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IHG-Aktie: Bernstein-Analyst Richard Clarke hebt das Kursziel kräftig auf 177 Dollar – bleibt aber bei „Market Perform“

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Bernstein-Analyst Richard Clarke hebt das Kursziel für die IHG-Aktie deutlich von 154 auf 177 US-Dollar, bleibt aber bei „Market Perform“. Die in New York gehandelten ADRs schlossen am Freitag bei 179,93 US-Dollar – leicht über dem neuen Ziel. IHG hatte zuletzt ein beschleunigtes RevPAR-Wachstum gemeldet.

Abendliche Altstadt mit beleuchteter Burg, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur Bernstein-Einstufung und Kennzahlen Market Perform, 177 Dollar, 179,93 Dollar
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/de-de/foto/stadt-nacht-gebaude-abend-8285916/, Medium 2499); Grafik: aktiencheck.de
Rating Bernstein (bestätigt)
Market Perform
Kursziel (zuvor 154 $)
177 $
Schlusskurs ADR 13.11.2026
179,93 $
RevPAR-Wachstum weltweit im dritten Quartal
+5,3 %

Steckbrief

Unternehmen
InterContinental Hotels Group PLC (ADR)
Handelssymbol
IHG (NYSE)
Analyst
Richard Clarke
Bank
Bernstein
Rating
Market Perform (bestätigt)
Kursziel
177 US-Dollar (zuvor 154 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Kräftiger Schritt, gleiche Haltung: Bernstein-Analyst Richard Clarke hebt das Kursziel für die IHG-Aktie um rund 15 Prozent von 154 auf 177 US-Dollar, bleibt aber bei „Market Perform“. Die in New York gehandelten ADRs des Holiday-Inn- und InterContinental-Betreibers schlossen am Freitag bei 179,93 US-Dollar und damit knapp über dem neuen Ziel.

Bernstein zur IHG-Aktie

Erste Anhebung seit Mai – Clarke zieht dem Kurs hinterher

Richard Clarke hatte sein Kursziel für die IHG-Aktie zuletzt im Mai von 141 auf 154 US-Dollar angehoben. Seitdem ist die Aktie deutlich darüber hinausgelaufen.

Mit 177 US-Dollar schließt Bernstein nun weitgehend zum Kurs auf. Andere Häuser sind optimistischer: Jefferies sieht 195 US-Dollar, Goldman Sachs 188 US-Dollar – beide mit „Buy“. Die Aktienanalyse von Bernstein bleibt damit die vorsichtigere Stimme.

Bernstein hatte die Aktie bereits früher von „Underperform“ auf „Market Perform“ hochgestuft und dabei auf Gewinnanhebungen nach einem Kreditkarten-Deal verwiesen.

Die Argumente von Richard Clarke

Die jüngsten Zahlen von IHG liefern die Grundlage für die Einschätzung von Bernstein-Analyst Richard Clarke:

  1. RevPAR beschleunigt

    Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer stieg im dritten Quartal weltweit um 5,3 Prozent, in Amerika um 6,8 Prozent.

  2. Mehr Hotels

    Das Netz wuchs netto um 4,9 Prozent auf 1,06 Millionen Zimmer in 7.186 Hotels, die Pipeline umfasst 353.000 Zimmer.

  3. Hohe Rückkäufe

    Von den geplanten 950 Millionen US-Dollar an Aktienrückkäufen für 2026 waren 707 Millionen US-Dollar umgesetzt.

  4. Schwäche in China

    In Greater China fiel der RevPAR im Quartal um 3,3 Prozent – ein Bremsklotz im Portfolio.

Mehr als 1,2 Milliarden Dollar für die Aktionäre

IHG zeigte sich zuversichtlich, die Markterwartungen für das Gesamtjahr zu erreichen. In den ersten neun Monaten eröffnete der Konzern 289 Hotels und unterzeichnete Verträge für 516 weitere.

Inklusive Dividenden will IHG 2026 mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeben. Die Rückkäufe haben die Aktienzahl bereits um 3,1 Prozent reduziert.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein (Société Générale / AllianceBernstein), Analyst Richard Clarke. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 177 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

InterContinental Hotels Group PLC (ADR) (IHG): Halten, Kursziel 177,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Bernstein (Analyst Richard Clarke). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 13:13 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 13:13 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Bernstein (Analyst Richard Clarke).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.