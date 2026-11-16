Vor dem großen Datentag: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die Immunic-Aktie und nennt ein Kursziel von 22 US-Dollar. Zum Kurs von 7,61 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 189 Prozent. Immunic entwickelt Tabletten gegen Multiple Sklerose und andere Erkrankungen des Nervensystems.
Immunic-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 22 Dollar vor den Phase-3-Daten
H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Immunic und nennt ein Kursziel von 22 US-Dollar. Zum Kurs von 7,61 US-Dollar sind das rund 189 Prozent Potenzial. Bis Jahresende erwartet Immunic die entscheidenden Studiendaten zu Multipler Sklerose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Immunic, Inc.
- Handelssymbol
- IMUX (Nasdaq)
- Analyst
- Matthew Caufield
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 22 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Immunic-Aktie
Alles oder nichts bei MS – Caufield setzt auf Erfolg
Matthew Caufield bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Die Aktie steht vor einem entscheidenden Ereignis.
Der Wirkstoff Vidofludimus Calcium wird in den beiden Phase-3-Studien ENSURE-1 und ENSURE-2 bei schubförmiger Multipler Sklerose getestet. Mehr als 2.200 Patienten in 15 Ländern nehmen teil.
Die ersten Hauptergebnisse erwartet Immunic bis Ende 2026.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield zu lesen ist:
Tablette statt Spritze
Vidofludimus wird als Tablette eingenommen und soll zusätzlich nervenschützend wirken.
Zulassung in Sicht
Bei positiven Daten will Immunic Mitte 2027 die Zulassung in den USA beantragen.
Neues Geld
Im Februar 2026 sammelte Immunic in einer Privatplatzierung 200 Millionen US-Dollar ein.
Weitere Indikation
Eine Phase-3-Studie bei progressiver MS ist geplant.
Binäres Ereignis
Die Phase-3-Daten entscheiden über die Zukunft des Unternehmens. Ein Erfolg könnte den Wert vervielfachen, ein Misserfolg ihn stark drücken.
Die Aktie dürfte bis dahin stark schwanken.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Matthew Caufield. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Immunic, Inc. (IMUX): Kaufen, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
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