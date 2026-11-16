IHG-Aktie: Bernstein-Analyst Richard Clarke hebt das Kursziel kräftig auf 177 Dollar – bleibt aber bei „Market Perform“

Mit 177 US-Dollar schließt Bernstein nun weitgehend zum Kurs auf. Andere Häuser sind optimistischer: Jefferies sieht 195 US-Dollar, Goldman Sachs 188 US-Dollar – beide mit „Buy“. Die Aktienanalyse von Bernstein bleibt damit die vorsichtigere Stimme.

Bernstein hatte die Aktie bereits früher von „Underperform“ auf „Market Perform“ hochgestuft und dabei auf Gewinnanhebungen nach einem Kreditkarten-Deal verwiesen.