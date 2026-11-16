Immix-Biopharma-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 27 Dollar

Nach den Daten aus dem Frühjahr hatte H.C. Wainwright die Zulassungswahrscheinlichkeit für NXC-201 von 85 auf 95 Prozent heraufgesetzt.

Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt darauf, dass NXC-201 die erste zugelassene Therapie für Patienten mit wiederkehrender oder nicht ansprechender AL-Amyloidose wird.