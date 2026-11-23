Zwischen Oktober- und November-Befragung liegen ungewöhnlich viele Belastungen. Die Wall Street erlebte laut Wochenbilanz von The Glass Desk ihre schwerste Woche seit mehr als 18 Monaten. Hinzu kommen Inflationssorgen: Die Inflationsrate im Euroraum lag im Oktober laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) bei 4,0 Prozent, und eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember gilt als so gut wie sicher. Auch die Fed dürfte laut Marktpreisen am 9. Dezember nachlegen.

Für die Unternehmen heißt das: höhere Finanzierungskosten, teure Energie und unsichere Exportmärkte. Gleichzeitig stützt das schuldenfinanzierte Fiskalpaket der Bundesregierung die Nachfrage. Das Statistische Bundesamt hatte für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,2 Prozent gemeldet; Volkswirte führten das laut ZDFheute vor allem auf Konsum und Staatsausgaben zurück, während die Exporte nachließen.