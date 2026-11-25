Die IBM Aktie zeigt, wie anspruchsvoll die Börse geworden ist. Der IT-Konzern hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar gesteigert – erwartet worden waren 16,82 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,95 Dollar ebenfalls über den Prognosen, der Nettogewinn sprang um 26 Prozent auf 2,19 Milliarden Dollar. Und doch wurde aus einem anfänglichen nachbörslichen Plus ein Minus von gut 5 Prozent.
IBM Aktie: Software wächst um 8 Prozent, Großrechner brechen um 20 Prozent ein – und die Kunden fragen nach der KI-Rendite
IBM übertrifft die Erwartungen und hebt das Cashflow-Ziel an. Trotzdem drehte die Aktie nach den Zahlen ins Minus. Was hinter der Skepsis steckt – die IBM Aktie im Check.
Die Zahlen
Zwei Geschwindigkeiten in einem Konzern
Getragen wird IBM von der Software. Das Segment wuchs um 8 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar, die Segmentmarge stieg von 32,9 auf 35,0 Prozent. Hybrid Cloud mit Red Hat legte um 11 Prozent zu, das Datengeschäft um 19 Prozent. Dem steht eine stagnierende Beratung mit 5,3 Milliarden Dollar gegenüber – und ein Großrechnergeschäft, dessen Umsatz um 20 Prozent einbrach. Den Ausschlag für die Kursreaktion gab offenbar die Bruttomarge: Sie sank leicht von 57,3 auf 56,8 Prozent und blieb hinter den Erwartungen zurück.
Der Ausblick
KI muss sich jetzt rechnen
IBM hob die Prognose für das Softwarewachstum auf 7 bis 8 Prozent an und erwartet beim freien Cashflow für 2026 nun einen Zuwachs von mehr als einer Milliarde Dollar. Die Konzernprognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum blieb dagegen bei 4 bis 5 Prozent. Aufhorchen ließ eine Aussage von Vorstandschef Arvind Krishna: Großunternehmen prüften die tatsächliche Rendite ihrer KI-Ausgaben inzwischen genauer. Für einen Konzern, dessen Beratung und Auftragsbestand zunehmend von KI-Projekten geprägt sind, ist das Chance und Risiko zugleich.
Die IBM Aktie profitiert von Software – und leidet unter allem anderen. Je größer der Softwareanteil, desto besser die Geschichte.
Häufige Fragen zur IBM Aktie
Warum fiel die IBM Aktie trotz guter Zahlen?
Die Bruttomarge blieb hinter den Erwartungen zurück, und die Umsatzprognose für den Konzern wurde nicht angehoben.
Was ist der größte Wachstumstreiber?
Die Software mit 8 Prozent Wachstum, darunter Hybrid Cloud mit Red Hat und das Datengeschäft.
Was hat IBM beim Cashflow angekündigt?
Der freie Cashflow soll 2026 um mehr als eine Milliarde Dollar steigen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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