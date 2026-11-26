Manchmal steigt eine Aktie, ohne dass jemand eine Meldung findet. Die Inchcape-Aktie (ISIN: GB00B61TVQ02, Symbol London: INCH, Symbol Deutschland: IJCA) gewinnt am Donnerstagvormittag 4,09 Prozent auf 674,0 Pence und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern.
Inchcape-Aktie FTSE 350 Gewinner: Plus 4 Prozent ohne Nachricht – der Autohändler setzt seine Erholung fort
Die Inchcape-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,1 Prozent und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Seit Montag hat der Kurs des weltweit tätigen Autovertriebs gut 6 Prozent zugelegt – vom Jahreshoch ist er weit entfernt.
FTSE 350 Gewinner Inchcape
Warum die Inchcape-Aktie steigt: Rückenwind vom Markt, kein eigener Auslöser
Inchcape hat am Donnerstag nichts veröffentlicht. Auch eine neue Analystenstudie ist nicht bekannt.
Erkennbar ist nur das Umfeld. Der Londoner Markt erholt sich am Donnerstag auf breiter Front, der FTSE 250 liegt knapp 1 Prozent im Plus. Die Inchcape-Aktie läuft allerdings schon seit Tagen besser als der Index: Am Mittwoch, als der FTSE 250 fast 1 Prozent verlor, legte sie leicht zu. Am Montag hatte sie noch bei 632,5 Pence geschlossen – seither summiert sich das Plus auf gut 6 Prozent.
Zuvor war die Aktie lange gefallen. Anfang November lag sie rund 16 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn. Im März hatte das Management angekündigt, das Absatzwachstum werde 2026 am unteren Ende der eigenen Spanne liegen, vor allem wegen der Region Asien-Pazifik.
Hintergrund
Das Geschäft: Vertrieb für Autohersteller in kleineren Märkten
Inchcape verkauft keine eigenen Autos. Das Londoner Unternehmen übernimmt für Hersteller Import, Vertrieb und Kundendienst in Ländern, in denen sich eine eigene Organisation für diese nicht lohnt. Berichtet wird in den Regionen Asien-Pazifik, Europa und Afrika sowie Amerika. Der Börsenwert liegt bei rund 2,2 Milliarden Pfund.
Absatz
Das Wachstum hängt an der Nachfrage in Asien-Pazifik und Lateinamerika.
Rückkauf
Der laufende Aktienrückkauf stützt den Gewinn je Aktie.
Dividende
Zuletzt zahlte Inchcape 22,8 Pence als Schluss- und 10,8 Pence als Zwischendividende.
Kursspanne
Das Jahrestief liegt bei 604,5 Pence, das Jahreshoch bei 895 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Inchcape plc
- Geschäft
- Vertrieb und Handel von Automobilen für Hersteller weltweit
- ISIN
- GB00B61TVQ02
- Symbol London / Deutschland
- INCH / IJCA
- Kurs London
- 674,0 Pence (+4,09 %)
- Jahresspanne
- 604,5 bis 895 Pence
- Börsenwert
- rund 2,2 Milliarden Pfund
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Inchcape-Aktie
Warum ist die Inchcape-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt. Die Aktie steigt mit dem erholten Gesamtmarkt und setzt eine seit Montag laufende Erholung fort.
Was macht Inchcape?
Das Unternehmen übernimmt für Autohersteller Import, Vertrieb und Service in zahlreichen Ländern.
Kauft Inchcape eigene Aktien zurück?
Ja, über ein laufendes Rückkaufprogramm.
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