IBM Aktie: Quanten-Durchbruch mit 520 Qubits – doch der Kurs fällt unter die 200-Tage-Linie – Verpasst die Börse die Quanten-Revolution?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 21:29 3 Min.

Die IBM Aktie verliert in dieser Woche deutlich und rutscht unter wichtige Chartmarken, obwohl der Konzern mit einem neuen Quantenprozessor Schlagzeilen macht. Zwischen KI-Angst im Softwaregeschäft und Quanten-Fantasie: Was hinter dem Kursrutsch steckt und was die Bewertung jetzt sagt.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die IBM Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: IBM, US-Handelssymbol: IBM, NYSE) steht in dieser Woche unter Druck. Am 17. November fiel das Papier um 4,71 Prozent auf 231,09 US-Dollar und damit deutlich stärker als die Nasdaq. Dabei durchbrach die IBM Aktie die fallende 200-Tage-Linie bei rund 246 US-Dollar sowie die 20- und 50-Tage-Linien. Seit Jahresbeginn liegt das Papier rund 15 Prozent im Minus. Schlusskurs 17.11.2026 231,09 USD 200-Tage-Linie 246,38 USD Qubits im neuen Nighthawk-r3-Prozessor 520 Dividendenrendite 2,68 % Quelle : Gotrade, TradingKey, IBM, Trefis; Stand 17.11.2026 Der Durchbruch Nighthawk r3 mit 520 Qubits Dabei hatte IBM kurz zuvor mit Quantenmeldungen für Aufsehen gesorgt. Am 11. November stellte der Konzern den Prozessor Nighthawk r3 vor, der 10.000 Quantenoperationen auf 520 programmierbaren Qubits ausführen soll. Für 2027 plant IBM ein System mit 1.040 Qubits. Bereits am 6. November hatte IBM in Chicago sein erstes Quantensystem im Bundesstaat Illinois in Betrieb genommen. Die Börse honoriert das bislang kaum: Quantencomputing gilt als langfristige Option, die die Gewinne der IBM Aktie auf absehbare Zeit nur wenig bewegt. Das Kernproblem KI-Angst im Software- und Beratungsgeschäft Schwerer wiegt die Sorge, dass KI-Werkzeuge das klassische Software- und Beratungsgeschäft von IBM unter Druck setzen. Im Juli erlebte die IBM Aktie nach einem schwachen Ausblick laut Fortune mit rund 25 Prozent den größten Tagesverlust ihrer über hundertjährigen Firmengeschichte. Konzernchef Arvind Krishna räumte damals ein, der Konzern habe sich nicht schnell genug angepasst. Seitdem kämpft die Aktie um eine Bodenbildung, der Ausverkauf im Technologiesektor in dieser Woche hat den Druck erneut erhöht. Fundamental ist IBM nach dem Kursrutsch moderat bewertet. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 21, die Dividendenrendite bei 2,68 Prozent. Der Nettogewinn der vergangenen zwölf Monate stieg auf 11,2 Milliarden US-Dollar. RBC Capital stuft die Aktie mit Outperform und einem Kursziel von 270 US-Dollar ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die nächsten Zahlen sind für den 27. Januar 2027 angekündigt. Was für die IBM Aktie spricht Führende Position im Quantencomputing

Dividendenrendite von rund 2,7 Prozent

Steigender Nettogewinn über zwölf Monate

Moderate Bewertung mit KGV um 21 Was gegen die IBM Aktie spricht KI-Konkurrenz für Software und Beratung

Bruch der 200-Tage-Linie

Quanten-Umsätze noch ohne großes Gewicht

Schwacher Technologiesektor Einordnung der Redaktion: Die IBM Aktie steckt in einem Spannungsfeld. Kurzfristig dominiert die Sorge um das Kerngeschäft, langfristig gehört der Konzern zu den Technologieführern im Quantencomputing. Für eine nachhaltige Erholung dürfte zunächst die Rückeroberung der 200-Tage-Linie nötig sein. FAQ Die wichtigsten Fragen zur IBM Aktie Warum fällt die IBM Aktie in dieser Woche?

Der Ausverkauf im Technologiesektor und Sorgen um das Software- und Beratungsgeschäft belasten. Am 17. November fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie. Was ist Nighthawk r3?

Ein neuer Quantenprozessor von IBM, der 10.000 Quantenoperationen auf 520 Qubits ausführen soll. Für 2027 plant IBM ein System mit 1.040 Qubits. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der IBM Aktie?

ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: IBM, US-Handelssymbol: IBM (NYSE).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.