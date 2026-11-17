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ifo Institut: Wohnungsbaukonjunktur bleibt schwach

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 12:55 1 Min. ifo Institut

Der Wohnungsbau kommt nicht aus der Krise: Stornierungen steigen auf den höchsten Stand seit Januar 2024, während Finanzierungsengpässe zunehmen.

Bild: Barthelemy de Mazenod / Unsplash

Das Geschäftsklima im Wohnungsbau verbesserte sich im Oktober nur leicht auf -24,0 Punkte, nach -24,7 Punkten im September, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Zwar blickten die Unternehmen etwas weniger pessimistisch auf die kommenden Monate, bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage aber schlechter. "Im Wohnungsbau zeichnet sich weiterhin keine durchgreifende Erholung ab", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. "Die Erwartungen haben sich zwar etwas verbessert, bleiben aber deutlich im negativen Bereich." Die Auftragslage bleibt angespannt. Zwar ging der Anteil der Unternehmen mit Auftragsmangel leicht von 41,3 auf 40,5% zurück. Gleichzeitig berichteten jedoch mehr Unternehmen von stornierten Bauprojekten. Im Oktober waren es 15,5%, nach 14,1% im September. Das ist der höchste Stand seit Januar 2024. Auch Finanzierungsengpässe nahmen etwas zu: 13,3% der Unternehmen waren davon betroffen, nach 12,0% im September. "Die Finanzierung vieler Bauvorhaben bleibt schwierig. Dass wieder mehr Projekte storniert werden, zeigt, wie fragil die Lage weiterhin ist", sagt Wohlrabe. Materialengpässe spielen dagegen kaum eine Rolle. Der Anteil der betroffenen Unternehmen sank von 4,2 auf 3,2%. Die größte Herausforderung für den Wohnungsbau bleibt die schwache Nachfrage nach Bauleistungen.

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