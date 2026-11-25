Unauffällig, aber im Plus: Die IMCD-Aktie (ISIN: NL0010801007, WKN: A116P8, Handelssymbol: IMCD, Xetra-Kürzel: INX, US-Handelssymbol: IMCDY) gehört am Mittwoch zu den fünf größten AEX Gewinnern. Die IMCD-Aktie schloss in Amsterdam 1,37 Prozent höher bei 103,90 Euro. Der AEX verlor am selben Tag 1,3 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Rotterdamer Distributor für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten profitiert davon, dass Anleger Technologiewerte meiden.
IMCD-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,4 Prozent – der Chemiehändler steigt gegen den Markt
Die IMCD-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,37 Prozent auf 103,90 Euro. Ohne eigene Nachricht legt der Spezialchemie-Distributor zu, während der AEX 1,3 Prozent verliert.
Die Gründe für den Kursgewinn
IMCD-Aktie: gefragt, weil sie kein Tech-Wert ist
Für den Kursgewinn der IMCD-Aktie nennt kein Marktbericht einen Anlass. Das Umfeld erklärt die Bewegung.
Der AEX schloss 1,3 Prozent tiefer bei 1.063,44 Punkten. Chipwerte verloren bis zu 7,8 Prozent, auch Banken gaben deutlich nach. Gewinner waren Unternehmen mit stabilem, wenig konjunkturabhängigem Geschäft. IMCD passt in dieses Muster: Der Konzern besitzt keine eigenen Chemiefabriken, sondern vertreibt Spezialchemikalien und Zutaten für Hersteller aus Branchen wie Pharma, Lebensmittel und Körperpflege. Das Geschäft benötigt wenig Kapital und liefert verlässliche Mittelzuflüsse.
Abkehr von Technologie
Nach dem Einbruch von Nvidia und den Chipwerten suchen Anleger Alternativen außerhalb des KI-Themas.
Starke Zahlen im November
IMCD hatte am 5. November kräftiges Wachstum für die ersten neun Monate gemeldet.
Kapitalschonendes Modell
Als Händler ohne eigene Produktion ist IMCD weniger anfällig für Überkapazitäten in der Chemie.
Zahlen und Ausblick
Gewinn wächst schneller als der Umsatz, alle Regionen legen zu
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte IMCD einen Umsatz von 3.965 Millionen Euro, währungsbereinigt 10 Prozent mehr. Der Rohertrag stieg auf 991 Millionen Euro, das EBITA um 8 Prozent auf 425 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Nettoergebnis von 211 Millionen Euro, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Im dritten Quartal wuchs das EBITA aus eigener Kraft um 14 Prozent, mit Beiträgen aus allen Regionen. Der freie Cashflow erreichte 317 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet IMCD organisches EBITA-Wachstum.
Häufige Fragen zur IMCD-Aktie
Warum ist die IMCD-Aktie heute AEX Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie stieg in einem Markt, in dem Anleger Chip- und Bankwerte verkauften und stabile Geschäftsmodelle suchten.
Wie stark stieg die IMCD-Aktie?
Um 1,37 Prozent auf 103,90 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der IMCD-Aktie?
ISIN NL0010801007, WKN A116P8, Handelssymbol IMCD, Xetra-Kürzel INX, US-Handelssymbol IMCDY.
Wie liefen die jüngsten Zahlen?
In neun Monaten stieg das EBITA um 8 Prozent auf 425 Millionen Euro, das Nettoergebnis um 17 Prozent auf 211 Millionen Euro.
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