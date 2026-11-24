Die deutsche Wirtschaft zeigt im November ein leicht besseres Stimmungsbild: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg laut Dow Jones Newswires (24.11.2026, 10:16 Uhr) auf 90,6 Punkte, nach revidiert 90,1 im Oktober (zunächst 90,2). Volkswirte hatten 90,5 erwartet. Besonders die Erwartungen überraschten mit 91,9 Punkten, obwohl ein Rückgang auf 91,5 prognostiziert war. Für den DAX, der am Vortag um 2,2 Prozent zugelegt hatte, sind die Konjunkturdaten ein Stimmungsmesser.
ifo-Geschäftsklima steigt im November auf 90,6 Punkte: Dienstleister und Handel ziehen, die Industrie bremst – wie breit ist die Erholung?
Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im November leicht auf 90,6 Punkte gestiegen und übertrifft die Erwartung der Volkswirte. Dienstleister und Handel hellen sich auf, die Industrie verliert nach sechs Anstiegen an Schwung. Was die Zahlen für den DAX, Industrie- und Konsumwerte bedeuten.
Die Zahlen
Wie hat sich das ifo-Geschäftsklima im November entwickelt?
Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte laut Dow Jones: „Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite.“ Die Lagebeurteilung stieg auf 89,4 Punkte nach 88,8, die Geschäftserwartungen auf 91,9 Punkte. Ein Marktecho auf die Zahlen nennt keine der Quellen; die gleichzeitig abgerufenen Kursstände sind keine belegte Reaktion.
|Teilindex
|November
|Vormonat
|Prognose
|Geschäftsklima
|90,6
|90,1
|90,5
|Lage
|89,4
|88,8
|89,3
|Erwartungen
|91,9
|91,5
|91,5
Vormonatswerte revidiert; Prognose laut Dow-Jones-Volkswirten.
Quelle: ifo Institut über Dow Jones Newswires, 24.11.2026
Welche Branchen tragen die Erholung – und welche bremsen?
Im Verarbeitenden Gewerbe wurde der Index nach sechs Anstiegen in Folge gedämpft: Die Erwartungen rutschten wieder in den negativen Bereich, die Lage blieb nahezu unverändert, Konsumgüterhersteller meldeten schlechtere Stimmung. Bei den Dienstleistern verbesserte sich das Geschäftsklima, die Lage wurde besser, die Erwartungen stiegen deutlich; in der Logistik setzt sich die Erholung fort.
Im Handel stieg der Index, die Erwartungen hellten sich auf, die Lage fiel etwas positiver aus. Dabei legte der Einzelhandel zu, der Großhandel gab nach. Im Bauhauptgewerbe sank der Index leicht wegen einer schlechteren Lagebeurteilung, die Erwartungen waren weniger skeptisch.
Das große Bild
Was bedeuten die ifo-Daten für DAX, Industrie- und Konsumwerte?
Die Zahlen passen zum Bild einer langsamen Erholung. Für Industriewerte im DAX – etwa die Siemens Aktie, die BASF Aktie oder die Volkswagen Aktie – ist die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe relevant: Die gedämpften Erwartungen zeigen, dass die Industrie die Erholung noch nicht trägt. Konsum- und Handelswerte wie die adidas Aktie oder die PUMA Aktie könnten von der besseren Stimmung im Einzelhandel profitieren; Konsumgüterhersteller meldeten dagegen schlechtere Laune. Die Einschätzung der Redaktion: Ein direkter Kurseffekt der ifo-Zahl ist nicht belegt.
Hinzu kommt das Zinsumfeld: Die Europäische Zentralbank hält die Zinsen angesichts der Inflation unter Beobachtung, am 17. Dezember steht die nächste Sitzung an. Bessere Konjunkturdaten stützen eher die Gewinnerwartungen, könnten aber Zinserhöhungserwartungen nähren.
Was beobachten Anleger nach dem ifo-Index jetzt?
Das US-Verbrauchervertrauen heute um 16 Uhr (Prognose 92,2, zuvor 91,7).
Die Ergebnisse von HP und Dell am Abend.
Den nächsten ifo-Index am 17. Dezember 2026.
Den Haushaltsbeschluss im Bundestag am 27. November.
Häufige Fragen zum ifo-Geschäftsklima
Wie hoch ist das ifo-Geschäftsklima im November 2026? 90,6 Punkte, nach revidiert 90,1 im Oktober.
Was bedeutet der Index für den DAX? Er gilt als Frühindikator für die Konjunktur; ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt, Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
Welche Branchen verbessern sich? Dienstleister und Handel; die Industrie und das Bauhauptgewerbe zeigen sich schwächer.
Wann kommt der nächste ifo-Index? Am 17. Dezember 2026.
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