Das Ifo-Geschäftsklima ist am Dienstag, 24. November 2026, um 10:00 Uhr der wichtigste deutsche Stimmungstest der Woche. Das ifo Institut hatte für Oktober einen Anstieg auf 90,2 Punkte gemeldet, nach 89,9 im September. Seither hat sich das Umfeld gedreht: Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss am Freitag bei 24.803 Punkten unter der 25.000er-Marke, an der Wall Street brach der S&P 500 in einer Woche um 8,6 Prozent ein. Anleger fragen sich, ob die Unternehmen in Deutschland die Erholung trotz Zinsangst und KI-Crash fortschreiben.
Ifo-Geschäftsklima: Index morgen um 10 Uhr, Oktober bei 90,2 Punkten – Setzt sich die Konjunkturbelebung im DAX-Crash fort?
Am Dienstag um 10:00 Uhr veröffentlicht das ifo Institut den Geschäftsklimaindex für November. Im Oktober stieg er auf 90,2 Punkte, die Industrie drehte erstmals seit über drei Jahren ins Plus. Was jetzt zählt und welche Aktien reagieren.
Der Oktober
Was zeigte das Ifo-Geschäftsklima zuletzt?
Der Oktober-Wert war zweigeteilt. Die Erwartungen der Unternehmen verbesserten sich von 90,4 auf 91,6 Punkte, die aktuelle Lage dagegen verschlechterte sich von 89,5 auf 88,8 Punkte. Das ifo Institut fasste die Umfrage unter rund 9.000 Meldungen mit dem Satz zusammen, die Konjunkturbelebung setze sich fort.
|Branche
|Oktober 2026
|September 2026
|Verarbeitendes Gewerbe
|1,2
|-2,7
|Dienstleistungssektor
|-1,2
|0,7
|Handel
|-17,2
|-17,2
|Bauhauptgewerbe
|-15,5
|-17,0
Saisonbereinigte Salden. Der Index selbst (2015 = 100) lag im Oktober bei 90,2 nach 89,9.
Quelle: ifo Institut, Konjunkturumfragen, 26.10.2026
Das Verarbeitende Gewerbe ist der Lichtblick: Laut ifo lagen Lage und Erwartungen dort erstmals seit über drei Jahren im Plus. Im Dienstleistungssektor dagegen verschlechterte sich die Lage, die Erwartungen stiegen. Im Handel blieb der Saldo unverändert tief im Minus, im Bauhauptgewerbe stieg er von -17,0 auf -15,5.
Die Konjunkturbelebung setzt sich fort.
Das Umfeld
Warum ist die Ifo-Zahl diesmal besonders heikel?
Zwischen Oktober- und November-Befragung liegen ungewöhnlich viele Belastungen. Die Wall Street erlebte laut Wochenbilanz von The Glass Desk ihre schwerste Woche seit mehr als 18 Monaten. Hinzu kommen Inflationssorgen: Die Inflationsrate im Euroraum lag im Oktober laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) bei 4,0 Prozent, und eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember gilt als so gut wie sicher. Auch die Fed dürfte laut Marktpreisen am 9. Dezember nachlegen.
Für die Unternehmen heißt das: höhere Finanzierungskosten, teure Energie und unsichere Exportmärkte. Gleichzeitig stützt das schuldenfinanzierte Fiskalpaket der Bundesregierung die Nachfrage. Das Statistische Bundesamt hatte für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,2 Prozent gemeldet; Volkswirte führten das laut ZDFheute vor allem auf Konsum und Staatsausgaben zurück, während die Exporte nachließen.
Börse
Welche Aktien und Indizes reagieren auf den Ifo-Index?
DAX: Der Leitindex reagiert auf den Ifo-Wert in der Regel kurzfristig; entscheidend ist der Unterschied zur Erwartung, nicht der absolute Wert.
Industrieaktien und Autoaktien: Wegen des Auslandsgeschäfts hängen sie an der Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe. Ein Rückfall der Industrie-Erwartungen würde die Exportdebatte neu beleben.
Bauwerte und Baustoff-Aktien: Der Saldo im Bauhauptgewerbe liegt mit -15,5 weiter weit im Minus; Zinserhöhungen belasten die Baukonjunktur.
Bankaktien: Höhere Zinsen helfen den Margen, ein schwächeres Wachstum belastet die Kreditqualität.
Ausblick
Welche Termine folgen nach dem Ifo-Index?
Nach dem Ifo-Index am Dienstag um 10:00 Uhr folgt am Mittwoch um 8:00 Uhr die zweite Veröffentlichung des deutschen BIP für das dritte Quartal. Am selben Tag erscheinen um 14:30 Uhr in den USA der PCE-Preisindex und die BIP-Revision, um 20:00 Uhr das Beige Book der Fed. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag melden die Euro-Länder erste November-Inflationsdaten, in Deutschland steht um 9:55 Uhr die Arbeitsmarktstatistik an. Am 30. November und 1. Dezember folgen die vorläufigen Verbraucherpreise.
Häufige Fragen zum Ifo-Geschäftsklima
Wann erscheint der Ifo-Index für November 2026?
Am Dienstag, 24. November 2026, um 10:00 Uhr.
Wie hoch war das Ifo-Geschäftsklima im Oktober?
90,2 Punkte nach 89,9 im September; die Erwartungen stiegen auf 91,6, die Lage sank auf 88,8 Punkte.
Was misst der Ifo-Index?
Er beruht auf monatlichen Umfragen unter rund 9.000 Unternehmen zu Geschäftslage und Erwartungen und gilt als wichtiger Frühindikator für die deutsche Konjunktur.
Wie reagiert der DAX auf den Ifo-Index?
Die Börse bewertet vor allem die Abweichung von den Markterwartungen; Zahlen können Kurse bewegen, ihre Wirkung ist aber nicht vorhersagbar.
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