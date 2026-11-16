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Immix-Biopharma-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 27 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Immix-Biopharma-Aktie und hebt das Kursziel von 25 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 7,93 US-Dollar sind das rund 240 Prozent Potenzial. Die CAR-T-Therapie NXC-201 zielt auf die seltene AL-Amyloidose.

Immix-Biopharma-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 27 Dollar
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/moderne-gerate-mit-okularen-im-labor-5752262/
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 25 $)
27 $
Kurs 16.11.2026
7,93 $
Abstand zum Kursziel
+240,5 %

Steckbrief

Unternehmen
Immix Biopharma, Inc.
Handelssymbol
IMMX (Nasdaq)
Analyst
Robert Burns
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
27 US-Dollar (zuvor 25 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Eine Infusion gegen eine seltene Krankheit: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Immix-Biopharma-Aktie und hebt das Kursziel von 25 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 7,93 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 240 Prozent. Immix entwickelt mit NXC-201 eine CAR-T-Zelltherapie gegen die AL-Amyloidose.

H.C. Wainwright zur Immix-Biopharma-Aktie

Hohe Ansprechraten – Burns legt erneut nach

Robert Burns hebt sein Kursziel bereits zum wiederholten Mal an: Im Mai hatte er es nach neuen Studiendaten von 15 auf 20 US-Dollar erhöht, im August auf 25 US-Dollar.

Nach den Daten aus dem Frühjahr hatte H.C. Wainwright die Zulassungswahrscheinlichkeit für NXC-201 von 85 auf 95 Prozent heraufgesetzt.

Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt darauf, dass NXC-201 die erste zugelassene Therapie für Patienten mit wiederkehrender oder nicht ansprechender AL-Amyloidose wird.

Die Argumente von Robert Burns

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns stützt:

  1. Starke Daten

    In der Studie NEXICART-2 erreichte ein sehr hoher Anteil der Patienten ein vollständiges Ansprechen.

  2. Rückenwind der FDA

    NXC-201 hat den Status als Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy), die RMAT-Einstufung und den Orphan-Drug-Status erhalten.

  3. Keine Konkurrenz

    Für die rezidivierte oder refraktäre AL-Amyloidose gibt es bislang keine zugelassene Therapie.

  4. Einmalige Behandlung

    Anders als etablierte Therapien wird die CAR-T-Behandlung nur einmal verabreicht.

Breite Unterstützung der Analysten

Auch andere Häuser wie BofA Securities, Needham und Morgan Stanley empfehlen die Aktie zum Kauf. Zuletzt sammelte Immix mit einer Aktienplatzierung 125 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von NXC-201 ein.

Die AL-Amyloidose ist eine seltene Erkrankung, bei der sich fehlgefaltete Eiweiße in Organen wie Herz und Nieren ablagern.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Robert Burns. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 27 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Immix Biopharma, Inc. (IMMX): Kaufen, Kursziel 27,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:06 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:06 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.