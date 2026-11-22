IBM liefert, was Anleger lange gefordert haben: wachsende Software-Umsätze, steigenden Cashflow und Fortschritte bei Quantencomputern. Trotzdem verlor die IBM Aktie auf einen Monat 10,13 Prozent und auf zwölf Monate 22,7 Prozent, am 20. November schloss sie bei 224,44 Dollar. Diese IBM Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die IBM Aktie bremst.
IBM Aktienanalyse: Software +8 Prozent, Quanten-Durchbruch, Cashflow-Prognose angehoben – warum steht die Aktie 23 Prozent im Minus?
IBM wächst im dritten Quartal um 5 Prozent, hebt die Cashflow-Prognose an und meldet Fortschritte bei Quantencomputern. Die IBM Aktie liegt auf zwölf Monate 22,7 Prozent im Minus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- International Business Machines Corporation
- ISIN
- US4592001014
- WKN
- 851399
- Handelssymbol
- IBM (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- IBM (NYSE)
- Branche
- Software, IT-Dienstleistungen, Hardware
- Sitz
- Armonk, New York
- Tagesspanne 20.11.2026
- 223,39 $ bis 233,00 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
IBM Aktienanalyse: Das dritte Quartal
IBM steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 6 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 2,19 Milliarden Dollar oder 2,30 Dollar je Aktie, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent auf 2,95 Dollar. Der freie Cashflow erreichte im Quartal 3,0 Milliarden Dollar, 0,7 Milliarden Dollar mehr als ein Jahr zuvor.
Software
Der Software-Umsatz wuchs um 8 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. Hybrid Cloud mit Red Hat legte um 11 Prozent zu, das Datengeschäft um 19 Prozent.
Infrastruktur
Die Infrastruktur-Sparte wuchs um 4 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar, verschobene Großrechner-Aufträge aus dem zweiten Quartal wurden abgeschlossen.
Beratung
Das Beratungsgeschäft blieb mit 5,3 Milliarden Dollar unverändert.
Prognose
Für 2026 erwartet IBM weiter 4 bis 5 Prozent währungsbereinigtes Wachstum und nun mehr als 1 Milliarde Dollar zusätzlichen freien Cashflow.
IBM: Umsatz nach Sparten im dritten Quartal 2026
Mrd. $
Ausgewählte Sparten.
Quelle: IBM, Mitteilung vom 21.10.2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Q3 2026
|Software
|7,8
|Beratung
|5,3
|Infrastruktur
|3,7
Der Kurs
Was die IBM Aktie bremst
Laut aktiencheck.de brach die IBM Aktie im Juli um rund 25 Prozent ein und fiel nach den Zahlen im Oktober erneut. Am 21. November meldete IBM einen Fortschritt bei Quantencomputern mit 520 Qubits, die Aktie rutschte trotzdem unter die 200-Tage-Linie. Belastend wirkt die Sorge, dass KI-Werkzeuge das Software- und Beratungsgeschäft verändern könnten, die zuletzt viele Softwarewerte erfasste.
Bewertung
Was der Kurs von 224,44 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 19,15 und einer Dividendenrendite von 3,01 Prozent ist die IBM Aktie nach dem Rückgang moderat bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 193,3 Milliarden Euro. Die Quartalsdividende beträgt 1,69 Dollar je Aktie.
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