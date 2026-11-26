Leise, aber stetig: Der Spezialchemie-Händler aus Rotterdam setzt seinen Anstieg fort. Die IMCD-Aktie (ISIN: NL0010801007, WKN: A116P8, Handelssymbol Amsterdam: IMCD, Xetra-Kürzel: INX, US-Handelssymbol: IMCDY) gewinnt am Donnerstagmorgen 1,25 Prozent auf 105,20 Euro. IMCD gehört damit wie am Mittwoch zu den AEX Gewinnern.
IMCD-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,3 Prozent auf über 105 Euro – zweiter Gewinntag in Folge
Die IMCD-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,25 Prozent auf 105,20 Euro und zählt erneut zu den AEX Gewinnern. Der Chemiehändler legt den zweiten Tag zu.
Die Gründe
Ein ruhiger Wert in freundlichem Markt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner IMCD steigt mit dem Gesamtmarkt, der nach der späten Erholung an der Wall Street 1,33 Prozent gewinnt. Auffällig ist, dass die IMCD-Aktie schon am schwachen Mittwoch zulegte, als der AEX 1,3 Prozent verlor. Das Geschäft des Zwischenhändlers für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten gilt als wenig schwankungsanfällig.
Wachsendes Ergebnis
Nach neun Monaten lag das operative EBITA bei 425 Millionen Euro, 8 Prozent über dem Vorjahr.
Starkes Jahr
Seit Jahresbeginn hat die IMCD-Aktie laut Lynx rund ein Drittel gewonnen.
Zölle weniger hart
Die US-Vorschläge gelten als milder als befürchtet. Für einen weltweit tätigen Händler ist das eine gute Nachricht.
Häufige Fragen zur IMCD-Aktie
Warum ist die IMCD-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,25 Prozent auf 105,20 Euro und folgt dem freundlichen Gesamtmarkt. Bereits am Mittwoch hatte sie 1,37 Prozent gewonnen.
Wie lauten ISIN und WKN der IMCD-Aktie?
ISIN NL0010801007, WKN A116P8, Symbol in Amsterdam IMCD.
Was macht IMCD?
IMCD vertreibt Spezialchemikalien und Zutaten für Hersteller aus Branchen wie Pharma, Lebensmittel, Kosmetik und Lacke.
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