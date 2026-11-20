Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden hat die IG Metall den Weg für 24-Stunden-Warnstreiks freigemacht. Das war am 12. November die Linie des Vorstands. Eine vierte Runde ist nicht vereinbart. Bisher nahmen laut IG Metall 464.000 Beschäftigte an stundenweisen Warnstreiks teil. Ganztägige Warnstreiks gab es zuletzt 2018: damals rund 500.000 Beschäftigte in 250 Betrieben. Diesmal plant der Vorstand eine dreistellige Zahl an Betrieben. Urabstimmungen sind für Warnstreiks nicht nötig, sie wären erst der Schritt vor einem unbefristeten Arbeitskampf.

Die Gewerkschafts-Vorsitzende Christiane Benner sagte nach der dritten Runde in Düsseldorf: „Die Arbeitgeber haben Beton angerührt.“ Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter nannte die Eskalation „völlig überflüssig und schädlich“. Beide Seiten bleiben damit in Stellung, und der Konflikt trifft die Branche in einer Phase des Stellenabbaus.