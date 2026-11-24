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ifo Geschäftsklimaindex gestiegen (November 2026)

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:07 1 Min. ifo Institut

Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt auf 90,6 Punkte, doch in der Industrie trübt sich die Stimmung ein.

Bild: Photo by Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, nach 90,1 im Oktober. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch ihre Erwartungen korrigierten sie nach oben. Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite. Im Verarbeitenden Gewerbe hat der Index nach sechs Anstiegen in Folge einen Dämpfer erhalten. Die Erwartungen kippten wieder in den negativen Bereich. Die aktuelle Lage blieb nahezu unverändert. Positive und negative Einschätzungen halten sich hier annährend die Waage. Insbesondere die Hersteller von Konsumgütern berichteten von einer schlechteren Stimmung. Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert. Die Unternehmen waren zufriedener mit der aktuellen Geschäftslage. Auch die Erwartungen konnten deutlich zulegen. In der Logistik setzte sich die Erholung fort. Im Handel ist der Indikator gestiegen. Die Erwartungen hellten sich auf. Die aktuelle Lage bewerteten die Händler ebenfalls etwas positiver. Im Einzelhandel stieg der Indikator und im Großhandel sank er. Im Bauhauptgewerbe ist der Index leicht gesunken. Dies war auf eine weniger gute Einschätzung der aktuellen Lage zurückzuführen. Die Erwartungen fielen hingegen weniger skeptisch aus.

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