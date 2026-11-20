Die IG Metall greift heute zum schärfsten Mittel unterhalb der Urabstimmung: Erstmals seit acht Jahren stehen Beschäftigte in Hunderten Betrieben einen ganzen Tag im Warnstreik, wie Reuters am Morgen berichtete. Auf der anderen Seite steht ein Arbeitgeberangebot von 1,3 Prozent, das erst im Sommer 2028 greifen soll, gegen die Forderung von 5 Prozent. Die Mercedes-Benz Aktie (Xetra: MBG) und die übrigen Autoaktien gehören im DAX zu den Werten, die ein längerer Konflikt belasten könnte. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten; um 7:10 Uhr sah ihn IG bei rund 25.122 Punkten.
IG-Metall-Warnstreik: Erstmals seit acht Jahren 24 Stunden – 5 Prozent Forderung gegen 1,3 Prozent Angebot, was kostet die Eskalation Mercedes-Benz Aktie und DAX?
Die IG Metall ruft heute zum ersten ganztägigen Warnstreik seit acht Jahren auf. Die Arbeitgeber bieten 1,3 Prozent erst ab Juli 2028, die Gewerkschaft fordert 5 Prozent. Was das für Autoaktien, Industrie und den DAX heißt.
Die Eskalation
Warum streikt die IG Metall 24 Stunden?
Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden hat die IG Metall den Weg für 24-Stunden-Warnstreiks freigemacht. Das war am 12. November die Linie des Vorstands. Eine vierte Runde ist nicht vereinbart. Bisher nahmen laut IG Metall 464.000 Beschäftigte an stundenweisen Warnstreiks teil. Ganztägige Warnstreiks gab es zuletzt 2018: damals rund 500.000 Beschäftigte in 250 Betrieben. Diesmal plant der Vorstand eine dreistellige Zahl an Betrieben. Urabstimmungen sind für Warnstreiks nicht nötig, sie wären erst der Schritt vor einem unbefristeten Arbeitskampf.
Die Gewerkschafts-Vorsitzende Christiane Benner sagte nach der dritten Runde in Düsseldorf: „Die Arbeitgeber haben Beton angerührt.“ Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter nannte die Eskalation „völlig überflüssig und schädlich“. Beide Seiten bleiben damit in Stellung, und der Konflikt trifft die Branche in einer Phase des Stellenabbaus.
Zahlen
Was liegt auf dem Verhandlungstisch?
|Punkt
|IG Metall
|Arbeitgeber
|Entgelt
|5 % in zwölf Monaten
|1,3 % ab Juli 2028
|Einmalzahlung
|Gewinnbeteiligung, soziale Komponente
|einige hundert Euro im Juli 2027, nur wo es läuft
|Laufzeit
|kürzer, mit Zukunftssicherung
|wesentlich länger, 20 Monate ohne tabellenwirksame Erhöhung
|Bedingung
|Zusagen zu Standorten und Investitionen
|Öffnungsklauseln, etwa 40-Stunden-Woche oder Weihnachtsgeld
Positionen laut IG Metall; Arbeitgeberangebot nach Darstellung der Gewerkschaft.
Quelle: IG Metall (Pressemitteilung 12.11.2026, Hintergrundseite Stand 16.11.2026), ZDFheute
Die Gewerkschaft beruft sich auf eine Inflation von zuletzt 2,8 Prozent und Prognosen bis 3,3 Prozent für 2027. Die Arbeitgeber verweisen auf den Kostendruck. Wie hoch der Preisdruck in der Industrie ist, zeigen die Erzeugerpreise: Im September lagen sie laut Destatis 6,7 Prozent über dem Vorjahr, der stärkste Anstieg seit März 2023; die Daten für Oktober erscheinen heute um 8:00 Uhr. Die Lohnkostenquote nennt die IG Metall mit 16,9 Prozent in der Metall- und Elektroindustrie und 10,7 Prozent in der Autoindustrie; das ist ihre Rechnung.
Börse
Welche Aktien trifft ein längerer Streik?
Betroffen ist die gesamte Metall- und Elektroindustrie: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Siemens und Zulieferer. Konkrete Produktionsausfälle oder Streikkosten nennen die geprüften Quellen für heute nicht. Das ist ein offener Punkt: Ein einzelner Warnstreiktag bremst die Fertigung nur kurz, die Wirkung wächst mit der Dauer und möglichen Folgestreiks. Als Einschätzung der Redaktion beobachten Anleger weniger den einzelnen Tag als die Frage, ob die Arbeitgeber ihre Öffnungsklauseln durchsetzen oder die Gewerkschaft Zusagen zu Standorten erzwingt. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ
Was ist ein 24-Stunden-Warnstreik?
Eine befristete Arbeitsniederlegung über einen vollen Tag während der Friedenspflicht-freien Tarifrunde. Sie braucht keine Urabstimmung.
Wie hoch ist das Angebot der Arbeitgeber?
1,3 Prozent ab Juli 2028 plus eine Einmalzahlung von einigen hundert Euro im Juli 2027 in Betrieben, in denen es läuft, nach Darstellung der IG Metall.
Wann ist die nächste Verhandlung?
Ein Termin für eine vierte Runde ist laut IG Metall nicht vereinbart.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.