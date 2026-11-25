Die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker: IBM) legt um 2,48 USD oder 1,05% auf 238,10 USD zu. Wedbush habe die Analyse der Aktie am 24. November mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel 276 USD übernommen. Selbst nach dem Kursanstieg liege das Ziel noch 37,90 USD oder rund 15,9% über der aktuellen Notierung.
IBM Aktie: Steigender Cashflow stützt die Dividende – Wedbush setzt auf 276 USD
Wedbush sieht IBM als "defensiven Anker" und traut der Aktie 276 USD zu.
Mehr als die Hälfte der Erlöse kehre regelmäßig wieder
Wedbush sehe in IBM einen "defensiven Anker" auf seiner Liste der mit "outperform" bewerteten Aktien. Was dem Technologiekonzern diese Rolle verschaffe, sei vor allem sein von Software geprägtes Geschäft. Mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes stamme aus wiederkehrenden Erlösen. Für Anleger sei das ein wichtiger Unterschied: Einen beträchtlichen Teil des Umsatzes müsse IBM nicht jedes Quartal neu gewinnen.
Auch für die Dividende sei die Entwicklung des Geschäfts entscheidend. Der freie Cashflow steige, und die Ausschüttung an die Aktionäre sei gut gedeckt. Damit beruhe das positive Urteil von Wedbush vor allem auf dem Geld, das IBM nach Investitionen zur Verfügung stehe. Die vergleichsweise niedrige Bewertung der Aktie spiele in der IBM-Aktienanalyse eine untergeordnete Rolle.
Weshalb Wedbush IBM auch ohne KI-Kurswette attraktiv findet
Die Analysten würden IBM außerhalb der "Wette auf Widerstandskraft" im KI-Sektor einordnen. Für ihre Einschätzung sei entscheidend, wie verlässlich das bestehende Geschäft Erlöse und freie Mittel liefere. Darauf stütze Wedbush in der IBM-Aktienanalyse das Rating "outperform" und das Kursziel 276 USD.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 25. November 2026
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