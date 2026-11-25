Nvidia kündigte am 16. November 2026 eine modulare Plattform für Quanten-Co-Design mit IBM und dem Fermilab an, dem Forschungslabor des US-Energieministeriums. Auf einem IBM-Gelände sollen NVIDIA-DGX-B200-Systeme mit je acht GPUs neben IBM-Quantencomputern stehen, darunter Systeme mit dem 120-Qubit-Prozessor Nighthawk. Forscher wollen dort Fehlerkorrektur-Codes, Decodier-Algorithmen und hybride Anwendungen für die Hochenergie- und Kernphysik entwickeln. IBM bindet Quantenressourcen zudem in den Workload-Manager Slurm ein. Nvidia nennt für seinen neuen Decoder TCBP-JOBS einen Beschleunigungsfaktor von bis zu 13.000 für Teile der Fehlerkorrektur-Forschung. Das ist eine Herstellerangabe.