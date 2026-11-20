Die Tarifrunde trifft eine Branche, die laut IG Metall mit Stellenabbau und Standortfragen ringt. Der Konflikt dreht sich deshalb nicht nur um Prozente, sondern auch um Zusagen zu Standorten und Beschäftigung. Für die Börse zählt vor allem, ob die Arbeitgeberseite im Lohn nachlegt und wie stark ein Abschluss die Lohnstückkosten in einer exportabhängigen Industrie belasten würde. Die Spanne zwischen 5 Prozent bei zwölf Monaten und 1 Prozent Einmalzahlung plus 1,3 Prozent erst ab Mitte 2028 ist groß; ein Kompromiss liegt nach heutigem Stand nicht in Sichtweite.

Einschätzung der Redaktion: Ein Abschluss, der näher an der Forderung liegt, würde die Kosten der Unternehmen erhöhen, könnte aber die Kaufkraft stützen; ein langer Konflikt würde Lieferketten belasten. Welche Variante eintritt, ist offen.