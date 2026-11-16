IN8bio-Aktie: Pennystock unter einem Dollar – was ein Analyst in der Zelltherapie sieht

INB-100 soll Rückfälle bei Patienten mit Hochrisiko-Leukämie nach einer Stammzelltransplantation verhindern. In einer früheren Auswertung blieben alle Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in Remission.

Langzeitdaten zu INB-100 will IN8bio Ende 2026 auf einem Fachkongress vorstellen.