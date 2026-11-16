Eine Infusion gegen eine seltene Krankheit: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Immix-Biopharma-Aktie und hebt das Kursziel von 25 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 7,93 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 240 Prozent. Immix entwickelt mit NXC-201 eine CAR-T-Zelltherapie gegen die AL-Amyloidose.
Immix-Biopharma-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 27 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Immix-Biopharma-Aktie und hebt das Kursziel von 25 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 7,93 US-Dollar sind das rund 240 Prozent Potenzial. Die CAR-T-Therapie NXC-201 zielt auf die seltene AL-Amyloidose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Immix Biopharma, Inc.
- Handelssymbol
- IMMX (Nasdaq)
- Analyst
- Robert Burns
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 27 US-Dollar (zuvor 25 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Immix-Biopharma-Aktie
Hohe Ansprechraten – Burns legt erneut nach
Robert Burns hebt sein Kursziel bereits zum wiederholten Mal an: Im Mai hatte er es nach neuen Studiendaten von 15 auf 20 US-Dollar erhöht, im August auf 25 US-Dollar.
Nach den Daten aus dem Frühjahr hatte H.C. Wainwright die Zulassungswahrscheinlichkeit für NXC-201 von 85 auf 95 Prozent heraufgesetzt.
Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt darauf, dass NXC-201 die erste zugelassene Therapie für Patienten mit wiederkehrender oder nicht ansprechender AL-Amyloidose wird.
Die Argumente von Robert Burns
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns stützt:
Starke Daten
In der Studie NEXICART-2 erreichte ein sehr hoher Anteil der Patienten ein vollständiges Ansprechen.
Rückenwind der FDA
NXC-201 hat den Status als Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy), die RMAT-Einstufung und den Orphan-Drug-Status erhalten.
Keine Konkurrenz
Für die rezidivierte oder refraktäre AL-Amyloidose gibt es bislang keine zugelassene Therapie.
Einmalige Behandlung
Anders als etablierte Therapien wird die CAR-T-Behandlung nur einmal verabreicht.
Breite Unterstützung der Analysten
Auch andere Häuser wie BofA Securities, Needham und Morgan Stanley empfehlen die Aktie zum Kauf. Zuletzt sammelte Immix mit einer Aktienplatzierung 125 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von NXC-201 ein.
Die AL-Amyloidose ist eine seltene Erkrankung, bei der sich fehlgefaltete Eiweiße in Organen wie Herz und Nieren ablagern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Robert Burns. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 27 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Immix Biopharma, Inc. (IMMX): Kaufen, Kursziel 27,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:06 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:06 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
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