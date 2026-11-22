Laut aktiencheck.de brach die IBM Aktie im Juli um rund 25 Prozent ein und fiel nach den Zahlen im Oktober erneut. Am 21. November meldete IBM einen Fortschritt bei Quantencomputern mit 520 Qubits, die Aktie rutschte trotzdem unter die 200-Tage-Linie. Belastend wirkt die Sorge, dass KI-Werkzeuge das Software- und Beratungsgeschäft verändern könnten, die zuletzt viele Softwarewerte erfasste.