Höheres Ziel, trotzdem unter dem Kurs: RBC-Analyst Michael Dahl bleibt bei „Sector Perform“ für die IBP-Aktie und hebt das Kursziel von 194 auf 215 US-Dollar. Das Ziel liegt aber rund 6 Prozent unter dem Schlusskurs von 229 US-Dollar vom Freitag. Installed Building Products installiert Dämmstoffe und andere Bauprodukte in Wohnhäusern.
IBP-Aktie: RBC-Analyst Michael Dahl bleibt bei „Sector Perform“ – Kursziel 215 Dollar liegt unter dem Kurs
RBC-Analyst Michael Dahl bleibt bei „Sector Perform“ für die Aktie von Installed Building Products und hebt das Kursziel von 194 auf 215 US-Dollar. Das liegt aber rund 6 Prozent unter dem Schlusskurs von 229 US-Dollar. Der Dämmstoff-Installateur meldet Rekordumsatz bei schwächeren Volumina.
Steckbrief
- Unternehmen
- Installed Building Products, Inc.
- Handelssymbol
- IBP (NYSE)
- Analyst
- Michael Dahl
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Sector Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 215 US-Dollar (zuvor 194 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
RBC Capital Markets zur IBP-Aktie
Rekordumsatz, schwächere Aufträge – Dahl bleibt neutral
Michael Dahl zieht sein Kursziel nach – die Aktie notiert allerdings bereits darüber.
Die Aktienanalyse von RBC Capital Markets bleibt damit zurückhaltend – vor dem Hintergrund stabiler Preise, aber schwächerer Volumina im US-Wohnungsbau.
IBP ist einer der größten Installateure von Dämmstoffen in den USA und erzielt einen Großteil seines Geschäfts im Neubau.
Die Argumente von Michael Dahl
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von RBC-Analyst Michael Dahl stützt:
Rekordumsatz
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 3,9 Prozent auf den Rekordwert von 808,4 Millionen US-Dollar.
Gewinn leicht unter Erwartung
Der Gewinn je Aktie lag mit 2,60 US-Dollar unter den erwarteten 2,74 US-Dollar.
Weniger Aufträge
Die Zahl der Aufträge ging um 1,9 Prozent zurück, Preise und Produktmix legten um 0,4 Prozent zu.
Margendruck
Höhere Kosten für Sprühschaum belasteten die Bruttomarge.
Abhängig vom Wohnungsbau
Der US-Wohnungsneubau hat sich wegen hoher Zinsen abgekühlt. Sinkende Zinsen könnten die Nachfrage wieder beleben.
Steigende Materialkosten lassen sich nicht immer sofort an Kunden weitergeben.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Michael Dahl. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Sector Perform“ und das Kursziel von 215 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Installed Building Products, Inc. (IBP): Halten, Kursziel 215,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Dahl, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Dahl, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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