Wedbush sehe in IBM einen "defensiven Anker" auf seiner Liste der mit "outperform" bewerteten Aktien. Was dem Technologiekonzern diese Rolle verschaffe, sei vor allem sein von Software geprägtes Geschäft. Mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes stamme aus wiederkehrenden Erlösen. Für Anleger sei das ein wichtiger Unterschied: Einen beträchtlichen Teil des Umsatzes müsse IBM nicht jedes Quartal neu gewinnen.