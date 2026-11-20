Die IG Metall zieht im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie die nächste Eskalationsstufe: Seit Donnerstagabend und an diesem Freitag, 20. November 2026, werden in mehreren Tarifgebieten Betriebe ganztägig bestreikt, laut Reuters erstmals seit acht Jahren in dieser Form. Betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben unter anderem drei BMW-Werke, Audi in Ingolstadt, mehrere Standorte von Bosch und ZF sowie Werften und Maschinenbauer an der Küste. Für Anleger der BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, FSE: BMW) und anderer Autoaktien kommt der Konflikt zu einer Zeit, in der der DAX ohnehin unter Druck steht: Der Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 1,5 Prozent auf 25.085 Punkte (dpa-AFX, 10:15 Uhr MEZ).
IG-Metall-Streik: BMW, Audi, ZF, TKMS und Stabilus im Ausstand - Was kostet der erste 24-Stunden-Warnstreik seit acht Jahren Autoaktien und Zulieferer?
Erstmals seit acht Jahren legt die IG Metall Betriebe ganztägig lahm: Bei BMW, Audi, ZF, TKMS und in Koblenz stehen die Bänder still. Was Forderung und Angebot trennt, welche börsennotierten Unternehmen betroffen sind und was Anleger jetzt beobachten.
Die Lage
Was fordert die IG Metall – und was bieten die Arbeitgeber?
Die Gewerkschaft verlangt 5 Prozent mehr Entgelt und höhere Ausbildungsvergütungen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben am 27. Oktober ein bundesweit abgestimmtes Angebot vorgelegt: eine Einmalzahlung im Juli 2027 von 1 Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts im jeweiligen Tarifgebiet sowie eine dauerhafte Erhöhung um 1,3 Prozent erst zum 1. Juli 2028, bei einer Laufzeit von 26 Monaten bis Ende 2028. Die Einmalzahlung kann durch die sogenannte automatische Differenzierung angepasst werden und ist daher nicht für alle Betriebe sicher. Laut dem Fachportal all-electronics (Stand 20.11.2026, 08:40 Uhr) wurde das Angebot bis heute nicht verbessert; einen neuen Verhandlungstermin gibt es demnach weiterhin nicht.
Wir verlangen ein klares Bekenntnis der anderen Seite zu Standorten und Beschäftigten!
Die Friedenspflicht endete am 31. Oktober; seit dem 1. November sind Warnstreiks zulässig. Nach Angaben von all-electronics beteiligten sich seit Anfang November bereits mehr als 400.000 Beschäftigte an kürzeren Warnstreiks. Gesamtmetall-Vertreter hatten die Aktionen als „überflüssig und schädlich" bezeichnet (indirekt wiedergegeben, all-electronics, Update 12.11.).
Betroffene Unternehmen
Welche börsennotierten Unternehmen sind heute betroffen?
Die IG Metall hat die Aktionen nach Tarifgebieten gestaffelt. Die folgende Übersicht fasst zusammen, was die Gewerkschaftsbezirke und das Fachportal all-electronics für den 20. November ankündigen. Einsatzzeiten legen die Betriebe vor Ort fest; nicht jede Ankündigung ist als tatsächlicher Streikbeginn bestätigt.
|Tarifgebiet
|Genannte Betriebe
|Umfang
|Bayern
|BMW (drei Werke), Audi Ingolstadt, Bosch, ZF, Benteler, Linamar
|zunächst 17 Betriebe
|Baden-Württemberg
|Mahle, Magna, Mapal u. a.
|21 Betriebe zum Auftakt, bis 24.11. rund 90
|Küste
|TKMS (Kiel, Wismar), STILL, Körber Technologies, Neptun Werft
|17 Betriebe, mehr als 12.000 Beschäftigte
|Region Koblenz
|Novelis, Stabilus, ZF, Deloro, Deutz, Eaton
|sechs Betriebe, 94% Zustimmung
|Mitte
|nicht namentlich genannt
|13 ausgewählte Betriebe
Aufrufe und Ankündigungen der IG Metall, Stand 19./20.11.2026; Einsatzzeiten örtlich. Börsennotierung laut Redaktion, ohne Gewähr.
Quelle: IG Metall Bezirk Mitte, all-electronics (20.11.2026, 08:40 Uhr), Verbandsbüro (19.11.2026, 13:40 Uhr)
Für die Stabilus Aktie (ISIN: DE000STAB1L8, FSE: STM) und die DEUTZ Aktie (ISIN: DE0006305006, FSE: DEZ) ist der Streik in Koblenz besonders greifbar, weil beide Unternehmen in der Aufzählung stehen. Bei den Autoaktien wie BMW und der VW-Tochter Audi geht es weniger um die Dauer eines einzelnen Streiktags als um die Frage, ob der Konflikt zu längeren Produktionsausfällen führt. Wie viele Fahrzeuge konkret ausfallen, haben die Unternehmen nicht beziffert; belastbare Zahlen dazu liegen der Redaktion nicht vor.
Das große Bild
Was bedeutet der Tarifkonflikt für DAX, Autoaktien und Konjunktur?
Die Tarifrunde trifft eine Branche, die laut IG Metall mit Stellenabbau und Standortfragen ringt. Der Konflikt dreht sich deshalb nicht nur um Prozente, sondern auch um Zusagen zu Standorten und Beschäftigung. Für die Börse zählt vor allem, ob die Arbeitgeberseite im Lohn nachlegt und wie stark ein Abschluss die Lohnstückkosten in einer exportabhängigen Industrie belasten würde. Die Spanne zwischen 5 Prozent bei zwölf Monaten und 1 Prozent Einmalzahlung plus 1,3 Prozent erst ab Mitte 2028 ist groß; ein Kompromiss liegt nach heutigem Stand nicht in Sichtweite.
Einschätzung der Redaktion: Ein Abschluss, der näher an der Forderung liegt, würde die Kosten der Unternehmen erhöhen, könnte aber die Kaufkraft stützen; ein langer Konflikt würde Lieferketten belasten. Welche Variante eintritt, ist offen.
Ausblick
Was beobachten Anleger in den nächsten Tagen?
Verhandlungstermin: Ob die Tarifparteien kurzfristig an den Tisch zurückkehren.
Ausweitung der Streiks: Die IG Metall kündigt bis zum 24. November eine deutliche Ausweitung in Baden-Württemberg an.
Unternehmensmeldungen: Mitteilungen von BMW, Volkswagen und Zulieferern zu möglichen Produktionsausfällen.
Konjunkturdaten: Verbrauchervertrauen im Euroraum und der US-Michigan-Index heute um 16:00 Uhr MEZ.
FAQ
Häufige Fragen zum IG-Metall-Streik
Was ist der Unterschied zwischen Warnstreik und Streik? Ein Warnstreik ist nach Ablauf der Friedenspflicht während laufender Tarifverhandlungen zulässig und soll den Druck erhöhen. Ein unbefristeter Streik setzt in der Regel eine Urabstimmung voraus.
Welche Aktien sind vom IG-Metall-Streik betroffen? Genannt werden unter anderem BMW, Audi (VW-Konzern), Stabilus, Deutz und TKMS; viele Zulieferer wie Bosch, ZF und Mahle sind nicht börsennotiert.
Wie hoch ist das Arbeitgeberangebot? Laut all-electronics 1 Prozent Einmalzahlung im Juli 2027 und 1,3 Prozent dauerhaft ab 1. Juli 2028 bei 26 Monaten Laufzeit.
Wann gibt es den nächsten Verhandlungstermin? Laut all-electronics (Stand 20.11.2026, 08:40 Uhr) ist noch keiner angesetzt.
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