Anteil der Kaufempfehlungen fiel seit September von 69,7 auf 66,7 Prozent. Für die Aktionäre ist Inditex weiter großzügig: Anfang November flossen insgesamt 0,875 Euro je Aktie, davon 0,55 Euro als Sonderdividende.
Häufige Fragen zur Inditex-Aktie
Warum ist die Inditex-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am Morgen des 25. November 2026 um 1,20 Prozent auf 59,00 Euro. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Anleger positionieren sich vor den Neunmonatszahlen und dem Weihnachtsgeschäft.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Inditex-Aktie?
Die ISIN lautet ES0148396007, die WKN A11873. In Madrid wird die Aktie unter ITX gehandelt, auf Xetra unter IXD1 und in den USA außerbörslich unter IDEXY.
Wann legt Inditex die nächsten Zahlen vor?
Laut Marktberichten am 2. Dezember 2026. Dann veröffentlicht der Konzern die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres.
Welche Marken gehören zu Inditex?
Neben Zara gehören unter anderem Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home und Lefties zum Konzern.
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