Eine Aktie unter einem Dollar – und ein Analyst, der ein Vielfaches erwartet: JonesTrading-Analyst Boris Peaker bleibt für die IN8bio-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 5 US-Dollar. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei 0,86 US-Dollar. IN8bio entwickelt Therapien mit sogenannten Gamma-Delta-T-Zellen, einer besonderen Art von Immunzellen.
IN8bio-Aktie: Pennystock unter einem Dollar – was ein Analyst in der Zelltherapie sieht
Die Aktie von IN8bio notiert bei 0,86 US-Dollar. JonesTrading-Analyst Boris Peaker bleibt dennoch bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 5 US-Dollar. IN8bio entwickelt Immunzell-Therapien gegen Leukämie und Hirntumoren.
Steckbrief
- Unternehmen
- IN8bio, Inc.
- Handelssymbol
- INAB (Nasdaq)
- Analyst
- Boris Peaker
- Bank
- JonesTrading
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 5 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
JonesTrading zur IN8bio-Aktie
Immunzellen gegen Leukämie – Peaker bleibt optimistisch
Boris Peaker hält an seiner Kaufempfehlung fest. Im Fokus steht die Leukämie-Therapie INB-100.
INB-100 soll Rückfälle bei Patienten mit Hochrisiko-Leukämie nach einer Stammzelltransplantation verhindern. In einer früheren Auswertung blieben alle Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in Remission.
Langzeitdaten zu INB-100 will IN8bio Ende 2026 auf einem Fachkongress vorstellen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JonesTrading-Analyst Boris Peaker zu lesen ist:
Starke Frühdaten
Bei AML-Patienten lag die Ein-Jahres-Überlebensrate in der früheren Auswertung bei 100 Prozent.
Neue Plattform
Mit INB-619 entwickelt IN8bio einen neuen Ansatz für Krebs und Autoimmunerkrankungen.
Tierdaten bis Jahresende
Erste Daten aus Tierversuchen zu INB-619 sind bis Ende 2026 geplant.
Hirntumor-Daten
Daten zur Behandlung von Glioblastomen wurden in einer Fachzeitschrift veröffentlicht.
Kleine Firma, hohes Risiko
IN8bio hat Programme pausiert, um Geld zu sparen. Die Studien sind klein und noch in frühen Phasen.
Ein Kurs unter einem Dollar kann zudem Probleme mit der Börsennotierung bringen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist JonesTrading Institutional Services LLC, Analyst Boris Peaker. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 5 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jonestrading.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
IN8bio, Inc. (INAB): Kaufen, Kursziel 5,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 18:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 18:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.