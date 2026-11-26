Erkennbar ist nur das Umfeld. Der Londoner Markt erholt sich am Donnerstag auf breiter Front, der FTSE 250 liegt knapp 1 Prozent im Plus. Die Inchcape-Aktie läuft allerdings schon seit Tagen besser als der Index: Am Mittwoch, als der FTSE 250 fast 1 Prozent verlor, legte sie leicht zu. Am Montag hatte sie noch bei 632,5 Pence geschlossen – seither summiert sich das Plus auf gut 6 Prozent.

Zuvor war die Aktie lange gefallen. Anfang November lag sie rund 16 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn. Im März hatte das Management angekündigt, das Absatzwachstum werde 2026 am unteren Ende der eigenen Spanne liegen, vor allem wegen der Region Asien-Pazifik.