Warum ist die IMCD-Aktie heute AEX Gewinner?

Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie stieg in einem Markt, in dem Anleger Chip- und Bankwerte verkauften und stabile Geschäftsmodelle suchten.

Wie stark stieg die IMCD-Aktie?

Um 1,37 Prozent auf 103,90 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der IMCD-Aktie?

ISIN NL0010801007, WKN A116P8, Handelssymbol IMCD, Xetra-Kürzel INX, US-Handelssymbol IMCDY.

Wie liefen die jüngsten Zahlen?

In neun Monaten stieg das EBITA um 8 Prozent auf 425 Millionen Euro, das Nettoergebnis um 17 Prozent auf 211 Millionen Euro.