IDEXX stellt Analysegeräte und Tests her, mit denen Tierärzte Blut- und Gewebeproben von Hunden und Katzen untersuchen. Das Geschäft läuft rund. Im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie mit 3,96 Dollar deutlich über den Erwartungen, der Umsatz wuchs aus eigener Kraft um 10 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar. Die Aktie sprang nach den Zahlen Anfang November um rund ein Fünftel nach oben.

Nach einem solchen Lauf ist die Aktie empfindlich. In den vergangenen drei Monaten haben Führungskräfte zudem Aktien im Wert von knapp 29 Millionen Dollar verkauft. Das ist kein ungewöhnlicher Vorgang, zeigt aber, dass auch Insider das hohe Kursniveau nutzen. Ob der Nasdaq100 Verlierer zur Eröffnung tatsächlich so tief startet, wie die Vorbörse anzeigt, ist offen.