IDACORP ist die Muttergesellschaft von Idaho Power und versorgt Kunden im Süden Idahos und in Teilen Oregons mit Strom, zu einem großen Teil aus Wasserkraft.

Jefferies hatte die Aktie zuvor mit „Buy“ eingestuft. Ende 2025 berücksichtigte die Bank in ihrem Modell ein Waldbrandrisiko für das Versorgungsgebiet.