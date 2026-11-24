Im Verarbeitenden Gewerbe wurde der Index nach sechs Anstiegen in Folge gedämpft: Die Erwartungen rutschten wieder in den negativen Bereich, die Lage blieb nahezu unverändert, Konsumgüterhersteller meldeten schlechtere Stimmung. Bei den Dienstleistern verbesserte sich das Geschäftsklima, die Lage wurde besser, die Erwartungen stiegen deutlich; in der Logistik setzt sich die Erholung fort.

Im Handel stieg der Index, die Erwartungen hellten sich auf, die Lage fiel etwas positiver aus. Dabei legte der Einzelhandel zu, der Großhandel gab nach. Im Bauhauptgewerbe sank der Index leicht wegen einer schlechteren Lagebeurteilung, die Erwartungen waren weniger skeptisch.