Höheres Ziel, vorsichtigere Einstufung: Jefferies-Analyst Julien Dumoulin-Smith stuft die IDACORP-Aktie auf „Hold“ ab und hebt das Kursziel von 155 auf 163 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 146,25 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 11 Prozent.
IDACORP-Aktie: Jefferies nimmt die Kaufempfehlung zurück – und hebt trotzdem das Ziel
Jefferies-Analyst Julien Dumoulin-Smith stuft die IDACORP-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ ab. Das Kursziel steigt dennoch von 155 auf 163 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- IDACORP, Inc.
- Handelssymbol
- IDA (NYSE)
- Analyst
- Julien Dumoulin-Smith
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Hold (abgestuft von Buy, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 163 US-Dollar (zuvor 155 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Jefferies zur IDACORP-Aktie
Versorger mit Wachstum – Dumoulin-Smith wird vorsichtiger
Julien Dumoulin-Smith nimmt seine Kaufempfehlung zurück.
IDACORP ist die Muttergesellschaft von Idaho Power und versorgt Kunden im Süden Idahos und in Teilen Oregons mit Strom, zu einem großen Teil aus Wasserkraft.
Jefferies hatte die Aktie zuvor mit „Buy“ eingestuft. Ende 2025 berücksichtigte die Bank in ihrem Modell ein Waldbrandrisiko für das Versorgungsgebiet.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Julien Dumoulin-Smith zu lesen ist:
Abstufung
Jefferies stuft die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ ab.
Höheres Ziel
Das Kursziel steigt dennoch um 8 auf 163 US-Dollar.
Waldbrandrisiko
Jefferies berücksichtigte zuletzt ein erhöhtes Waldbrandrisiko in Idaho.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Abstufung liegt nicht öffentlich vor.
Stromnachfrage als Rückenwind
Versorger profitieren von der steigenden Stromnachfrage, auch durch Rechenzentren.
Ein höheres Ziel bei gleichzeitiger Abstufung deutet in der Regel darauf hin, dass ein Analyst den Spielraum nach oben als begrenzter ansieht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analyst Julien Dumoulin-Smith. Die Abstufung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 163 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
IDACORP, Inc. (IDA): Halten, Kursziel 163,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Julien Dumoulin-Smith, Aktienanalyst, Jefferies LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Julien Dumoulin-Smith, Aktienanalyst, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.