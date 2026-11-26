Warum ist die IMCD-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 1,25 Prozent auf 105,20 Euro und folgt dem freundlichen Gesamtmarkt. Bereits am Mittwoch hatte sie 1,37 Prozent gewonnen.

Wie lauten ISIN und WKN der IMCD-Aktie?

ISIN NL0010801007, WKN A116P8, Symbol in Amsterdam IMCD.

Was macht IMCD?

IMCD vertreibt Spezialchemikalien und Zutaten für Hersteller aus Branchen wie Pharma, Lebensmittel, Kosmetik und Lacke.