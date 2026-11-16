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Immunic-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 22 Dollar vor den Phase-3-Daten

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Immunic und nennt ein Kursziel von 22 US-Dollar. Zum Kurs von 7,61 US-Dollar sind das rund 189 Prozent Potenzial. Bis Jahresende erwartet Immunic die entscheidenden Studiendaten zu Multipler Sklerose.

Immunic-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 22 Dollar vor den Phase-3-Daten
Bild: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
22 $
Kurs 16.11.2026
7,61 $
Abstand zum Kursziel
+189,1 %

Steckbrief

Unternehmen
Immunic, Inc.
Handelssymbol
IMUX (Nasdaq)
Analyst
Matthew Caufield
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
22 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Vor dem großen Datentag: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die Immunic-Aktie und nennt ein Kursziel von 22 US-Dollar. Zum Kurs von 7,61 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 189 Prozent. Immunic entwickelt Tabletten gegen Multiple Sklerose und andere Erkrankungen des Nervensystems.

H.C. Wainwright zur Immunic-Aktie

Alles oder nichts bei MS – Caufield setzt auf Erfolg

Matthew Caufield bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Die Aktie steht vor einem entscheidenden Ereignis.

Der Wirkstoff Vidofludimus Calcium wird in den beiden Phase-3-Studien ENSURE-1 und ENSURE-2 bei schubförmiger Multipler Sklerose getestet. Mehr als 2.200 Patienten in 15 Ländern nehmen teil.

Die ersten Hauptergebnisse erwartet Immunic bis Ende 2026.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield zu lesen ist:

  1. Tablette statt Spritze

    Vidofludimus wird als Tablette eingenommen und soll zusätzlich nervenschützend wirken.

  2. Zulassung in Sicht

    Bei positiven Daten will Immunic Mitte 2027 die Zulassung in den USA beantragen.

  3. Neues Geld

    Im Februar 2026 sammelte Immunic in einer Privatplatzierung 200 Millionen US-Dollar ein.

  4. Weitere Indikation

    Eine Phase-3-Studie bei progressiver MS ist geplant.

Binäres Ereignis

Die Phase-3-Daten entscheiden über die Zukunft des Unternehmens. Ein Erfolg könnte den Wert vervielfachen, ein Misserfolg ihn stark drücken.

Die Aktie dürfte bis dahin stark schwanken.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Matthew Caufield. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Immunic, Inc. (IMUX): Kaufen, Kursziel 22,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:33 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:33 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.