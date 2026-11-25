Warum fiel die IBM Aktie trotz guter Zahlen?

Die Bruttomarge blieb hinter den Erwartungen zurück, und die Umsatzprognose für den Konzern wurde nicht angehoben.

Was ist der größte Wachstumstreiber?

Die Software mit 8 Prozent Wachstum, darunter Hybrid Cloud mit Red Hat und das Datengeschäft.

Was hat IBM beim Cashflow angekündigt?

Der freie Cashflow soll 2026 um mehr als eine Milliarde Dollar steigen.