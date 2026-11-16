Kräftiger Schritt, gleiche Haltung: Bernstein-Analyst Richard Clarke hebt das Kursziel für die IHG-Aktie um rund 15 Prozent von 154 auf 177 US-Dollar, bleibt aber bei „Market Perform“. Die in New York gehandelten ADRs des Holiday-Inn- und InterContinental-Betreibers schlossen am Freitag bei 179,93 US-Dollar und damit knapp über dem neuen Ziel.
IHG-Aktie: Bernstein-Analyst Richard Clarke hebt das Kursziel kräftig auf 177 Dollar – bleibt aber bei „Market Perform“
Bernstein-Analyst Richard Clarke hebt das Kursziel für die IHG-Aktie deutlich von 154 auf 177 US-Dollar, bleibt aber bei „Market Perform“. Die in New York gehandelten ADRs schlossen am Freitag bei 179,93 US-Dollar – leicht über dem neuen Ziel. IHG hatte zuletzt ein beschleunigtes RevPAR-Wachstum gemeldet.
Steckbrief
- Unternehmen
- InterContinental Hotels Group PLC (ADR)
- Handelssymbol
- IHG (NYSE)
- Analyst
- Richard Clarke
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 177 US-Dollar (zuvor 154 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Bernstein zur IHG-Aktie
Erste Anhebung seit Mai – Clarke zieht dem Kurs hinterher
Richard Clarke hatte sein Kursziel für die IHG-Aktie zuletzt im Mai von 141 auf 154 US-Dollar angehoben. Seitdem ist die Aktie deutlich darüber hinausgelaufen.
Mit 177 US-Dollar schließt Bernstein nun weitgehend zum Kurs auf. Andere Häuser sind optimistischer: Jefferies sieht 195 US-Dollar, Goldman Sachs 188 US-Dollar – beide mit „Buy“. Die Aktienanalyse von Bernstein bleibt damit die vorsichtigere Stimme.
Bernstein hatte die Aktie bereits früher von „Underperform“ auf „Market Perform“ hochgestuft und dabei auf Gewinnanhebungen nach einem Kreditkarten-Deal verwiesen.
Die Argumente von Richard Clarke
Die jüngsten Zahlen von IHG liefern die Grundlage für die Einschätzung von Bernstein-Analyst Richard Clarke:
RevPAR beschleunigt
Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer stieg im dritten Quartal weltweit um 5,3 Prozent, in Amerika um 6,8 Prozent.
Mehr Hotels
Das Netz wuchs netto um 4,9 Prozent auf 1,06 Millionen Zimmer in 7.186 Hotels, die Pipeline umfasst 353.000 Zimmer.
Hohe Rückkäufe
Von den geplanten 950 Millionen US-Dollar an Aktienrückkäufen für 2026 waren 707 Millionen US-Dollar umgesetzt.
Schwäche in China
In Greater China fiel der RevPAR im Quartal um 3,3 Prozent – ein Bremsklotz im Portfolio.
Mehr als 1,2 Milliarden Dollar für die Aktionäre
IHG zeigte sich zuversichtlich, die Markterwartungen für das Gesamtjahr zu erreichen. In den ersten neun Monaten eröffnete der Konzern 289 Hotels und unterzeichnete Verträge für 516 weitere.
Inklusive Dividenden will IHG 2026 mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeben. Die Rückkäufe haben die Aktienzahl bereits um 3,1 Prozent reduziert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein (Société Générale / AllianceBernstein), Analyst Richard Clarke. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 177 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
InterContinental Hotels Group PLC (ADR) (IHG): Halten, Kursziel 177,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Analyst Richard Clarke). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Analyst Richard Clarke).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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